Εξωσχολικοί επιτέθηκαν και χτύπησαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη – Σώθηκε από διερχόμενη
Την επίθεση αντιλήφθηκε διερχόμενη οδηγός με το αυτοκίνητό της, η οποία σταμάτησε, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο σχολείο για να είναι ασφαλής
Επίθεση από δύο εξωσχολικούς δέχθηκε ένα 15χρονο αγόρι, σύμφωνα με καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου, στην περιοχή της Νεοχωρούδας στη Θεσσαλονίκη.
Tο περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο κοντά στο σχολείο του ανήλικου μετά το τέλος των μαθημάτων, όταν δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τον πλησίασαν και ο ένας τον χτύπησε στο πρόσωπο δίνοντάς τον σφαλιάρα.
Τον έσωσε διερχόμενη
Την επίθεση αντιλήφθηκε διερχόμενη οδηγός με το αυτοκίνητό της, η οποία σταμάτησε, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο σχολείο για να είναι ασφαλής, σύμφωνα με το thestival.gr.
Οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Ωραιοκάστρου διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης στον 15χρονο, αφού πρώτα προηγήθηκε η καταγγελία.
