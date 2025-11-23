Άρσεναλ – Τότεναμ 4-1: Ο Έζε την έστειλε στο +6!

Η Άρσεναλ πέρασε ένα άνετο απόγευμα καθώς επικράτησε της Τότεναμ με 4-1 στο ντέρμπι του Λονδίνου για την 12η αγωνιστική της Premier League και ξέφυγε με έξι βαθμούς από την Τσέλσι που βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Mεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ο Έζε που πέτυχε χατ τρικ.

Οι «κανονιέρηδες» ήταν καταιγιστικοί σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δείχνουν έτοιμοι αν και νωρίς μέσα στη σεζόν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα καθώς είναι η καλύτερη ομάδα του αγγλικού πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή.

Ο Τροσάρ άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, έπειτα από πάσα του Μερίνο, με τον Έζε να κάνει το 2-0 για την Άρσεναλ στο 41ο λεπτό, έπειτα από τελική πάσα του Ντέκλαν Ράις. Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 46ο λεπτό και πάλι ό Έζε σκόραρε για το 3-0 της Άρσεναλ, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ έπειτα από πάσα του Γιούριεν Τίμπερ.

Στο 55ο λεπτό ο Ριτσάρλισον μείωσε σε 3-1 με ένα τρομερό ψηλοκρεμαστό σουτ από το κέντρο του γηπέδου, για να έρθει και πάλι ο Έζε με το τρίτο του προσωπικό γκολ να διαμορφώσει το τελικό 4-1 στο 76ο λεπτό.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Μπέρνλι – Τσέλσι 0-2

Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ 2-2

Μπράιτον – Μπρέντφορντ 2-1

Φούλαμ – Σάντερλαντ 1-0

Λίβερπουλ – Νότιγχαμ 0-3

Γουλβς – Κρίσταλ Πάλας 0-2

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι 2-1

Λιντς – Άστον Βίλα 1-2

Άρσεναλ – Τότεναμ 4-1

24/11 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον

Η επόμενη αγωνιστική:

29/11 17:00 Μπρέντφορντ – Μπέρνλι

29/11 17:00 Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς

29/11 17:00 Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ

29/11 19:30 Έβερτον – Νιούκαστλ

29/11 22:00 Τότεναμ – Φούλαμ

30/11 14:00 Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

30/11 16:05 Άστον Βίλα – Γουλβς

30/11 16:05 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον

30/11 16:05 Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ

30/11 18:30 Τσέλσι – Άρσεναλ