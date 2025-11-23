Νέα στοιχεία για το τροχαίο στο Παγκράτι – Βιαζόταν να απομακρυνθεί ο οδηγός γιατί είχε χτυπήσει άλλα ΙΧ

Νεότερα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με το φονικό τροχαίο στο Παγκράτι που στοίχισε τη ζωή σε μια 75χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 84χρονος οδηγος, όσο και η γυναίκα που βρισκόταν στο τιμόνι του δεύτερου οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο, όπως διαπιστώθηκε, δεν φορούσαν ζώνη.

Την ίδια ώρα, η 32χρονη ΑμεΑ κόρη του θύματος, με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο Νοσοκομείο «Αιγινήτειο» για προσωρινή φιλοξενία.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Όλα ξεκίνησαν λιγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής όταν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο 84χρονος προσπαθούσε να ξεπαρκάρει το όχημα του, προσκρούοντας σε σταθμευμένο όχημα.

Τότε, όπως αναφέρουν στο in, κάτοικοι της περιοχής, ανέπτυξε ταχύτητα και ενώ κινούνταν επί της οδού Νεοπτολέμου, με κατεύθυνση από την οδό Βρυούλων προς την οδό Φιλολάου, φτάνοντας στο ύψος της οδού Ιλιάδος συγκρούστηκε με ένα διερχόμενο όχημα, με οδηγό μια 57χρονη.

Η 57χρονη, που είχε προτεραιότητα, κινούνταν επί της οδού Ιλιάδος με κατεύθυνση από την οδό Αρύββου προς την οδό Εμπεδοκλέους.

Στη συνέχεια το όχημα του 84χρονου παρέσυρε την 75χρονη πεζή που βρισκόταν στο σημείο, ενώ προσέκρουσε και σε 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα.