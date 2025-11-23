Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα

Ήταν ένα Σαββατοκύριακο βγαλμένο από τα… όνειρα των οπαδών της Άρσεναλ καθώς τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής της Πρέμιερ Λιγκ, ήταν ιδανικά για την ομάδα του Λονδίνου.

Από την μία η εμφατική νίκη των «κανονιέρηδων» στο ντέρμπι της αγγλικής πρωτεύουσας απέναντι στην Τότεναμ (4-1) και από την άλλη οι ήττες της Μάντσεστερ Σίτι και της Λίβερπουλ από Νιούκαστλ και Νότιγχαμ Φόρεστ αντίστοιχα.

Αν είχε καταφέρει και η Μπέρνλι να κόψει βαθμούς από την Τσέλσι, τότε όλοι θα μιλούσαν για το τέλειο σαββατοκύριακο.

Η ουσία πάντως είναι ότι η Άρσεναλ είχε να δώσει ένα δύσκολο ματς, είχε ένα δύσκολο τεστ κόντρα στην Τότεναμ και πολλοί περίμεναν να δουν αν οι «κανονιέρηδες» θα είχαν τη νοοτροπία νικητή που απαιτείται για να πάρουν τον τίτλο.

The Eberechi Eze show 🔥 The England star rubs salt into Tottenham’s wounds with a hat-trick in an Arsenal derby demolition 👇https://t.co/xeoQMDl3eG pic.twitter.com/QTenr9dJ6r — Mirror Football (@MirrorFootball) November 23, 2025

Κι αυτό το έκανε η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα και μάλιστα το μήνυμα εστάλη με εκκωφαντικό τρόπο, είναι αδύνατον να μην το… άκουσαν Σίτι, Λίβερπουλ και Τσέλσι.

Η κυριαρχία της Άρσεναλ στο ντέρμπι του Λονδίνου φανερώνει ότι έχουν αλλάξει πολλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και ο Μίκελ Αρτέτα έχει κάθε λόγο να πιστεύει πως η ομάδα του είναι πανέτοιμη για να πετύχει τον μεγάλο της στόχο.

Ο Αρτέτα έχει δουλέψει την ομάδα του τα τελευταία χρόνια και η ομοιογένεια που υπάρχει είναι το μεγάλο «όπλο» των πρωτευουσιάνων, αλλά θα πρέπει να σταθεί κάποιος και στις μεταγραφές που έγιναν το καλοκαίρι.

History maker. Ebere Eze, the first player to score a Premier League hat-trick in the north London derby. pic.twitter.com/yOuWVmvYPx — Arsenal (@Arsenal) November 23, 2025

Η Άρσεναλ πήρε παίκτες που αναβάθμισαν το ρόστερ της, πήρε παίκτες που μπορούν να της δώσουν το κάτι παραπάνω με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Έζε, ο οποίος είχε ηγετικό ρόλο στη νίκη επί της Τότεναμ, πετυχαίνοντας χατ τρικ.

Και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι το περασμένο καλοκαίρι, ο Έζε έφτασε μια ανάσα από την μεταγραφή στους Spurs, αλλά τελικά αποφάσισε να φορέσει την φανέλα της Άρσεναλ.

Μια απόφαση που δίχως άλλο δικαιώνεται καθώς ο Έζε κάνει την διαφορά και ο Αρτέτα βρήκε στο πρόσωπο του 27χρονου χαφ, έναν παίκτη «κλειδί» για την επιθετική δημιουργία της ομάδας του.

Κι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο διεθνής άσος των «κανονιέρηδων» έδωσε την καλύτερη απάντηση στον προπονητή της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ. ο οποίος όταν είχε ερωτηθεί για τον άσο της Άρσεναλ είχε απαντήσει με την ατάκα, «ποιος είναι ο Έσε»;

Σίγουρα τον… έμαθε μετά το σημερινό παιχνίδι των δύο ομάδων στο Emirates.

Οι «κανονιέρηδες» είναι λοιπόν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία και νίκες όπως αυτή απέναντι στην Τότεναμ, δίνουν μεγάλη ψυχολογική ώθηση στους παίκτες της Άρσεναλ.

Βλέπουν ότι αυτή είναι η χρονιά που περίμεναν όλοι στο Emirates και αν μη τι άλλο οι gunners δείχνουν αποφασισμένοι να μην αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Το κορέο που «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ

Η αντιπαλότητα των δύο ομάδων του Λονδίνου είναι τεράστια και οι οπαδοί της Άρσεναλ ανέβασαν πριν από την έναρξη του ντέρμπι, ένα κορεό που «τρέλανε» τους οπαδούς της Τότεναμ.

Σε αυτό απεικονίζονταν παλιοί αλλά και νυν παίκτες της Άρσεναλ και στην κορυφή βρίσκεται η φιγούρα του Σολ Κάμπελ, του παλαίμαχου διεθνούς στόπερ.

Fans in stitches at Arsenal’s ‘ultimate s***housery’ with Sol Campbell tifo https://t.co/prriAUD0Sv — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 23, 2025

Ο Κάμπελ ήταν παίκτης της Τότεναμ για εννιά χρόνια και η απόφασή του να πάρει μεταγραφή στην Άρσεναλ το 2001, προκάλεσε μεγάλο χαμό στην αγγλική πρωτεύουσα. Οι οπαδοί της Τότεναμ δεν ήθελαν ούτε ν’ ακούν το όνομα του Κάμπελ μετά την συγκεκριμένη επιλογή και η κόντρα μεταξύ των δύο συλλόγων έγινε ακόμα μεγαλύτερη.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό για ποιο λόγο έγινε ο κακός χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόλις οι οπαδοί της Άρσεναλ ανέβασαν το κορεό που προαναφέραμε, με την φιγούρα του Σολ Κάμπελ να έχει περίοπτη θέση.