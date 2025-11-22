Το πτώμα δεύτερου εργαζομένου βρέθηκε πριν τα ξημερώματα σήμερα Σάββατο σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας, στη βόρεια Ισπανία, έπειτα από δυστύχημα την προηγουμένη, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, καθώς ενέσκηψε νέα τραγωδία στο ιστορικό κέντρο του συγκεκριμένου τομέα οικονομικής δραστηριότητας της χώρας της Ιβηρικής (στη φωτογραφία του lavozdeasturias.es/tpa, επάνω, η είσοδος του ανθρακωρυχείου).

Αρχικά, οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν μέσω X ότι εντόπισαν και ανέσυραν «το άψυχο σώμα ενός από τους ανθρακωρύχους» έπειτα από «κατάρρευση» μέρους ορυχείου για την οποία ειδοποιήθηκαν χθες βράδυ.

Συντρίμμια εξαιτίας της κατάρρευσης «εμπόδιζαν την επιχείρηση διάσωσης»

Hoy han hallado muertos a 2 mineros atrapados en una mina en Asturias. Recuérdalo cuando los medios de comunicación te vendan que el que arriesga es el empresario. pic.twitter.com/WwMaDfJqsD — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 21, 2025

Ανακοίνωσαν ακόμη ότι άλλοι δυο συνάδελφοί του είχαν παγιδευτεί σε στοά έπειτα από την κατάρρευση στο δεύτερο επίπεδο του ορυχείου, στη Βέγα δε Ρένγκος, 1,5 χιλιόμετρο από την είσοδο της εγκατάστασης.

Λίγο πριν τις 02:00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα Σάββατο, πρόσθεσαν ότι βρέθηκε δεύτερο πτώμα.

Σε ανακοίνωσή τους, σημείωσαν πως συντρίμμια εξαιτίας της κατάρρευσης «εμπόδιζαν την επιχείρηση διάσωσης», όμως η ανάκτηση των δυο θυμάτων κατορθώθηκε μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα).

Ανασκεύασαν έτσι τον προηγούμενο απολογισμό, που έκανε λόγο για τρεις παγιδευμένους.

«Σήμερα είναι ημέρα θλίψης για την Αστούριας και για όλη τη χώρα», σχολίασε μέσω X ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, εκφράζοντας την «αλληλεγγύη του στην οικογένεια των μεταλλωρύχων».

Εξόρυξη ανθρακίτη

Κατά δεδομένα της τοπικής κυβέρνησης στην Αστούριας, η εταιρεία TYC Narcea Special Research εξορύσσει ανθρακίτη στη μονάδα.

Ο δήμαρχος της γειτονικής πόλης Κάνγκας δελ Ναρθέα, ο Χοσέ Λουίς Φοντανιέγια, έκανε λόγο για «ατυχές δυστύχημα», διαβεβαιώνοντας τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Cope Asturias πως επιθεωρητές έκαναν έλεγχο πρόσφατα στην εγκατάσταση και διαπίστωσαν πως «όλα ήταν εντάξει».

Τον Μάρτιο, έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενους και τραυμάτισε σοβαρά άλλους τέσσερις. Επρόκειτο για το πιο πολύνεκρο δυστύχημα του είδους εδώ και δεκαετίες στην Ισπανία.

Η εκμετάλλευση ορυχείων είναι για αιώνες βασική οικονομική δραστηριότητα στην Αστούριας, ορεινή περιοχή με πυκνά δάση.

Πηγή: ΑΠΕ