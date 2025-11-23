Παγκράτι: «Δεν κατάλαβα πώς συνέβη το δυστύχημα, ούτε θυμάμαι» – Σπάει τη σιωπή του ο οδηγός του ΙΧ

Τη σιωπή του για το μοιραίο τροχαίο στο Παγκράτι, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας 75χρονης γυναίκας που περπατούσε αμέριμνη μαζί με την κόρη της, έσπασε ο 84χρονος οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα.

Υπενθυμίζεται ότι ήταν λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου όταν ο 84χρονος οδηγός έσπειρε τον τρόμο στο Παγκράτι, καθώς εκτός του ότι προσέκρουσε πάνω σε οχήματα, παρέσυρε και την άτυχη 75χρονη.

Ο 84χρονος δράστης συνελήφθη, όμως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Μιλώντας στο MEGA υποστήριξε ότι ούτε κατάλαβε πώς έγινε το ατύχημα αλλά ούτε και θυμάται.

«Ούτε κατάλαβα πώς έγινε. Ούτε κατάλαβα! Ούτε θυμάμαι, ούτε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε αν γνώριζε την άτυχη γυναίκα, απαντώντας αρνητικά. «Όχι δεν την ξέρω. Εγώ είμαι στο νοσοκομείο, καταλάβατε; Δεν χτύπησα πολύ αλλά δεν αισθανόμουνα καλά» συμπλήρωσε ο 84χρονος.