# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ιταλία: Η Μελονί εξετάζει αλλαγή εκλογικού νόμου για διασφαλίσει την επανεκλογή της
Κόσμος 31 Οκτωβρίου 2025 | 20:42

Ιταλία: Η Μελονί εξετάζει αλλαγή εκλογικού νόμου για διασφαλίσει την επανεκλογή της

Καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Τζόρτζια Μελόνι θα δυσκολευτεί να κερδίσει την πλειοψηφία στη Γερουσία στις επόμενες εκλογές, εξετάζει ένα «μπόνους εδρών» για το κόμμα που θα πλειοψηφήσει.

Η αναθεώρηση του εκλογικού νόμου έχει πέσει στο τραπέζι της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις λεγόμενες «μυστικές δημοσκοπήσεις», η Ιταλίδα πρωθυπουργός θα δυσκολευτεί να διατηρήσει την πλειοψηφία στη Γερουσία, στις επικείμενες εκλογές.

Στην Ιταλία, οι επόμενες βουλευτικές εκλογές αναμένεται να γίνουν το 2027. Σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πρόσωπα που γνωρίζουν και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, η κυβέρνηση εξετάζει μια σειρά από προτάσεις ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει περισσότερες έδρες. Το σχέδιο αυτό αναμένεται να παρουσιαστεί μάλιστα έως το τέλος του χρόνου.

Ο συνασπισμός που θα κερδίσει το 40% των ψήφων να λαμβάνει έως και το 55% των εδρών

«Με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η Μελόνι μπορεί να δυσκολευτεί να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Γερουσία εάν η αντιπολίτευση κατεβεί στις εκλογές ως συμμαχία», επισήμανε ο Λορέντζο Πρεγλιάσκο, επικεφαλής της δημοσκόπησης YouTrend.

Αυτήν τη στιγμή, το ακροδεξιό,  λαϊκιστικό κόμμα Αδελφοί της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Αλλά εάν το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα και το Κίνημα Πέντε Αστέρων συνεργαστούν με τους Πράσινους και την Αριστερή Συμμαχία, το μπλοκ θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη Μελόνι.

Μπόνους εδρών

Μια ιδέα που συζητούν οι σύμμαχοι της Μελόνι θα ήταν η αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο η Ιταλία κατανέμει τις έδρες στο κοινοβούλιο, είπαν οι πηγές στο Bloomberg. Oι εκλογικές περιφέρειες της Ιταλίας είναι είτε αναλογικές, όπου τα κόμματα λαμβάνουν έδρες με βάση τα συνολικά ποσοστά των ψήφων που λαμβάνουν, είτε πλειοψηφικές. Δηλαδή, όποιος πάρει τις περισσότερες ψήφους κερδίζει και την έδρα.

Αυτό που εξετάζουν οι σύμμαχοι της Τζόρτζια Μελόνι είναι όλες οι έδρες να κατανέμονται αναλογικά. Ωστόσο, ο ηγετικός συνασπισμός, αυτός που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους, να λαμβάνει ένα μπόνους εδρών, ώστε να κερδίσει μια σταθερή πλειοψηφία.

Ένα από τα σενάρια είναι, ο συνασπισμός που θα κερδίσει το 40% των ψήφων να λαμβάνει έως και το 55% των εδρών.

Με αυτή την αλλαγή, θα πληγούν οι αντίπαλοι της Τζόρτζια Μελόνι, που θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας στις μονοεδρικές περιφέρειες. Οι μυστικές δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η αντιπολίτευση θα μπορούσε να ισοφαρίσει ή να κερδίσει ορισμένες από αυτές τις έδρες, ιδιαίτερα στο νότο. Αρκεί να συμφωνήσει να κατεβάσει μόνο έναν υποψήφιο ανά έδρα, ανέφεραν οι πηγές.

Εκλογομαγειρέματα

Ωστόσο, δεν είναι δεδομένο ότι οι μεταρρυθμίσεις του εκλογικού νόμου θα περάσουν από κοινοβουλευτική συζήτηση παρά την τρέχουσα πλειοψηφία της κυβέρνησης.

Θα εγείρουν επίσης ανησυχίες ότι ο Μελόνι πειραματίζεται με τις εκλογές για να διατηρήσει την εξουσία, ακόμη και αν οι αλλαγές του εκλογικού συστήματος δεν είναι ασυνήθιστες στην Ιταλία. Επίσης, ανάλογες αλλαγές στον εκλογικό νόμο έχουν κάνει και άλλοι πολιτικοί ηγέτες, όπως ο Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία και ο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Η Ιταλία έχει αλλάξει εκλογικό νόμο τουλάχιστον τρεις φορές τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Αλλά οι κυβερνήσεις της ήταν πάντα εύθραυστες. Από τότε που η χώρα έγινε δημοκρατία το 1948, έχει αλλάξει περισσότερα από 60 υπουργικά συμβούλια. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι είναι η τρίτη μακροβιότερη της χώρας.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση για το τι θα κάνει, σύμφωνα με τις πηγές. Η κυβέρνηση και το κόμμα Αδελφοί της Ιταλίας δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Οι αλλαγές που εξετάζονται θα απαιτούν μόνο κοινοβουλευτική έγκριση και όχι δημοψήφισμα, καθώς δεν θα τροποποιούν το Σύνταγμα.

Στο παρελθόν, η Τζόρτζια Μελόνι είχε προτείνει δημόσια ότι η Ιταλία θα πρέπει να εκλέγει απευθείας πρωθυπουργούς, ώστε να αμβλυνθεί η πολιτική αστάθεια. Αλλά η πρόταση δεν κέρδισε έδαφος. Επίσης, για να περάσει, θα έπρεπε να εγκριθεί με δημοψήφισμα.

Ουκρανία: Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ άναψε πράσινο φως για Tomahawk στο Κίεβο
Κλιμάκωση 31.10.25

Το αμερικανικό Πεντάγωνο άναψε πράσινο φως για Tomahawk στην Ουκρανία

Στα χέρια του Τραμπ η τελική απόφαση για Tomahawk στην Ουκρανία. Ο Πούτιν έχει τονίζει πως η απάντηση της Μόσχας θα είναι «συντριπτική» σε ενδεχόμενη επίθεση με Tomahawk στη Ρωσία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ
«Μήνυμα στον Μαδούρο» 31.10.25

WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ

Δύο αμερικανικές εφημερίδες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους εντός της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»
Δυσανάλογη ισχύς 31.10.25

Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»

Η εταιρεία του Έλον Μασκ θα εμπλακεί ενεργά στη δημιουργία του αμερικανικού Golden Dome έχοντας καταφέρει μέχρι σήμερα να κλείσει δουλειές 32 δισ. δολ. με την Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα
Ισορροπίες τρόμου 31.10.25

Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα

Ανατρέποντας δεκαετίες πολιτικής των ΗΠΑ για τα πυρηνικά όπλα, ο πρόεδρος Τραμπ δίνει εντολή για νέες δοκιμές, ως μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος σε Κίνα και Ρωσία, αλλά και περαιτέρω αποσταθεροποίησης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν
Νικητής με 26 έδρες 31.10.25

Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν

Επισήμως νικητής, με ισχνή διαφορά από τον ακροδεξιό Βίλντερς, είναι το κεντρώο D66 στην Ολλανδία. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις
Παραβίαση δικαίου 31.10.25

ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις

Ο ΟΗΕ σημειώνει ότι οι επιθέσεις εναντίον σκαφών είναι απαράδεκτες. Οι φερόμενοι διακινητές ναρκωτικών «δεν επιτίθενται στις ΗΠΑ, επομένως δεν υπάρχει δικαίωμα επίκλησης του νόμου της άμυνας».

Σύνταξη
Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε
«Ακραία βία» 31.10.25

Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε

Στην επιστολή παραίτησής της, που δημοσιεύθηκε σήμερα από μέσα ενημέρωσης, η Τομέρ-Γερουσάλμι παραδέχθηκε ότι το βίντεο διέρρευσε από το γραφείο της σε μέσα ενημέρωσης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Απάνθρωπο σόου του ακροδεξιού υπουργού Μπεν – Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους
Εξοργιστικό βίντεο 31.10.25

Απάνθρωπο σόου του Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Μπεν - Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ έκανε άλλο ένα απάνθρωπο σόου, όπως είχε κάνει και με τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Λίβανος: Νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ – Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας
Τι λένε οι IDF 31.10.25

Νέα παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ - Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας

Το Ισραήλ παραβιάζει τακτικά την εκεχειρία στον Λίβανο, όπως κάνει και στη Γάζα - Τουλάχιστον 25 οι νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές στη διάρκεια του Οκτωβρίου

Σύνταξη
Brain drain: Φόβος για νέο κύμα στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ – Μπορεί να ανακοπεί;
Τι λένε αναλυτές 31.10.25

Φόβος για νέο κύμα brain drain στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ - Μπορεί να ανακοπεί;

Τι δείχνουν οι έρευνες για τον κίνδυνο του brain drain - Τι είχε συμβεί όταν εισήλθαν στην ΕΕ Κροατία και Ρουμανία - Τι μέτρα μπορούν να παρθούν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πεσκόφ: Συστήνει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες ενημερώσεις για τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ
Αφήνει «παραθυράκι»; 31.10.25

Ο Πεσκόφ συστήνει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες ενημερώσεις για τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε δημοσίευμα των Financial Times για τον λόγο της ακύρωσης της συνάντησης των δύο προέδρων στη Βουδαπέστη

Σύνταξη
Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα
RIP legend 31.10.25

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα

Ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Φλόριντα. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ άναψε πράσινο φως για Tomahawk στο Κίεβο
Κλιμάκωση 31.10.25

Το αμερικανικό Πεντάγωνο άναψε πράσινο φως για Tomahawk στην Ουκρανία

Στα χέρια του Τραμπ η τελική απόφαση για Tomahawk στην Ουκρανία. Ο Πούτιν έχει τονίζει πως η απάντηση της Μόσχας θα είναι «συντριπτική» σε ενδεχόμενη επίθεση με Tomahawk στη Ρωσία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague 31.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Συγκλονίζει ο Ντουράντ: «Πέρασα κατάθλιψη για έξι χρόνια, είχα ανασφάλεια για την εμφάνισή μου» (vid)
Μπάσκετ 31.10.25

Συγκλονίζει ο Ντουράντ: «Πέρασα κατάθλιψη για έξι χρόνια, είχα ανασφάλεια για την εμφάνισή μου» (vid)

Κατάθεση ψυχής από τον Κέβιν Ντουραντ σε podcast, καθώς αποκάλυψε ότι βίωσε περίοδο στη ζωή του που ένιωθε μεγάλες ανασφάλειες σχετικά με την εμφάνισή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City
Go Fun 31.10.25

«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City

Η Κιμ Κατράλ, η ηθοποιός που συνδέθηκε άρρηκτα με τον ρόλο της αθυρόστομης και ακαταμάχητης Σαμάνθα Τζόουνς στη σειρά Sex And The City, θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μια και καλή

Σύνταξη
Χειρουργείο ή όχι; Το δίλημμα για τον Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Χειρουργείο ή όχι; Το δίλημμα για τον Γιαμάλ

Ο Λαμίλ Γιαμάλ αναζήτησε και εξωτερικές γνώμες γιατρών για πιθανή χειρουργική επέμβαση σε πρόβλημα στη βουβωνική χώρα. Προς το παρόν διαχειρίζεται την κατάσταση με ξεκούραση και φυσιοθεραπείες

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό

Με εννέα απουσίες η αποστολή που ανακοίνωσε ο Χιμένεθ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1/11, 20:00). Εκτός Δώνης, Μισεουί, Διούδης, Φρίντεκ, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Ντούντου και Βοριαζίδης.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 31.10.25

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μονακό – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ
«Μήνυμα στον Μαδούρο» 31.10.25

WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ

Δύο αμερικανικές εφημερίδες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους εντός της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»
Δυσανάλογη ισχύς 31.10.25

Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»

Η εταιρεία του Έλον Μασκ θα εμπλακεί ενεργά στη δημιουργία του αμερικανικού Golden Dome έχοντας καταφέρει μέχρι σήμερα να κλείσει δουλειές 32 δισ. δολ. με την Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου
Παραμένει στη διαδοχή 31.10.25

Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου

Παρά τη θεαματική αποκαθήλωση, ο Άντριου παραμένει τυπικά στη σειρά διαδοχής του θρόνου, με την κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ να ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχουν σχέδια» για αλλαγή του νόμου.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού
Ελλάδα 31.10.25

Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν επιπλέον στοιχεία από την ανάλυση των επικοινωνιών κοντά στο κάμπινγκ.

Σύνταξη
Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα
Ισορροπίες τρόμου 31.10.25

Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα

Ανατρέποντας δεκαετίες πολιτικής των ΗΠΑ για τα πυρηνικά όπλα, ο πρόεδρος Τραμπ δίνει εντολή για νέες δοκιμές, ως μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος σε Κίνα και Ρωσία, αλλά και περαιτέρω αποσταθεροποίησης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ασπρόπυργος: «Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» – Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο
«Τεράστια τραγωδία» 31.10.25

«Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» - Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο στον Ασπρόπυργο

Μάχη με το χρόνο έδωσαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία, για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα ασθενοφόρα στο σχολείο λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που υπήρχε στην περιοχή.

Σύνταξη
ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει
Διεθνής Οικονομία 31.10.25

ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει

Παρά τη θεαματική αύξηση του εμπορίου ανάμεσα στην ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, το οικονομικό χάσμα παραμένει βαθύ, αποκαλύπτοντας μια σχέση που ακόμη δεν έχει μετατραπεί σε πραγματική σύγκλιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

