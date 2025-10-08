Αντιμέτωπη με καταγγελία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για «συνέργεια στη γενοκτονία» στη Γάζα βρίσκεται η ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, εξαιτίας της υποστήριξης της Ρώμης στο Ισραήλ.

Η Μελόνι έκανε γνωστό ότι υπάρχει η εν λόγω καταγγελία εις βάρος της και εις βάρος των ιταλών υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών μιλώντας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό RAI, ενώ εκτίμησε ως πιθανό να υπάρχει καταγγελία και εναντίον του επικεφαλής της ιταλικής εταιρείας όπλων και αεροδιαστημικής Leonardo.

Η καταγγελία, με ημερομηνία 1η Οκτωβρίου, υπογράφηκε από περίπου 50 άτομα, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών νομικής, δικηγόρων και αρκετών προσωπικοτήτων της Ιταλίας που κατηγορούν την Μελόνι και τους υπόλοιπους για συνενοχή στην προμήθεια όπλων στο Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης, η Ιταλία ήταν μία από τις τρεις μόνο χώρες που εξήγαγαν «βαρέα συμβατικά όπλα» στο Ισραήλ από το 2020 έως το 2024

«Υποστηρίζοντας την ισραηλινή κυβέρνηση, ιδίως μέσω της προμήθειας θανατηφόρων όπλων, η ιταλική κυβέρνηση έχει γίνει συνένοχη στη συνεχιζόμενη γενοκτονία και στα εξαιρετικά σοβαρά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται εναντίον του παλαιστινιακού λαού», έγραψαν οι συντάκτες της δικαστικής αγωγής κατά των Ιταλών ηγετών.

Η παλαιστινιακή ομάδα υπεράσπισης πίσω από την καταγγελία που κατονομάζει την Μελόνι ζητά από το δικαστήριο να αξιολογήσει την πιθανότητα έναρξης επίσημης έρευνας για την κατηγορία της γενοκτονίας εναντίον της, ανέφερε επίσης το AFP.

Η μπάλα στο ΔΠΔ

Το ΔΠΔ δεν είναι δεδομένο ότι θα αποφασίσει να προχωρήσει την έρευνα για την καταγγελία της «συνέργειας σε γενοκτονία», αλλά η κίνηση αυτή δείχνει την αυξανόμενη κοινωνική πίεση που δέχεται η Μελόνι.

Τον περασμένο μήνα μια επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα μία σειρά από επιτροπές εμπειρογνωμόνων.

Το ΔΠΔ έχει εκκρεμή εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της πείνας, της δολοφονίας και των διώξεων.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη περίπτωση στον κόσμο ή στην ιστορία μιας τέτοιας καταγγελίας», δήλωσε η Μελόνι για την καταγγελία εναντίον της.

Εξαγωγές όπλων

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), η Ιταλία ήταν μία από τις τρεις μόνο χώρες που εξήγαγαν «βαρέα συμβατικά όπλα» στο Ισραήλ από το 2020 έως το 2024, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία ήταν υπεύθυνες για το 99% των εξαγωγών της μεγαλύτερης κατηγορίας όπλων, η οποία περιλαμβάνει αεροσκάφη, πυραύλους, άρματα μάχης και συστήματα αεράμυνας.

Τα όπλα που παρείχε η Ιταλία στο Ισραήλ σε αυτήν την περίοδο περιλάμβαναν ελαφρά ελικόπτερα και ναυτικά πυροβόλα, ανέφερε το SIPRI. Είναι επίσης μία από τις πολλές χώρες που εμπλέκονται στην κατασκευή εξαρτημάτων για μαχητικά αεροσκάφη F-35, στο πλαίσιο ενός προγράμματος υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, αναφέρει η ίδια έκθεση.

«Οι ανησυχίες για την πιθανή χρήση του F-35 από το Ισραήλ για την πραγματοποίηση παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου έχουν οδηγήσει σε πολλές επικρίσεις για τις μεταφορές των μαχητικών ή των εξαρτημάτων τους στο Ισραήλ», σημειώνει το SIPRI.

Τι έχει αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση για τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκίντο Κροσέτο, δήλωσε ότι η Ιταλία στέλνει όπλα στο Ισραήλ μόνο βάσει συμβάσεων που υπογράφηκαν πριν από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και ότι η Ρώμη έχει ζητήσει διαβεβαιώσεις από το Τελ Αβίβ ότι τα εν λόγω όπλα δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον αμάχων στη Γάζα, αφού ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αντόνιο Ταγιάνι είχε ισχυριστεί νωρίτερα ότι η Ιταλία είχε σταματήσει εντελώς την αποστολή όπλων.

Η Μελόνι παραδέχτηκε ότι υπάρχει η καταγγελία εναντίον της ενώ στην Ιταλία εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλώνουν για να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα και ενάντια στην «ιταλική συνενοχή».

Τα μεγάλα συνδικάτα προκήρυξαν γενική απεργία πριν από λίγες ημέρες ενώ μία σειρά από σωματεία, μεταξύ των οποίων οι λιμενεργάτες, απειλούν ότι θα μπλοκάρουν την κίνηση στα λιμάνια.

Με πληροφορίες από το Al Jazeera