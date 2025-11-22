Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο διαρρήκτες που έπεσαν από ύψος 6 μέτρων επιχειρώντας να διαφύγουν από το μπαλκόνι
Όταν ο ιδιοκτήτης επιστρέφοντας στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη είδε τους διαρρήκτες, εκείνοι επιχείρησαν να διαφύγουν από το μπαλκόνι με αποτέλεσμα να πέσουν στο κενό από ύψος 6 μέτρων
- Στο νοσοκομείο διαρρήκτες που έπεσαν από ύψος 6 μέτρων επιχειρώντας να διαφύγουν από το μπαλκόνι
- Βορίζια: Τα drones «κρύβουν» τις κρυψώνες
- Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»
- Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Φρουρούμενοι σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται δύο διαρρήκτες, οι οποίοι έπεσαν στο κενό από ύψος 6 μέτρων στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από μπαλκόνι διαμερίσματος στο οποίο είχαν εισβάλει αφαιρώντας χρήματα και τιμαλφή.
Οι δράστες κρεμάστηκαν από τα κάγκελα του μπαλκονιού, τα οποία λόγω του αυξημένου βάρους υποχώρησαν
Οι εν λόγω διαρρήκτες μπήκαν το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στην περιοχή του Δρυμού και την ώρα που έψαχναν τους χώρους αφαιρώντας πολύτιμα αντικείμενα, ο ιδιοκτήτης επέστρεψε και τους είδε.
Θεσσαλονίκη: Υποχώρησαν τα κάγκελα
Τότε εκείνοι βγήκαν στο μπαλκόνι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν και κρεμάστηκαν από τα κάγκελα. Ωστόσο, όπως αναφέρει το voria.gr, αυτά υποχώρησαν από το βάρος, με αποτέλεσμα οι δύο διαρρήκτες να βρεθούν στο κενό και καταλήγοντας το έδαφος να καταπλακωθούν από τα κάγκελα.
Οι δράστες – αλβανικής υπηκοότητας, ηλικίας 33 και 35 ετών αντιστοίχως – κατάφεραν να αφαιρέσουν από το διαμέρισμα πλήθος κοσμημάτων, δύο κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 615 ευρώ.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ωραιοκάστρου και νοσηλεύονται φρουρούμενοι. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.
- Αττική: Πώς δρούσε η συμμορία που έκλεβε ρούχα από μαγαζιά στην Αττική και τα πωλούσε στα Τίρανα
- Επίδομα θέρμανσης: Οι κρυφές παγίδες σε IBAN και ΑΦΜ
- Το season-high του Φουρνιέ, η «αγαπημένη» Παρί και η ατάκα για τους νέους ρόλους στον Ολυμπιακό (pics, vids)
- «AI πάτα το κουμπί» – Όταν παντρεύονται πυρηνικά όπλα και τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα
- «Θα αποχωρήσω όταν αποχωρήσετε κι εσείς»: Η απάντηση του Τζίμι Κίμελ στον Ντόναλντ Τραμπ
- Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 17χρονος με την κατηγορία απόπειρας βιασμού ανήλικης στον Πύργο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις