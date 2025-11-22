newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ισπανία: Εντοπίστηκε δεύτερος νεκρός στην κατάρρευση του ανθρακωρυχείου
Κόσμος 22 Νοεμβρίου 2025 | 06:15

Ισπανία: Εντοπίστηκε δεύτερος νεκρός στην κατάρρευση του ανθρακωρυχείου

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκε δεύτερος νεκρός στην κατάρρευση μέρους του ανθρακωρυχείου στην Αστούριας της Ισπανίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

Spotlight

Το πτώμα δεύτερου εργαζομένου βρέθηκε πριν τα ξημερώματα σήμερα Σάββατο σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας, στη βόρεια Ισπανία, έπειτα από δυστύχημα την προηγουμένη, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, καθώς ενέσκηψε νέα τραγωδία στο ιστορικό κέντρο του συγκεκριμένου τομέα οικονομικής δραστηριότητας της χώρας της Ιβηρικής (στη φωτογραφία του lavozdeasturias.es/tpa, επάνω, η είσοδος του ανθρακωρυχείου).

Αρχικά, οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν μέσω X ότι εντόπισαν και ανέσυραν «το άψυχο σώμα ενός από τους ανθρακωρύχους» έπειτα από «κατάρρευση» μέρους ορυχείου για την οποία ειδοποιήθηκαν χθες βράδυ.

Συντρίμμια εξαιτίας της κατάρρευσης «εμπόδιζαν την επιχείρηση διάσωσης»

Ανακοίνωσαν ακόμη ότι άλλοι δυο συνάδελφοί του είχαν παγιδευτεί σε στοά έπειτα από την κατάρρευση στο δεύτερο επίπεδο του ορυχείου, στη Βέγα δε Ρένγκος, 1,5 χιλιόμετρο από την είσοδο της εγκατάστασης.

Λίγο πριν τις 02:00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα Σάββατο, πρόσθεσαν ότι βρέθηκε δεύτερο πτώμα.

Σε ανακοίνωσή τους, σημείωσαν πως συντρίμμια εξαιτίας της κατάρρευσης «εμπόδιζαν την επιχείρηση διάσωσης», όμως η ανάκτηση των δυο θυμάτων κατορθώθηκε μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα).

Ανασκεύασαν έτσι τον προηγούμενο απολογισμό, που έκανε λόγο για τρεις παγιδευμένους.

«Σήμερα είναι ημέρα θλίψης για την Αστούριας και για όλη τη χώρα», σχολίασε μέσω X ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, εκφράζοντας την «αλληλεγγύη του στην οικογένεια των μεταλλωρύχων».

Εξόρυξη ανθρακίτη

Κατά δεδομένα της τοπικής κυβέρνησης στην Αστούριας, η εταιρεία TYC Narcea Special Research εξορύσσει ανθρακίτη στη μονάδα.

Ο δήμαρχος της γειτονικής πόλης Κάνγκας δελ Ναρθέα, ο Χοσέ Λουίς Φοντανιέγια, έκανε λόγο για «ατυχές δυστύχημα», διαβεβαιώνοντας τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Cope Asturias πως επιθεωρητές έκαναν έλεγχο πρόσφατα στην εγκατάσταση και διαπίστωσαν πως «όλα ήταν εντάξει».

Τον Μάρτιο, έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενους και τραυμάτισε σοβαρά άλλους τέσσερις. Επρόκειτο για το πιο πολύνεκρο δυστύχημα του είδους εδώ και δεκαετίες στην Ισπανία.

Η εκμετάλλευση ορυχείων είναι για αιώνες βασική οικονομική δραστηριότητα στην Αστούριας, ορεινή περιοχή με πυκνά δάση.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών
Online predators 22.11.25

Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών

Η πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox θα χρησιμοποιεί εκτίμηση ηλικίας προσώπου για να περιορίσει τις συνομιλίες, καθώς αυξάνονται οι καταγγελίες για παιδική κακοποίηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι Ευρωπαίοι θα συζητήσουν για την Ουκρανία στους G20 – Η διορία του Τραμπ, το παράθυρο του Πούτιν και η απειλή
«Ανεπιθύμητη» Ειρήνη 22.11.25

Οι Ευρωπαίοι θα συζητήσουν για την Ουκρανία στους G20 – Η διορία του Τραμπ, το παράθυρο του Πούτιν και η απειλή

Οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας θα βρεθούν στο περιθώριο της συνάντησης των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να μιλήσουν για την Ουκρανία και το σχέδιο ειρήνης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν: Η πρώην πιστή του Τραμπ παραιτείται – «Σπουδαία είδηση», λέει ο αμερικανός πρόεδρος
Τζόρτζια 22.11.25

«Σπουδαία είδηση» για τον Τραμπ η παραίτηση της πρώην πιστής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν

«Θα παραιτηθώ από τα καθήκοντά μου την 5η Ιανουαρίου 2026», ανακοίνωσε η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία μπήκε στο στόχαστρο του Τραμπ, παρότι ήταν πιστή μέχρι πρότινος σε αυτόν.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ για τη Βενεζουέλα εξαιτίας «της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή»
Ποιανού δραστηριότητα; 22.11.25

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ για τη Βενεζουέλα εξαιτίας «της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή»

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ που καλύπτει όλη την χώρα, για «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κοντά στο κύριο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας «λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ασφάλειας»

Σύνταξη
BBC: Ακόμη μια παραίτηση, εξαιτίας του ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ
Τρίτη παραίτηση 22.11.25

BBC: Ακόμη μια παραίτηση, εξαιτίας του ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του BBC, Σουμίτ Μπανέρτζι, ανακοίνωσε την παραίτησή του με αφορμή το μοντάζ της ομιλίας Τραμπ σε ντοκιμαντέρ για την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Σύνταξη
Στη μέγκενη του σχεδίου Τραμπ-Πούτιν ο Ζελένσκι – Ασφυκτικά τα περιθώρια αντίδρασης
Έξι ημέρες 22.11.25

Στη μέγκενη του σχεδίου Τραμπ-Πούτιν ο Ζελένσκι – Ασφυκτικά τα περιθώρια αντίδρασης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει έως την ερχόμενη Πέμπτη να δώσει μια απάντηση για το σχέδιο Τραμπ, που έχει λάβει την έγκριση Πούτιν, έστω ως βάση συζήτησης. Τα δεδομένα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Πολύ παραγωγική» η συνάντηση ανάμεσα στους Τραμπ – Μαμντάνι [βίντεο]
Στήριξη Τραμπ 21.11.25 Upd: 23:39

Οι Τραμπ και Μαμντάνι φέρονται να τα βρήκαν για την ανέγερση νέων προσιτών κατοικιών στη Νέα Υόρκη

Παρά την εκρηκτική μέχρι τώρα σχέση τους απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, οι Ντόναλντ Τραμπ και Ζόχραν Μαμντάνι τα βρήκαν και μίλησαν με σεβασμό ο ένας για τον άλλο

nklokas
nklokas
Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών της οικογένεια που ζούσε απομονωμένη σε δάσος στην Ιταλία
«Γονική αμέλεια» 21.11.25

Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών οικογένειας που ζούσε απομονωμένη σε δάσος της Ιταλίας

Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η ιστορία τριών παιδιών τα οποία μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου ζούσαν μαζί με τους γονείς τους σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο δάσος.

Σύνταξη
Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία
Επιχειρήσεις σε εξέλιξη 21.11.25

Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία

Οι στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές στην πολιτεία του Νίγηρα στη Νιγηρία, βρίσκονται σε συναγερμό διερευνώντας την απαγωγή 227 ατόμων από καθολικά οικοτροφεία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καναδάς: Αρκούδα Γκρίζλι επιτέθηκε εναντίον μαθητών και δασκάλων – Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση
Τρόμος 21.11.25

Αρκούδα Γκρίζλι στον Καναδά επιτέθηκε εναντίον μαθητών και δασκάλων - Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση

Μια αρκούδα γκρίζλι επιτέθηκε σε μια σχολική τάξη μαθητών δημοτικού που είχε βγει για πεζοπορία. Η αρκούδα άφησε πίσω της έντεκα τραυματίες με δύο άτομα να χαροπαλεύουν

Σύνταξη
Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων
Χάσμα ανισοτήτων 21.11.25

Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων

Ο αριθμός των αστέγων στη Γερμανία έφτασε σε ιστορικό υψηλό, τα χρέη συσσωρεύονται στα νοικοκυριά, ενώ στην κυβέρνηση Μερτς περικόπτουν προνοιακά επιδόματα και «σφάζονται» για τις συντάξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρίσιμη συνεδρίαση της ΕΕ αύριο για την ειρήνη στην Ουκρανία
Κομισιόν 21.11.25

Κρίσιμη συνεδρίαση της ΕΕ αύριο για την ειρήνη στην Ουκρανία

«Τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», δήλωσαν από κοινού οι Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μια μέρα πριν την συνεδρίαση σε σχέση με το σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα
Καιρός 22.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία - Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα

Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Τετάρτη σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας
Σοβαρά κενά 22.11.25

Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας

Ραγδαία εξάπλωση της AI στην υγεία, αλλά μεγάλα κενά σε ρύθμιση, ασφάλεια και χρηματοδότηση δείχνει έκθεση του ΠΟΥ όπου αναλύονται 50 χώρες σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Αριστεία» από τα πανέρια
Opinion 22.11.25

«Αριστεία» από τα πανέρια

Το αφήγημα της αριστείας που εργαλειοποίησε η Νέα Δημοκρατία, μόνο άριστο δεν είναι. Πρόκειται για επικοινωνιακό εύρημα που «πουλάει» φρούδες ελπίδες αξιοκρατίας και κοινωνικής ανόδου σε μία κοινωνία που αναστενάζει

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία
Africa Nova 22.11.25

Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία

Ένα εντυπωσιακό συγκρότημα παραγωγής ελαιόλαδου ρωμαϊκής εποχής αποκαλύφθηκε στην Κασσερίν της Τυνησίας, με τον μεγαλύτερο γνωστό ελαιόμυλο της χώρας και έναν από τους μεγαλύτερους στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση
Πολιτική 22.11.25

Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση

Οι πρωθυπουργικοί σχεδιασμοί για τον χρόνο και το περιεχόμενο του ανασχηματισμού, που θεωρείται δεδομένος, αλλά και για το θέμα των εκλογών, με φόντο τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»
Διεθνής Οικονομία 22.11.25

Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον επαγγελματικό τομέα η «παγωμένη» αγορά εργασίας, η οποία θυμίζει την εποχή της οικονομικής κρίσης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών
Online predators 22.11.25

Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών

Η πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox θα χρησιμοποιεί εκτίμηση ηλικίας προσώπου για να περιορίσει τις συνομιλίες, καθώς αυξάνονται οι καταγγελίες για παιδική κακοποίηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»
Τελευταία προσθήκη 22.11.25

Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»

Το Μουσείο Grevin στο Παρίσι αποκάλυψε την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, την ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δεκαετίες μετά το θάνατο της.

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι θα συζητήσουν για την Ουκρανία στους G20 – Η διορία του Τραμπ, το παράθυρο του Πούτιν και η απειλή
«Ανεπιθύμητη» Ειρήνη 22.11.25

Οι Ευρωπαίοι θα συζητήσουν για την Ουκρανία στους G20 – Η διορία του Τραμπ, το παράθυρο του Πούτιν και η απειλή

Οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας θα βρεθούν στο περιθώριο της συνάντησης των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να μιλήσουν για την Ουκρανία και το σχέδιο ειρήνης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιστροφή στο παρελθόν: Παράγγειλε σχέσεις δι’ αλληλογραφίας ή ταξίδεψε στο εξωτερικό
«Passport bros» 22.11.25

Επιστροφή στο παρελθόν - Δεν βρίσκεις νύφη στη χώρα σου; Παράγγειλε δι’ αλληλογραφίας ή ταξίδεψε στο εξωτερικό

Σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας, οι παλιές αφηγήσεις για το φύλο και τις σχέσεις επιστρέφουν μεταμφιεσμένες ως σύγχρονες τάσεις στη διεθνή αναζήτηση συντρόφου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν: Η πρώην πιστή του Τραμπ παραιτείται – «Σπουδαία είδηση», λέει ο αμερικανός πρόεδρος
Τζόρτζια 22.11.25

«Σπουδαία είδηση» για τον Τραμπ η παραίτηση της πρώην πιστής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν

«Θα παραιτηθώ από τα καθήκοντά μου την 5η Ιανουαρίου 2026», ανακοίνωσε η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία μπήκε στο στόχαστρο του Τραμπ, παρότι ήταν πιστή μέχρι πρότινος σε αυτόν.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο