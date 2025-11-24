Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Νεοχωρούδα

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό της επίθεσης σε βάρος 15χρονου, στη Νεοχωρούδα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το θύμα, μεσημεριανές ώρες τον πλησίασαν δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και ο ένας από τους δύο τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Μία σύλληψη

Μία γυναίκα που περνούσε από το σημείο τον συνόδευσε στο σχολείο.

Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους ωστόσο η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τον έναν.

Ο 15χρονος κατήγγειλε το περιστατικό με τον πατέρα του στο Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου και αργά το απόγευμα η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη.