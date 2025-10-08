newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
08.10.2025 | 09:20
Στο «κόκκινο» Κηφισός και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Μελόνι: Η προμήθεια όπλων στο Ισραήλ τη φέρνει αντιμέτωπη με το ΔΠΔ – Θα κατηγορηθεί για συνέργεια σε γενοκτονία;

Η καταγγελία εναντίον της Μελόνι υπογράφεται από 50 καθηγητές νομικής, δικηγόρους και άλλα δημόσια πρόσωπα στην Ιταλία

Αντιμέτωπη με καταγγελία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για «συνέργεια στη γενοκτονία» στη Γάζα βρίσκεται η ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, εξαιτίας της υποστήριξης της Ρώμης στο Ισραήλ.

Η Μελόνι έκανε γνωστό ότι υπάρχει η εν λόγω καταγγελία εις βάρος της και εις βάρος των ιταλών υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών μιλώντας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό RAI, ενώ εκτίμησε ως πιθανό να υπάρχει καταγγελία και εναντίον του επικεφαλής της ιταλικής εταιρείας όπλων και αεροδιαστημικής Leonardo.

Η καταγγελία, με ημερομηνία 1η Οκτωβρίου, υπογράφηκε από περίπου 50 άτομα, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών νομικής, δικηγόρων και αρκετών προσωπικοτήτων της Ιταλίας που κατηγορούν την Μελόνι και τους υπόλοιπους για συνενοχή στην προμήθεια όπλων στο Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης, η Ιταλία ήταν μία από τις τρεις μόνο χώρες που εξήγαγαν «βαρέα συμβατικά όπλα» στο Ισραήλ από το 2020 έως το 2024

«Υποστηρίζοντας την ισραηλινή κυβέρνηση, ιδίως μέσω της προμήθειας θανατηφόρων όπλων, η ιταλική κυβέρνηση έχει γίνει συνένοχη στη συνεχιζόμενη γενοκτονία και στα εξαιρετικά σοβαρά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται εναντίον του παλαιστινιακού λαού», έγραψαν οι συντάκτες της δικαστικής αγωγής κατά των Ιταλών ηγετών.

Η παλαιστινιακή ομάδα υπεράσπισης πίσω από την καταγγελία που κατονομάζει την Μελόνι ζητά από το δικαστήριο να αξιολογήσει την πιθανότητα έναρξης επίσημης έρευνας για την κατηγορία της γενοκτονίας εναντίον της, ανέφερε επίσης το AFP.

Η μπάλα στο ΔΠΔ

Το ΔΠΔ δεν είναι δεδομένο ότι θα αποφασίσει να προχωρήσει την έρευνα για την καταγγελία της «συνέργειας σε γενοκτονία», αλλά η κίνηση αυτή δείχνει την αυξανόμενη κοινωνική πίεση που δέχεται η Μελόνι.

Τον περασμένο μήνα μια επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα μία σειρά από επιτροπές εμπειρογνωμόνων.

Το ΔΠΔ έχει εκκρεμή εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της πείνας, της δολοφονίας και των διώξεων.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη περίπτωση στον κόσμο ή στην ιστορία μιας τέτοιας καταγγελίας», δήλωσε η Μελόνι για την καταγγελία εναντίον της.

Εξαγωγές όπλων

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), η Ιταλία ήταν μία από τις τρεις μόνο χώρες που εξήγαγαν «βαρέα συμβατικά όπλα» στο Ισραήλ από το 2020 έως το 2024, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία ήταν υπεύθυνες για το 99% των εξαγωγών της μεγαλύτερης κατηγορίας όπλων, η οποία περιλαμβάνει αεροσκάφη, πυραύλους, άρματα μάχης και συστήματα αεράμυνας.

Τα όπλα που παρείχε η Ιταλία στο Ισραήλ σε αυτήν την περίοδο περιλάμβαναν ελαφρά ελικόπτερα και ναυτικά πυροβόλα, ανέφερε το SIPRI. Είναι επίσης μία από τις πολλές χώρες που εμπλέκονται στην κατασκευή εξαρτημάτων για μαχητικά αεροσκάφη F-35, στο πλαίσιο ενός προγράμματος υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, αναφέρει η ίδια έκθεση.

«Οι ανησυχίες για την πιθανή χρήση του F-35 από το Ισραήλ για την πραγματοποίηση παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου έχουν οδηγήσει σε πολλές επικρίσεις για τις μεταφορές των μαχητικών ή των εξαρτημάτων τους στο Ισραήλ», σημειώνει το SIPRI.

Τι έχει αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση για τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκίντο Κροσέτο, δήλωσε ότι η Ιταλία στέλνει όπλα στο Ισραήλ μόνο βάσει συμβάσεων που υπογράφηκαν πριν από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και ότι η Ρώμη έχει ζητήσει διαβεβαιώσεις από το Τελ Αβίβ ότι τα εν λόγω όπλα δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον αμάχων στη Γάζα, αφού ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αντόνιο Ταγιάνι είχε ισχυριστεί νωρίτερα ότι η Ιταλία είχε σταματήσει εντελώς την αποστολή όπλων.

Η Μελόνι παραδέχτηκε ότι υπάρχει η καταγγελία εναντίον της ενώ στην Ιταλία εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλώνουν για να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα και ενάντια στην «ιταλική συνενοχή».

Τα μεγάλα συνδικάτα προκήρυξαν γενική απεργία πριν από λίγες ημέρες ενώ μία σειρά από σωματεία, μεταξύ των οποίων οι λιμενεργάτες, απειλούν ότι θα μπλοκάρουν την κίνηση στα λιμάνια.

Με πληροφορίες από το Al Jazeera

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ σταμάτησε σκάφη νέου στόλου με κατεύθυνση τη Γάζα
Global Sumud Flotilla 08.10.25

Το Ισραήλ κατέλαβε σκάφη νέου στόλου με κατεύθυνση τη Γάζα - Πλοίο δέχτηκε επίθεση από ελικόπτερο

Τέσσερα σκάφη του Global Sumud Flotilla που ξεκίνησαν το ταξίδι τους για τη Γάζα μετά την επίθεση στα 44 πλοία του προηγούμενου στόλου, δέχτηκαν επίθεση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα

Σύνταξη
Γερμανία: Οικογενειακό δράμα πίσω από την επίθεση στη δήμαρχο του Χέρντεκε; Οι νέες πληροφορίες
Σε κρίσιμη κατάσταση 08.10.25

Οικογενειακό δράμα πίσω από την επίθεση στη δήμαρχο του Χέρντεκε; Οι νέες πληροφορίες

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στη Γερμανία, Ιρις Στάλτσερ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο διαμέρισμά της και παλεύει να κρατηθεί στη ζωή.

Σύνταξη
Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς
Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα 08.10.25

Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς

Ανώτεροι αξιωματούχοι από το Κατάρ και τις ΗΠΑ κατευθύνονται προς την Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Στη Γάζα το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα
«Σιωπή = συνενοχή» 08.10.25

Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Lancet καταπιάνεται με την «υγειοκτονία» την ολοκληρωτική επίθεση στα νοσοκομεία στη Γάζα και την μη καταδίκη από τις παγκόσμιες Ιατρικές Εταιρείες

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή
Ειρηνευτικές business 08.10.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή

Η αμφιλεγόμενη επιστροφή του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στο διπλωματικό προσκήνιο μέσω Γάζας, τα επιχειρηματικά deals στον Κόλπο και η θολή «αιώνια ειρήνη» στη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα
Κόσμος 08.10.25

Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής για το 2025 Τζον Κλαρκ προειδοποίησε πως στη μετά Τραμπ εποχή, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να φτάσουν οι ΗΠΑ στο επίπεδο πριν την ανάληψη της προεδρίας του

Σύνταξη
Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι
Κόσμος 08.10.25

Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι

Με την έκδοση στις ΗΠΑ του φερόμενου ως διακινητή ναρκωτικών Φρεντ Ματσάδο για άλλη υπόθεση, θα φύγει από το προσκήνιο η υπόθεση της χρηματοδότησης βουλευτή και του ξεπλύματος χρήματος

Σύνταξη
Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»
Νoβoβoρόνεζ 08.10.25

Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τη Ρωσία πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε το πυρηνικό εργοστάσιο του Νοβοβορόνεζ και εξέδωσε ανακοίνωση για τα επίπεδα ραδιενέργειας.

Σύνταξη
Πολωνία: Η Βαρσοβία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στον Nord Stream 2
Κόσμος 08.10.25

Η Πολωνία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στο Nord Stream 2

Δεν συμφέρει την Πολωνία να παραδώσει αυτόν τον πολίτη σε μια ξένη χώρα, είπε ο Ντόναλντ Τουσκ αγνοώντας το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που ενεργοποίησε η Γερμανία για την επίθεση στον Nord Stream 2.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες
«Απόπειρα δολοφονίας» 08.10.25

Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες

Η αυτοκινητοπομπή του δισεκατομμυριούχου προέδρου του Εκουαδόρ Ντάνιελ Νομπόα, δέχθηκε επίθεση από αυτόχθονες που διαμαρτύρονται για την αύξηση του ντίζελ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χαμάς: Ζητά διεθνείς εγγυήσεις για τη Γάζα γιατί «η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της»
Γάζα 07.10.25

Διεθνείς και αμερικανικές εγγυήσεις ζητά η Χαμάς γιατί «η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της»

Η Χαμάς μέσω του εκπροσώπου της Χαλίλ Αλ Χάγια ζήτησε προσωπικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, δηλώνοντας πως δεν εμπιστεύεται το Ισραήλ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χατζηδάκης: «Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από το κόμμα Τσίπρα»
Περί μεταρρυθμίσεων 08.10.25

«Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από του Τσίπρα» - Κωστής Χατζηδάκης για τις πολιτικές εξελίξεις

«Άλλο θέμα ο προσωπικός σεβασμός προς το πρόσωπό του και άλλο οι αποφάσεις» τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης για το ενδεχόμενο να κληθεί ο Αντώνης Σαμαράς να επιστρέψει στο κόμμα

Σύνταξη
Κρήτη: Αναφορές για αιτήσεις μαϊμού μέσω ΚΥΔ στο «Αλλάζω θερμοσίφωνα» – Η σύνδεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Νέα κομπίνα; 08.10.25

Αναφορές για αιτήσεις μαΐμού μέσω ΚΥΔ στο «Αλλάζω θερμοσίφωνα» -  Η σύνδεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρονται να έχουν ανάμιξη σε κομπίνα με αιτήσεις μαΐμού μέσω ΚΕΔ για το πρόγραμμα «αλλάζω θερμοσίφωνα»

Σύνταξη
«Δανεικές κάλτσες και βρώμικες τουαλέτες»: Εικόνες θλίψης και εγκατάλειψης στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.10.25

«Δανεικές κάλτσες και βρώμικες τουαλέτες»: Εικόνες θλίψης και εγκατάλειψης στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ενός κακού, μύρια έπονται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού όπως φαίνεται τα προβλήματα της πρώτης ομάδας επεκτείνονται και σε επίπεδο ακαδημιών...

