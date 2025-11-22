Φρουρούμενοι σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται δύο διαρρήκτες, οι οποίοι έπεσαν στο κενό από ύψος 6 μέτρων στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από μπαλκόνι διαμερίσματος στο οποίο είχαν εισβάλει αφαιρώντας χρήματα και τιμαλφή.

Οι δράστες κρεμάστηκαν από τα κάγκελα του μπαλκονιού, τα οποία λόγω του αυξημένου βάρους υποχώρησαν

Οι εν λόγω διαρρήκτες μπήκαν το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στην περιοχή του Δρυμού και την ώρα που έψαχναν τους χώρους αφαιρώντας πολύτιμα αντικείμενα, ο ιδιοκτήτης επέστρεψε και τους είδε.

Θεσσαλονίκη: Υποχώρησαν τα κάγκελα

Τότε εκείνοι βγήκαν στο μπαλκόνι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν και κρεμάστηκαν από τα κάγκελα. Ωστόσο, όπως αναφέρει το voria.gr, αυτά υποχώρησαν από το βάρος, με αποτέλεσμα οι δύο διαρρήκτες να βρεθούν στο κενό και καταλήγοντας το έδαφος να καταπλακωθούν από τα κάγκελα.

Οι δράστες – αλβανικής υπηκοότητας, ηλικίας 33 και 35 ετών αντιστοίχως – κατάφεραν να αφαιρέσουν από το διαμέρισμα πλήθος κοσμημάτων, δύο κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 615 ευρώ.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ωραιοκάστρου και νοσηλεύονται φρουρούμενοι. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.