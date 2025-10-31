Ιταλία: Η Μελονί εξετάζει αλλαγή εκλογικού νόμου για διασφαλίσει την επανεκλογή της

Η αναθεώρηση του εκλογικού νόμου έχει πέσει στο τραπέζι της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις λεγόμενες «μυστικές δημοσκοπήσεις», η Ιταλίδα πρωθυπουργός θα δυσκολευτεί να διατηρήσει την πλειοψηφία στη Γερουσία, στις επικείμενες εκλογές.

Στην Ιταλία, οι επόμενες βουλευτικές εκλογές αναμένεται να γίνουν το 2027. Σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πρόσωπα που γνωρίζουν και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, η κυβέρνηση εξετάζει μια σειρά από προτάσεις ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει περισσότερες έδρες. Το σχέδιο αυτό αναμένεται να παρουσιαστεί μάλιστα έως το τέλος του χρόνου.

Ο συνασπισμός που θα κερδίσει το 40% των ψήφων να λαμβάνει έως και το 55% των εδρών

«Με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η Μελόνι μπορεί να δυσκολευτεί να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Γερουσία εάν η αντιπολίτευση κατεβεί στις εκλογές ως συμμαχία», επισήμανε ο Λορέντζο Πρεγλιάσκο, επικεφαλής της δημοσκόπησης YouTrend.

Αυτήν τη στιγμή, το ακροδεξιό, λαϊκιστικό κόμμα Αδελφοί της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Αλλά εάν το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα και το Κίνημα Πέντε Αστέρων συνεργαστούν με τους Πράσινους και την Αριστερή Συμμαχία, το μπλοκ θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη Μελόνι.

Μπόνους εδρών

Μια ιδέα που συζητούν οι σύμμαχοι της Μελόνι θα ήταν η αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο η Ιταλία κατανέμει τις έδρες στο κοινοβούλιο, είπαν οι πηγές στο Bloomberg. Oι εκλογικές περιφέρειες της Ιταλίας είναι είτε αναλογικές, όπου τα κόμματα λαμβάνουν έδρες με βάση τα συνολικά ποσοστά των ψήφων που λαμβάνουν, είτε πλειοψηφικές. Δηλαδή, όποιος πάρει τις περισσότερες ψήφους κερδίζει και την έδρα.

Αυτό που εξετάζουν οι σύμμαχοι της Τζόρτζια Μελόνι είναι όλες οι έδρες να κατανέμονται αναλογικά. Ωστόσο, ο ηγετικός συνασπισμός, αυτός που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους, να λαμβάνει ένα μπόνους εδρών, ώστε να κερδίσει μια σταθερή πλειοψηφία.

Ένα από τα σενάρια είναι, ο συνασπισμός που θα κερδίσει το 40% των ψήφων να λαμβάνει έως και το 55% των εδρών.

Με αυτή την αλλαγή, θα πληγούν οι αντίπαλοι της Τζόρτζια Μελόνι, που θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας στις μονοεδρικές περιφέρειες. Οι μυστικές δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η αντιπολίτευση θα μπορούσε να ισοφαρίσει ή να κερδίσει ορισμένες από αυτές τις έδρες, ιδιαίτερα στο νότο. Αρκεί να συμφωνήσει να κατεβάσει μόνο έναν υποψήφιο ανά έδρα, ανέφεραν οι πηγές.

Εκλογομαγειρέματα

Ωστόσο, δεν είναι δεδομένο ότι οι μεταρρυθμίσεις του εκλογικού νόμου θα περάσουν από κοινοβουλευτική συζήτηση παρά την τρέχουσα πλειοψηφία της κυβέρνησης.

Θα εγείρουν επίσης ανησυχίες ότι ο Μελόνι πειραματίζεται με τις εκλογές για να διατηρήσει την εξουσία, ακόμη και αν οι αλλαγές του εκλογικού συστήματος δεν είναι ασυνήθιστες στην Ιταλία. Επίσης, ανάλογες αλλαγές στον εκλογικό νόμο έχουν κάνει και άλλοι πολιτικοί ηγέτες, όπως ο Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία και ο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Η Ιταλία έχει αλλάξει εκλογικό νόμο τουλάχιστον τρεις φορές τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Αλλά οι κυβερνήσεις της ήταν πάντα εύθραυστες. Από τότε που η χώρα έγινε δημοκρατία το 1948, έχει αλλάξει περισσότερα από 60 υπουργικά συμβούλια. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι είναι η τρίτη μακροβιότερη της χώρας.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση για το τι θα κάνει, σύμφωνα με τις πηγές. Η κυβέρνηση και το κόμμα Αδελφοί της Ιταλίας δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Οι αλλαγές που εξετάζονται θα απαιτούν μόνο κοινοβουλευτική έγκριση και όχι δημοψήφισμα, καθώς δεν θα τροποποιούν το Σύνταγμα.

Στο παρελθόν, η Τζόρτζια Μελόνι είχε προτείνει δημόσια ότι η Ιταλία θα πρέπει να εκλέγει απευθείας πρωθυπουργούς, ώστε να αμβλυνθεί η πολιτική αστάθεια. Αλλά η πρόταση δεν κέρδισε έδαφος. Επίσης, για να περάσει, θα έπρεπε να εγκριθεί με δημοψήφισμα.