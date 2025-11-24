Πάνος Κιάμος: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του τραγουδιστή – Την αποχαιρέτησε με ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη

Ο Πάνος Κιάμος αποχαιρετά την αγαπημένη του μητέρα, με ένα απόσπασμα από το ποιητικό έργο του Οδυσσέα Ελύτη «Εκ του πλησίον».

Ο τραγουδιστής γνωστοποίησε την είδηση του θανάτου της μητέρας του νωρίτερα σήμερα, με μια ανάρτηση στο Instagram, η οποία περιελάμβανε μια μαύρη φωτογραφία που έφερε το εξής μήνυμα: «Καλό ταξίδι μανούλα μου».

Η ανάρτηση

O Πάνος Κιάμος συνόδευσε την ανάρτηση με μια συγκινητική περιγραφή, στην οποία ανέφερε: «Αυτές τις στιγμές τα συναισθήματα δεν χωράνε σε λέξεις…’Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου – Οδυσσέας Ελύτης’ »

O Πάνος Κιάμος είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην εκλιπούσα μητέρα του, με την οποία είχαν την ίδια ημέρα γενέθλια.

Σε παλαιότερη ανάρτηση του είχε αναφέρει: «Όπως σας έχω υποσχεθεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα (…στα γενέθλιά μου…) θα μοιραζόμαστε στιγμές με τον Πάνο όπως δεν τον γνωρίζετε! Φέτος, λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω αυτή τη μέρα στον άνθρωπο που με έφερε στη ζωή, στον άνθρωπο που με γαλούχησε, στον άνθρωπο που του χρωστάω τα πάντα. Στην υπέροχη μητέρα μου! Και το πιο φοβερό;; Με γέννησε στα γενέθλιά της!!!».