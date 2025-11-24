Κλειστή είναι την τελευταία ώρα η οδός Νίκης στο Σύνταγμα λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ και διαρροής υδάτων.

Το τμήμα που είναι κλειστό ξεκινά από τη Μητροπόλεως και φτάνει στη Ερμού.

Στο σημείο γίνονται εργασίες από τα αρμόδια συνεργεία.

Δείτε βίντεο