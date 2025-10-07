Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι δήλωσε την Τρίτη ότι η ίδια και δύο υπουργοί της έχουν καταγγελθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για φερόμενη συνενοχή σε γενοκτονία σε σχέση με την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.

Σε συνέντευξή της στην κρατική τηλεόραση RAI, η Μελόνι είπε ότι καταγγέλθηκαν ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, και «νομίζω» ότι καταγγέλθηκε και ο Ρομπέρτο Τσινγκολάνι, επικεφαλής του ομίλου άμυνας Leonardo. «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλη παρόμοια υπόθεση στον κόσμο ή στην ιστορία», είπε η Μελόνι.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος κατέθεσε την καταγγελία εναντίον της και των υπουργών της. Την τελευταία εβδομάδα, στην Ιταλία πραγματοποιήθηκαν μια σειρά διαδηλώσεων, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τις μαζικές δολοφονίες στη Γάζα, ενώ πολλοί διαδηλωτές έβαλαν στο στόχαστρο και τη Μελόνι.

«Δυσανάλογη» η επίθεση στη Γάζα για τη Μελόνι

Η δεξιά κυβέρνησή της, που γενικά είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του Ισραήλ όπως οι περισσότερες στην Ευρώπη, αποστασιοποιήθηκε πρόσφατα από αυτό που αποκαλεί «δυσανάλογη» επίθεση στη Γάζα, αλλά δεν έχει διακόψει τις εμπορικές ή διπλωματικές σχέσεις, ούτε έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Η Μελόνι δήλωσε ότι ήταν «έκπληκτη» από την κατηγορία της συνενοχής στη γενοκτονία, διότι «όποιος γνωρίζει την κατάσταση είναι ενήμερος ότι η Ιταλία δεν έχει εγκρίνει νέες, ας πούμε, προμήθειες όπλων στο Ισραήλ μετά τις 7 Οκτωβρίου».

Σε απάντηση στις δηλώσεις της, ένας εκπρόσωπος της Leonardo είπε ότι ο Τσινγκολάνι είχε ήδη εκφράσει τη θέση της εταιρείας σε συνέντευξη στην εφημερίδα Corriere della Sera τον περασμένο μήνα, όταν είπε ότι η υπόθεση της συνενοχής σε γενοκτονία ήταν «μια πολύ σοβαρή συκοφαντία».