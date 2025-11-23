sports betsson
Η «μάχη» της Πρέμιερ Λιγκ – Αυτoί είναι οι επόμενοι πέντε αγώνες των διεκδικητών του τίτλου
Η «μάχη» της Πρέμιερ Λιγκ – Αυτoί είναι οι επόμενοι πέντε αγώνες των διεκδικητών του τίτλου

Η Άρσεναλ φιγουράρει στην κορυφή με έξι βαθμούς διαφορά από την Τσέλσι, αλλά πολλά θα κριθούν τις επόμενες πέντε αγωνιστικές της Πρέμιερ Λιγκ

Η Άρσεναλ έκανε περίπατο στο ντέρμπι του Λονδίνου καθώς διέλυσε την Τότεναμ 4-1, με τον Έζε να κάνει… πάρτι στο Emirates καθώς πέτυχε χατ τρικ κόντρα στους Spurs.

Ήταν μια σπουδαία νίκη για τους «κανονιέρηδες» καθώς η ομάδα του Αρτέτα έχει έξι βαθμούς διαφορά από την δεύτερη της βαθμολογίας, Τσέλσι και εφτά από την Μάντσεστερ Σίτι, η οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Δεν χωρά αμφιβολία πως η Άρσεναλ είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος στην Αγγλία, όχι μόνο επειδή έχει ήδη μια καλή διαφορά από Τσέλσι και Σίτι αλλά κυρίως γιατί πείθει με τις εμφανίσεις της.

Πολλοί για παράδειγμα περίμεναν ότι η Άρσεναλ θα τα έβρισκε… σκούρα στο μεγάλο ντέρμπι με την Τότεναμ, αλλά οι «κανονιέρηδες» έδειξαν ότι φέτος δεν αστειεύονται.

Μπορεί να βρισκόμαστε στην 12η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ, αλλά όλα δείχνουν ότι η Άρσεναλ έχει φέτος όλο το «πακέτο» για να φτάσει μέχρι το τέλος του… δρόμου.

Πάμε όμως να δούμε το πρόγραμμα των επόμενων πέντε αγωνιστικών, για Άρσεναλ, Τσέλσι και Σίτι με το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο πρώτες την επόμενη Κυριακή να έχει τεράστια σημασία.

Η Τσέλσι θα φιλοξενήσει την Άρσεναλ στο Στάμφορντ Μπριτζ στις 30 Νοεμβρίου και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι αν η Άρσεναλ πάρει τη νίκη και στην έδρα των «μπλε» τότε θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τα επόμενα πέντε παιχνίδια της Άρσεναλ: Τσέλσι (Ε), Μπρέντφορντ (Μ), Άστον Βίλα (Ε), Γουλβς (Μ) και Έβερτον (Ε).

Τα επόμενα πέντε παιχνίδια της Τσέλσι: Άρσεναλ (Μ), Λιντς (Ε), Μπόρνμουθ (Ε), Έβερτον (Μ), Νιούκαστλ (Ε).

Τα επόμενα πέντε παιχνίδια της Μάντσεστερ Σίτι: Λιντς (Μ), Φούλαμ (Ε), Σάντερλαντ (Μ), Κρίσταλ Πάλας (Ε), Γουέστ Χαμ (Μ).

Είναι λοιπόν πολύ πιθανό πριν από τα Χριστούγεννα να έχει σχηματιστεί μια ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με την «μάχη» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ειδικά μάλιστα αν η Άρσεναλ καταφέρει να φύγει με τους τρεις βαθμούς της νίκης από το Στάμφορντ Μπριτζ την επόμενη Κυριακή.

Ο Γεντβάι νιώθει… Ζλάταν λόγω του Μπενίτεθ
Ο Γεντβάι νιώθει… Ζλάταν λόγω του Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε τόση αυτοπεποίθηση στον Τιν Γεντβάι, ώστε ο Κροάτης να μην αρκείται απλά να παίζει συντηρητικά σε μία θέση που δεν ένιωθε ποτέ πολύ άνετα.

Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα
Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα

Η Άρσεναλ δείχνει πανέτοιμη να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε πέρυσι, καθώς η άνετη επικράτηση και στο ντέρμπι του Λονδίνου στέλνει το «μήνυμα»

Άρχισαν τα «σενάρια» για Κλοπ στην Λίβερπουλ – Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό
Άρχισαν τα «σενάρια» για Κλοπ στην Λίβερπουλ – Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό

Ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται σε δύσκολη θέση και στην Αγγλία θεωρούν πως οι «κόκκινοι» σκέφτονται σοβαρά την επιστροφή του Κλοπ στο Άνφιλντ

Ο Μουρίγιο είναι στόπερ 100 εκατ. ευρώ
Ο Μουρίγιο είναι στόπερ 100 εκατ. ευρώ

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ήταν φανταστικός στο Άνφιλντ, πέτυχε γκολ και «κατάπιε» τους επιθετικούς της Λίβερπουλ

Τα «φώτα» και στον Χολ
Τα «φώτα» και στον Χολ

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν καλός και στο παιχνίδι με την Παρί, δίνοντας πολύτιμες βοήθειες στους πειραιώτες. Παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται καλύτερος και βρίσκει σημαντικό ρόλο

Το σχέδιο του Αμορίμ για να εμπνεύσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ – Ο ρόλος των Καντονά, Μπέκαμ και Σκόουλς
Το σχέδιο του Αμορίμ για να εμπνεύσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ – Ο ρόλος των Καντονά, Μπέκαμ και Σκόουλς

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να καλέσει παλαίμαχους παίκτες – θρύλους της αγγλικής ομάδας για να μιλήσουν στα αποδυτήρια

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ

Κρυπτόμενοι πίσω από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο των διεθνών ουδείς έχει αναλύσει με ψυχραιμία και λεπτομέρειες γιατί η Εθνική δεν θα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το άξιζαν και μπράβο τους
Το άξιζαν και μπράβο τους

Η Σκωτία έκανε το «μπαμ» και δικαιώθηκε για την μεγάλη της προσπάθεια, με την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Μουντιάλ

Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για την 7η Οκτωβρίου

Για «συστημική αποτυχία» κάνει λόγο ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αδυναμία αποτροπής της επίθεσης την 7η Οκτωβρίου, για την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις.

Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Πέρυσι υπέρ, φέτος κατά οι Σλοβένοι

Οι Σλοβένοι είχαν εγκρίνει πέρυσι σε δημοψήφισμα την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά φέτος απέρριψαν τη νομιμοποίησή της έπειτα από νόμο που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο της χώρας για την εφαρμογή της.

Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα
Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα

Προσεκτικά και συγκρατημένα ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την Ουκρανία στη Γενεύη πέτυχαν σημαντική πρόοδο και θα συνεχιστούν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανοιχτά σημεία.

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη
ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη

«Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό. Διεκδικούν επιβίωση, αξιοπρέπεια, στήριξη, αναπτυξιακά εργαλεία και σταθερούς κανόνες πληρωμών με διαφάνεια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με το «πραγματικό του όνομα» στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)
Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)

Συγκίνηση στην Τούμπα. Mετά το ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε την φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη, σε μια ξεχωριστή στιγμή στο περιθώριο του αγώνα.

Klay: Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI

Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στη νεοσύστατη πλατφόρμα Klay που με τη σειρά της θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της
Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της

Η SitusAMC Group Holdings ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τις ομοσπονδιακές αρχές

Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;
Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;

Η συνάντηση των Τραμπ και Μαμντάνι δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μοιράζονται meme σχετικά με τις παρόμοιες ενδυματολογικές επιλογές των δύο ανδρών.

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

