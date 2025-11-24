Σύνταγμα: Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ στη Νίκης – Κλειστό το τμήμα από Μητροπόλεως έως Ερμού
Κλειστή είναι η οδός Νίκης στο Σύνταγμα λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ - Στο σημείο γίνονται εργασίες από τα αρμόδια συνεργεία
Κλειστή είναι την τελευταία ώρα η οδός Νίκης στο Σύνταγμα λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ και διαρροής υδάτων.
Το τμήμα που είναι κλειστό ξεκινά από τη Μητροπόλεως και φτάνει στη Ερμού.
Στο σημείο γίνονται εργασίες από τα αρμόδια συνεργεία.
