Ισπανία: Ενας νεκρός και δύο παγιδευμένοι σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας
Ενας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και δύο άλλοι παγιδεύτηκαν κάτω από τη γη σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας της Ισπανίας, όπως μεταδίδουν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.
- Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
- Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης μεταφέρθηκαν αιφνιδιαστικά τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη
- Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης για τα «δεύτερα γενέθλια» του
- Ιταλία: Καταγγελία κατά του Σέρβου προέδρου Βούτσιτς για εμπλοκή σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σεράγεβο
Δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο χθες Παρασκευή στοίχισε τη ζωή σε εργαζόμενο και παγίδευσε άλλους δυο κάτω από τη γη στην Αστούριας, ιστορικό κέντρο του συγκεκριμένου τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης της περιοχής (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).
Ανασύρθηκε «το άψυχο σώμα ενός από τους ανθρακωρύχους», ενώ οι άλλοι δυο συνάδελφοί του έχουν παγιδευτεί σε στοά
🔴ÚLTIMA HORA
El tercer trabajador desaparecido tras el derrumbe de una mina en Asturias ha salido ileso por su propio pie y se encuentra en estado de shock.
▶ https://t.co/ZgJQU9hIkG pic.twitter.com/Gz5zM6b4lN
— Telediarios de TVE (@telediario_tve) November 21, 2025
Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν μέσω X ότι εντόπισαν και ανέσυραν «το άψυχο σώμα ενός από τους ανθρακωρύχους».
Οι άλλοι δυο συνάδελφοί του έχουν παγιδευτεί σε στοά έπειτα από κατάρρευση στο δεύτερο επίπεδο του ορυχείου, στη Βέγα δε Ρένγκος, 1,5 χιλιόμετρο από την είσοδο της εγκατάστασης.
Σύμφωνα με δεδομένα της τοπικής κυβέρνησης στην Αστούριας, η εταιρεία TYC Narcea Special Research εξορύσσει ανθρακίτη στη μονάδα.
Το πιο πολύνεκρο
Τον Μάρτιο, έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενους και τραυμάτισε σοβαρά άλλους τέσσερις. Επρόκειτο για το πιο πολύνεκρο δυστύχημα του είδους εδώ και δεκαετίες στην Ισπανία.
Η εκμετάλλευση ορυχείων είναι για αιώνες βασική οικονομική δραστηριότητα στην Αστούριας, ορεινή περιοχή με πυκνά δάση.
Πηγή: ΑΠΕ
- Γαλλία: Απορρίφθηκε σχεδόν ομόφωνα από την Κάτω Βουλή το σχέδιο προϋπολογισμού του 2026
- Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν: Η πρώην πιστή του Τραμπ παραιτείται – «Σπουδαία είδηση», λέει ο αμερικανός πρόεδρος
- Επικίνδυνα Challenges στα Social Media: Κάνουν «clout» και – ενίοτε – σκοτώνουν
- Ισπανία: Ενας νεκρός και δύο παγιδευμένοι σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας
- Ιταλία: Πέθανε η τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι σε ηλικία 91 ετών
- Ερχιουρμαν: «Ανοησία» η προϋπόθεση Χριστοδουλίδη για κατάργηση εγγυήσεων και αποχώρηση τουρκικού στρατού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις