Ισπανία: Ενας νεκρός και δύο παγιδευμένοι σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας
Κόσμος 22 Νοεμβρίου 2025 | 05:30

Ισπανία: Ενας νεκρός και δύο παγιδευμένοι σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας

Ενας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και δύο άλλοι παγιδεύτηκαν κάτω από τη γη σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας της Ισπανίας, όπως μεταδίδουν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

Spotlight

Δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο χθες Παρασκευή στοίχισε τη ζωή σε εργαζόμενο και παγίδευσε άλλους δυο κάτω από τη γη στην Αστούριας, ιστορικό κέντρο του συγκεκριμένου τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης της περιοχής (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

Ανασύρθηκε «το άψυχο σώμα ενός από τους ανθρακωρύχους», ενώ οι άλλοι δυο συνάδελφοί του έχουν παγιδευτεί σε στοά

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν μέσω X ότι εντόπισαν και ανέσυραν «το άψυχο σώμα ενός από τους ανθρακωρύχους».

Οι άλλοι δυο συνάδελφοί του έχουν παγιδευτεί σε στοά έπειτα από κατάρρευση στο δεύτερο επίπεδο του ορυχείου, στη Βέγα δε Ρένγκος, 1,5 χιλιόμετρο από την είσοδο της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με δεδομένα της τοπικής κυβέρνησης στην Αστούριας, η εταιρεία TYC Narcea Special Research εξορύσσει ανθρακίτη στη μονάδα.

Το πιο πολύνεκρο

Τον Μάρτιο, έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενους και τραυμάτισε σοβαρά άλλους τέσσερις. Επρόκειτο για το πιο πολύνεκρο δυστύχημα του είδους εδώ και δεκαετίες στην Ισπανία.

Η εκμετάλλευση ορυχείων είναι για αιώνες βασική οικονομική δραστηριότητα στην Αστούριας, ορεινή περιοχή με πυκνά δάση.

Πηγή: ΑΠΕ

Wall Street
Wall Street: Μεγάλη ανάκαμψη της αγοράς μετά το sell-off αυτή την εβδομάδα

Wall Street: Μεγάλη ανάκαμψη της αγοράς μετά το sell-off αυτή την εβδομάδα

Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν: Η πρώην πιστή του Τραμπ παραιτείται – «Σπουδαία είδηση», λέει ο αμερικανός πρόεδρος
Τζόρτζια 22.11.25

«Σπουδαία είδηση» για τον Τραμπ η παραίτηση της πρώην πιστής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν

«Θα παραιτηθώ από τα καθήκοντά μου την 5η Ιανουαρίου 2026», ανακοίνωσε η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία μπήκε στο στόχαστρο του Τραμπ, παρότι ήταν πιστή μέχρι πρότινος σε αυτόν.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ για τη Βενεζουέλα εξαιτίας «της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή»
Ποιανού δραστηριότητα; 22.11.25

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ για τη Βενεζουέλα εξαιτίας «της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή»

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ που καλύπτει όλη την χώρα, για «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κοντά στο κύριο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας «λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ασφάλειας»

Σύνταξη
BBC: Ακόμη μια παραίτηση, εξαιτίας του ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ
Τρίτη παραίτηση 22.11.25

BBC: Ακόμη μια παραίτηση, εξαιτίας του ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του BBC, Σουμίτ Μπανέρτζι, ανακοίνωσε την παραίτησή του με αφορμή το μοντάζ της ομιλίας Τραμπ σε ντοκιμαντέρ για την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Σύνταξη
Στη μέγκενη του σχεδίου Τραμπ-Πούτιν ο Ζελένσκι – Ασφυκτικά τα περιθώρια αντίδρασης
Έξι ημέρες 22.11.25

Στη μέγκενη του σχεδίου Τραμπ-Πούτιν ο Ζελένσκι – Ασφυκτικά τα περιθώρια αντίδρασης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει έως την ερχόμενη Πέμπτη να δώσει μια απάντηση για το σχέδιο Τραμπ, που έχει λάβει την έγκριση Πούτιν, έστω ως βάση συζήτησης. Τα δεδομένα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Πολύ παραγωγική» η συνάντηση ανάμεσα στους Τραμπ – Μαμντάνι [βίντεο]
Στήριξη Τραμπ 21.11.25 Upd: 23:39

Οι Τραμπ και Μαμντάνι φέρονται να τα βρήκαν για την ανέγερση νέων προσιτών κατοικιών στη Νέα Υόρκη

Παρά την εκρηκτική μέχρι τώρα σχέση τους απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, οι Ντόναλντ Τραμπ και Ζόχραν Μαμντάνι τα βρήκαν και μίλησαν με σεβασμό ο ένας για τον άλλο

nklokas
nklokas
Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών της οικογένεια που ζούσε απομονωμένη σε δάσος στην Ιταλία
«Γονική αμέλεια» 21.11.25

Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών οικογένειας που ζούσε απομονωμένη σε δάσος της Ιταλίας

Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η ιστορία τριών παιδιών τα οποία μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου ζούσαν μαζί με τους γονείς τους σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο δάσος.

Σύνταξη
Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία
Επιχειρήσεις σε εξέλιξη 21.11.25

Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία

Οι στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές στην πολιτεία του Νίγηρα στη Νιγηρία, βρίσκονται σε συναγερμό διερευνώντας την απαγωγή 227 ατόμων από καθολικά οικοτροφεία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καναδάς: Αρκούδα Γκρίζλι επιτέθηκε εναντίον μαθητών και δασκάλων – Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση
Τρόμος 21.11.25

Αρκούδα Γκρίζλι στον Καναδά επιτέθηκε εναντίον μαθητών και δασκάλων - Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση

Μια αρκούδα γκρίζλι επιτέθηκε σε μια σχολική τάξη μαθητών δημοτικού που είχε βγει για πεζοπορία. Η αρκούδα άφησε πίσω της έντεκα τραυματίες με δύο άτομα να χαροπαλεύουν

Σύνταξη
Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων
Χάσμα ανισοτήτων 21.11.25

Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων

Ο αριθμός των αστέγων στη Γερμανία έφτασε σε ιστορικό υψηλό, τα χρέη συσσωρεύονται στα νοικοκυριά, ενώ στην κυβέρνηση Μερτς περικόπτουν προνοιακά επιδόματα και «σφάζονται» για τις συντάξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρίσιμη συνεδρίαση της ΕΕ αύριο για την ειρήνη στην Ουκρανία
Κομισιόν 21.11.25

Κρίσιμη συνεδρίαση της ΕΕ αύριο για την ειρήνη στην Ουκρανία

«Τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», δήλωσαν από κοινού οι Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μια μέρα πριν την συνεδρίαση σε σχέση με το σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ομοφοβικό παραλήρημα από Ερντογάν: Μέτρα κατά των «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» για να αυξηθεί η γονιμότητα
Κόσμος 21.11.25

Ομοφοβικό παραλήρημα από Ερντογάν: Μέτρα κατά των «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» για να αυξηθεί η γονιμότητα

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε τη χαμηλή γονιμότητα «ισχυρό συναγερμό για το μέλλον μας» και σημείωσε ότι «κανείς που νοιάζεται για τη μοίρα αυτής της χώρας δεν μπορεί να μένει αδιάφορος».

Σύνταξη
Η Ιαπωνία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια – Επανεκκινεί ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο
Ως λύση στο κόστος 21.11.25

Η Ιαπωνία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια – Επανεκκινεί ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό στη Νιιγκάτα. Η χώρα αποφάσισε να επιστρέψει στην πυρηνική ενέργεια, μια δεκαετία μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
