Η «μάχη» της Πρέμιερ Λιγκ – Αυτoί είναι οι επόμενοι πέντε αγώνες των διεκδικητών του τίτλου

Η Άρσεναλ έκανε περίπατο στο ντέρμπι του Λονδίνου καθώς διέλυσε την Τότεναμ 4-1, με τον Έζε να κάνει… πάρτι στο Emirates καθώς πέτυχε χατ τρικ κόντρα στους Spurs.

Ήταν μια σπουδαία νίκη για τους «κανονιέρηδες» καθώς η ομάδα του Αρτέτα έχει έξι βαθμούς διαφορά από την δεύτερη της βαθμολογίας, Τσέλσι και εφτά από την Μάντσεστερ Σίτι, η οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Δεν χωρά αμφιβολία πως η Άρσεναλ είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος στην Αγγλία, όχι μόνο επειδή έχει ήδη μια καλή διαφορά από Τσέλσι και Σίτι αλλά κυρίως γιατί πείθει με τις εμφανίσεις της.

Πολλοί για παράδειγμα περίμεναν ότι η Άρσεναλ θα τα έβρισκε… σκούρα στο μεγάλο ντέρμπι με την Τότεναμ, αλλά οι «κανονιέρηδες» έδειξαν ότι φέτος δεν αστειεύονται.

Μπορεί να βρισκόμαστε στην 12η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ, αλλά όλα δείχνουν ότι η Άρσεναλ έχει φέτος όλο το «πακέτο» για να φτάσει μέχρι το τέλος του… δρόμου.

Πάμε όμως να δούμε το πρόγραμμα των επόμενων πέντε αγωνιστικών, για Άρσεναλ, Τσέλσι και Σίτι με το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο πρώτες την επόμενη Κυριακή να έχει τεράστια σημασία.

Η Τσέλσι θα φιλοξενήσει την Άρσεναλ στο Στάμφορντ Μπριτζ στις 30 Νοεμβρίου και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι αν η Άρσεναλ πάρει τη νίκη και στην έδρα των «μπλε» τότε θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τα επόμενα πέντε παιχνίδια της Άρσεναλ: Τσέλσι (Ε), Μπρέντφορντ (Μ), Άστον Βίλα (Ε), Γουλβς (Μ) και Έβερτον (Ε).

Τα επόμενα πέντε παιχνίδια της Τσέλσι: Άρσεναλ (Μ), Λιντς (Ε), Μπόρνμουθ (Ε), Έβερτον (Μ), Νιούκαστλ (Ε).

Τα επόμενα πέντε παιχνίδια της Μάντσεστερ Σίτι: Λιντς (Μ), Φούλαμ (Ε), Σάντερλαντ (Μ), Κρίσταλ Πάλας (Ε), Γουέστ Χαμ (Μ).

Είναι λοιπόν πολύ πιθανό πριν από τα Χριστούγεννα να έχει σχηματιστεί μια ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με την «μάχη» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ειδικά μάλιστα αν η Άρσεναλ καταφέρει να φύγει με τους τρεις βαθμούς της νίκης από το Στάμφορντ Μπριτζ την επόμενη Κυριακή.