Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Νεοχωρούδα
Ελλάδα 24 Νοεμβρίου 2025 | 23:54

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Νεοχωρούδα

Το επεισόδιο σημειώθηκε συνέβη το μεσημέρι, την ώρα που ο 15χρονος έφευγε από το Λύκειο της Καλλιθέας στη Θεσσαλονίκη - Μετά από έρευνες της Αστυνομίας συνελήφθη αργά το απόγευμα ένας ανήλικος

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό της επίθεσης σε βάρος 15χρονου, στη Νεοχωρούδα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το θύμα, μεσημεριανές ώρες τον πλησίασαν δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και ο ένας από τους δύο τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Μία σύλληψη

Μία γυναίκα που περνούσε από το σημείο τον συνόδευσε στο σχολείο.

Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους ωστόσο η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τον έναν.

Ο 15χρονος κατήγγειλε το περιστατικό με τον πατέρα του στο Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου και αργά το απόγευμα η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη.

Wall Street
Wall Street: Άλμα 2,69 για Nasdaq, ώθηση από Alphabet και τεχνητή νοημοσύνη

Wall Street: Άλμα 2,69 για Nasdaq, ώθηση από Alphabet και τεχνητή νοημοσύνη

Stream
Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του
Ελλάδα 24.11.25

Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του

Για 13χρονια ο 55χρονος είχε αναλάβει την φροντίδα του κατάκοιτου, από εγκεφαλικό, αδερφού του και της ηλικιωμένης μητέρας του - Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και για εμπρησμό από πρόθεση

Σύνταξη
Καιρός: Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη με καταιγίδες σε 5 περιοχές – Η προειδοποίηση Καλλιάνου
Ελλάδα 24.11.25

Καιρός: Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη με καταιγίδες σε 5 περιοχές – Η προειδοποίηση Καλλιάνου

Η νέα επιδείνωση που θα παρουσιάσει από την Τρίτη ο καιρός συνδέεται με τη μετατόπιση ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλική χερσόνησο προς την Ελλάδα.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 4 δράστες τηλεφωνικής απάτης – Πώς έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε γυναίκα
Ελλάδα 24.11.25

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 4 δράστες τηλεφωνικής απάτης – Πώς έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε γυναίκα

Οι δράστες προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε αλουμινόχαρτο για να προστατευτούν από ραδιενέργεια και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή του Ζωγράφου

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Οι «κίτρινες κάρτες» για τις αναδασώσεις – Οι ενστάσεις και η φετινή αντιπυρική περίοδος
Έκθεση 24.11.25

Οι «κίτρινες κάρτες» του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αναδασώσεις - Οι ενστάσεις και οι καμένες εκτάσεις

Αρνητική η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αναδασώσεις. Πραγματοποιούνται πολύ λιγότερες από εκείνες που είχε προγραμματιστεί να γίνουν και η αποκατάσταση του δασικού περιβάλλοντος στις κατεστραμμένες εκτάσεις δεν παρακολουθείται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λουτράκι: Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε – Τι λέει μετά το σάλο που προκάλεσε
Λουτράκι 24.11.25

Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε - Τι λέει μετά το σάλο που προκάλεσε

Νέες καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα για τη συμπεριφορά της 55χρονης δασκάλας στο Λουτράκι - Διατάχθηκε ΕΔΕ εις βάρος της και μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνες απομακρύνθηκε από το σχολείο

Σύνταξη
Δύο 14χρονοι έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν κοντά στα σπίτια τους σε οικισμό στα Μέγαρα
Ελλάδα 24.11.25

Δύο 14χρονοι έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν κοντά στα σπίτια τους σε οικισμό στα Μέγαρα

Οι ανήλικοι φορώντας κουκούλες από ζακέτες-φούτερ, εντόπιζαν δίκυκλα μικρού κυβισμού που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση από οικισμό στα Μέγαρα

Σύνταξη
Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές
Ελλάδα 24.11.25

Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές

Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία στο κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές προσπαθώντας να το κλέψουν - Εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ

Σύνταξη
«Γιατί είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να μένουν στη χώρα άνθρωποι που δεν έχουν καταγωγή από εδώ;»
Κριτικές Προσεγγίσεις 24.11.25

«Γιατί είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να μένουν στη χώρα άνθρωποι που δεν έχουν καταγωγή από εδώ;»

Ο συλλογικός τόμος «Οριακές Αντιστάσεις» έρχεται να καλύψει ένα κενό στην επιστημονική βιβλιογραφία για τη μετανάστευση. Η επιμελήτρια Όλγα Λαφαζάνη μιλάει στο in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αλιμος: Άνδρας επιτίθεται και παρενοχλεί γυναίκες – «Με φίλησε στο στόμα» λέει ένα από τα θύματά του
Στον Αλιμο 24.11.25

Άνδρας επιτίθεται και παρενοχλεί γυναίκες - «Με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε» λέει ένα από τα θύματά του

Συναγερμός στις αρχές μετά από επιθέσεις και σεξουαλικές παρενοχλήσεις που έχουν σημειωθεί σε βάρος γυναικών από άνδρα που κυκλοφορεί στον Αλιμο

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Οι μηνύσεις και τα επεισόδια μεταξύ των αδερφών τα τελευταία χρόνια που κατέληξαν στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 24.11.25

Νέα Πέραμος: Οι μηνύσεις και τα επεισόδια μεταξύ των αδερφών τα τελευταία χρόνια που κατέληξαν στην άγρια δολοφονία

Τα τελευταία χρόνια οι άγριοι καβγάδες μεταξύ του 44χρονου και του 47χρονου στη Νέα Πέραμο ήταν συχνά και μάλιστα είχαν γίνει και μυνήσεις - Κανείς δεν περίμενε την τραγική κατάληξη με τη δολοφονία του 47χρονου

Σύνταξη
ΗΠΑ: Διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»
Ισραήλ - Παλαιστίνη 25.11.25

Οι ΗΠΑ διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδερφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διερευνούν ως τρομοκρατικές οργανώσεις τα παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε Αίγυπτο, Λίβανο (Τζαμάα Ισλαμίγια) και Ιορδανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης
Κόσμος 25.11.25

Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης

Η Ουκρανία φέρεται να παρουσίασε την δική της εκδοχή του σχεδίου ειρήνης, χωρίς όμως να έχουν γνωστοποιηθεί οι όροι του, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απευθύνεται στους πολίτες της χώρας του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άρης: Εκτός δράσης για δυο μήνες ο Αλφαρέλα – Η επίσημη διάγνωση
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Άρης: Η επίσημη διάγνωση για τον τραυματισμό του Αλφαρέλα - Πόσο θα λείψει

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Γάλλος επιθετικός έδειξαν ότι υπέστη κάκωση στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού και θα τεθεί εκτός δράσης για 8 εβδομάδες.

Σύνταξη
Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου
Fizz 24.11.25

Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου

«Όταν έμαθα ότι θα το κάναμε αυτό, είπα στον Γιώργο Λάνθιμο: 'Θα πρέπει να ξυρίσουμε και το δικό σου κεφάλι'», αποκάλυψε η Έμα Στόουν, η οποία έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη σε μια σειρά από ταινίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο
Προσέφυγε δικαστικά 24.11.25

Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο

Ο πρώην υπεύθυνος ασφαλείας της startup Figure AI, μήνυσε την εταιρεία καθώς ισχυρίζεται πως απολύθηκε όταν τους ειδοποίησε πως τα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας αποτελούν κίνδυνο

Σύνταξη
Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)

Απίστευτο συμβάν στο Γιουνάιτεντ - Έβερτον, καθώς ο Ιντρίσα Γκουεγέ χτύπησε τον… συμπαίκτη του Μάικλ Κιν και αποβλήθηκε από τον διαιτητή, αφήνοντας την ομάδα του με 10 από το 13ο λεπτό!

Σύνταξη
Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του
Ελλάδα 24.11.25

Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του

Για 13χρονια ο 55χρονος είχε αναλάβει την φροντίδα του κατάκοιτου, από εγκεφαλικό, αδερφού του και της ηλικιωμένης μητέρας του - Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και για εμπρησμό από πρόθεση

Σύνταξη
Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις

«Χωρίς καμία καθυστέρηση, απαιτούνται άμεσα και στοχευμένα μέτρα», τόνισε η Όλγα Γεροβασίλη, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στην Ήπειρο

Σύνταξη
ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)

Ο ΟΦΗ πήρε τον «τελικό» με την ΑΕΛ, επικρατώντας με 2-1 στη Λάρισα, για την 11η αγωνιστική, χάρη δύο γκολ στα πρώτά 15 λεπτά. Προτελευταίοι παρέμειναν οι Θεσσαλοί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία
«Παραληρήματα των Βρυξελλών» 24.11.25

Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε στην επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τα σχόλιά της σε σχέση με το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη

LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Σεβίλλη για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό
Στο Ιμραλί 24.11.25

Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό

Η πρόταση επίσκεψης είχε διατυπωθεί δημοσίως λίγες ημέρες νωρίτερα από τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτη του ισχυρότερου κόμματος των Τούρκων εθνικιστικών και κυβερνητικό εταίρο του προέδρου Ερντογάν.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές, το κλίμα και οι ισορροπίες στο παρασκήνιο
Πολιτική 24.11.25

ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές, το κλίμα και οι ισορροπίες στο παρασκήνιο

Για «επιτυχία» μιλά επισήμως η Πειραιώς για τις εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ, την ώρα που «γαλάζιοι» βουλευτές κάνουν λόγο για μούδιασμα και απουσία ενθουσιασμού ανά περιοχές. Η κινητικότητα και οι εσωτερικές διεργασίες στο «γαλάζιο» παρασκήνιο

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ
«Trump Tower Belgrade» 24.11.25

Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ

Το Generalštab που βρίσκεται στο Βελιγράδι πρόκειται να αντικατασταθεί με ένα συγκρότημα με την επωνυμία Τραμπ - Αντιδρά η Ένωση Αρχιτεκτόνων της Σερβίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μοναξιά σκοτώνει: Επιστήμονες δημιούργησαν έναν απλό οδηγό για την καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης
Υγεία 24.11.25

Η μοναξιά σκοτώνει: Επιστήμονες δημιούργησαν έναν απλό οδηγό για την καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης

Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση οδηγούν σε μια σειρά αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. Μελέτες δείχνουν ότι αυτές οι βλάβες συχνά υπερτερούν εκείνων που προκύπτουν από την παχυσαρκία ή το κάπνισμα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