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια
Χαμένες ικανότητες; 08.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια

Η τεχνητή νοημοσύνη παρά την βοήθεια που παρέχει σε καθημερινές και εργασιακές δραστηριότητες, υπονομεύει τη δημιουργικότητα και τη λήψη πρωτοβουλιών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αιτωλοακαρνανία: «Φαινόμενο που δύσκολα ανιχνεύεται» – Λέκκας για τον κρατήρα που άνοιξε ανάμεσα σε σπίτια
Συστάσεις προς κατοίκους 08.10.25

«Φαινόμενο που δύσκολα ανιχνεύεται» - Λέκκας για τον κρατήρα που άνοιξε ανάμεσα σε σπίτια στην Αιτωλοακαρνανία

Τα επιρρεπή στη διάβρωση πετρώματα της περιοχής επιτείνουν την εμφάνιση φαινομένων όπως η πρόσφατη καθίζηση με δημιουργία κρατήρα στην Αιτωλοακαρνανία, εξηγεί ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)
Euroleague 08.10.25

Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)

Ο Τάισον Γουόρντ είναι η πιο… συνεπής μεταγραφή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός (με βάση τους αριθμούς) και έχει μπροστά του μια ευκαιρία να αναλάβει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες, εφόσον δεν αγωνιστεί ο Φουρνιέ…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Στον ίδιο χώρο θα βρεθούν σήμερα Μητσοτάκης – Σαμαράς – Καραμανλής
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Μαζί αλλά χώρια: Στην ίδια εκδήλωση θα παραστούν Μητσοτάκης - Σαμαράς - Καραμανλής

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς θα βρεθούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη - Θα είναι η πρώτη κοινή παρουσία των τριών μετά από σχεδόν έναν χρόνο

Σύνταξη
Θέσεις εργασίας: Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση – Οι κλάδοι με τις περισσότερες προσλήψεις (πίνακες)
Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ 08.10.25

Το top-10 των επαγγελμάτων με τη μεγαλύτερη ζήτηση – Ποιοι κλάδοι έκαναν τις περισσότερες προσλήψεις (πίνακες)

Οι αναγγελίες προσλήψεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ για τις θέσεις εργασίας το οκτάμηνο του 2025, ανήλθαν στις 2.266.335 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.949.034

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχεται ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών -«Ποτέ δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα για μένα»
«Το 1982...» 08.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχεται ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών -«Ποτέ δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα για μένα»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μίλησε ανοιχτά για τη χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας ότι είχε πειραματιστεί με ναρκωτικά ως νεαρός ηθοποιός στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1980.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ουσία και η αμηχανία
Editorial 08.10.25

Η ουσία και η αμηχανία

Οι περισσότερες αντιδράσεις στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα αποτυπώνουν αμηχανία. Ακριβώς, επειδή επέλεξε να τοποθετηθεί επί της ουσίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Παναθηναϊκός: Επιστροφή με πρόγραμμα-φωτιά – Τα ντέρμπι με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Παναθηναϊκός: Επιστροφή με πρόγραμμα-φωτιά – Τα ντέρμπι με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά

Ο Παναθηναϊκός περιμένει την επιστροφή από τη διακοπή με το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει να έχει… ζόρια, εντός και εκτός συνόρων.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του δράστη – «Καμία διαφορά με τον ανιψιό» λέει ο δικηγόρος του 68χρονου
Διπλή δολοφονία 08.10.25

Μεσσηνία: Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του δράστη - «Καμία διαφορά με τον ανιψιό» λέει ο δικηγόρος του 68χρονου

Ο δράστης της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος και την αστυνομία να εκτιμά ότι το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας δεν ήταν η ληστεία.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ σταμάτησε σκάφη νέου στόλου με κατεύθυνση τη Γάζα
Global Sumud Flotilla 08.10.25

Το Ισραήλ κατέλαβε σκάφη νέου στόλου με κατεύθυνση τη Γάζα - Πλοίο δέχτηκε επίθεση από ελικόπτερο

Τέσσερα σκάφη του Global Sumud Flotilla που ξεκίνησαν το ταξίδι τους για τη Γάζα μετά την επίθεση στα 44 πλοία του προηγούμενου στόλου, δέχτηκαν επίθεση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα

Σύνταξη
