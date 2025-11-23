Το iPhone Air δεν πετάει: Χλιαρή ζήτηση, ακριβή τιμή, χαμένες προσδοκίες

Λεπτό σαν χαρτί, το iPhone Air προωθήθηκε ως το πιο εντυπωσιακό σχεδιαστικό άλμα της Apple εδώ και χρόνια.

Όμως, οι πρώτοι εμπορικοί αριθμοί του iPhone Air μοιάζουν περισσότερο με προσγείωση παρά με απογείωση.

Και η αγορά στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η εμφάνιση δεν αρκεί.

iPhone Air: Ένας «αέρας» που δεν έπεισε

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ των Financial Times, παρά την τεράστια δημοσιότητα και τον ενθουσιασμό που προκάλεσε κατά την παρουσίασή του τον Σεπτέμβριο, το iPhone Air καταγράφει χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση, σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς.

Ο πιο λεπτός σχεδιασμός στην ιστορία της εταιρείας, μόλις 5,64 χιλιοστά, δεν στάθηκε αρκετός για να δελεάσει τους καταναλωτές.

Ο συνδυασμός «κομψότητας» και υψηλής τιμής –χωρίς αντίστοιχα κορυφαίες επιδόσεις– φαίνεται πως δημιούργησε περισσότερα ερωτήματα παρά ενθουσιασμό.

Η τιμή και οι συμβιβασμοί

Το νέο Air κοστολογείται στα 999 δολάρια, μόλις 100 δολάρια κάτω από το iPhone Pro. Αυτό τοποθετεί το Air σε μια δύσκολη μεσαία ζώνη: αρκετά ακριβό για να θεωρείται πρόταση που αξίζει, όχι αρκετά ισχυρό για να βρεθεί δίπλα στα κορυφαία μοντέλα.

Για να επιτευχθεί το εξαιρετικά λεπτό προφίλ του, η Apple λέγεται ότι προχώρησε σε μειώσεις χαρακτηριστικών: αφαίρεση δεύτερου ηχείου, απουσία ultra-wide και telephoto φακών, μικρότερη μπαταρία.

Αν και η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι η αυτονομία είναι μια «ολόκληρη μέρα», λάνσαρε ταυτόχρονα και αποσπώμενο battery pack — κάτι που αρκετοί αναλυτές είδαν ως ένδειξη ότι οι αντοχές του Air δεν είναι ακριβώς εντυπωσιακές.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Σύμφωνα με αναλυτικές εκτιμήσεις της αγοράς, η παραγωγή του Air περιορίστηκε σημαντικά μέσα σε λίγες εβδομάδες, καθώς η ζήτηση κινήθηκε σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα των αρχικών προβλέψεων.

Παρά την τεράστια επισκεψιμότητα στις online σελίδες του προϊόντος τον μήνα του λανσαρίσματος, το ποσοστό μετατροπής σε αγορά ήταν εντυπωσιακά χαμηλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς iPhone 17.

Η αγορά στέλνει το μήνυμα

Αναλυτές σημειώνουν ότι η πλειονότητα των καταναλωτών στράφηκε σε συσκευές με καλύτερες κάμερες, μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας και υψηλότερες επιδόσεις – πρόσθετα χαρακτηριστικά που θεωρούνται πιο σημαντικά από λίγα επιπλέον χιλιοστά λεπτότητας.

Μάλιστα, στην κρίσιμη αγορά της Κίνας, όπου η Apple προσπαθεί να ανακτήσει χαμένο έδαφος από ανταγωνιστές όπως Huawei και Xiaomi, το Air καταγράφεται ως το ασθενέστερο μοντέλο της σειράς.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της Apple

Η αποδοχή του Air αντιμετωπίζεται από πολλούς ως «δοκιμαστικό βήμα» πριν από ένα μελλοντικό foldable iPhone, το οποίο εκτιμάται ότι θα παρουσιαστεί μέσα στο επόμενο έτος.

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, αυτή η πρώτη προσπάθεια ίσως λειτουργήσει ως «γενική πρόβα» — και το πραγματικό στοίχημα είναι η επόμενη μεγάλη στροφή.

Το iPhone Air απέδειξε πως ο σχεδιασμός δεν αρκεί για να εγγυηθεί δυναμικές πωλήσεις. Οι χρήστες, πλέον ενημερωμένοι και απαιτητικοί, επιλέγουν ψύχραιμα: τιμή, απόδοση, διάρκεια μπαταρίας, κάμερες.

Και αν η Apple θέλει να ξαναγράψει την αφήγηση, ίσως χρειαστεί κάτι περισσότερο από «αέρα» — ίσως χρειάζεται πραγματική καινοτομία που δεν περιορίζεται στη σιλουέτα.

Πηγή: ot.gr