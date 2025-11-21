Καρέ καρέ η δράση σπείρας διαρρηκτών στη Θεσσαλονίκη που «ρήμαζε» επιχειρήσεις
Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών, που ρήμαζε επιχειρήσεις στην Θεσσαλονίκη.
Μια καλά οργανωμένη σπείρα διαρρηκτών, που επί μήνες «χτυπούσε» επιχειρήσεις και οικίες γύρω από τη Θεσσαλονίκη, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας.
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ενώ βίντεο-ντοκουμέντο που αποκαλύπτει με λεπτομέρειες τον τρόπο δράσης τους.
Σε οργανωμένη επιχείρηση, που έγινε χθες (20/11) τα ξημερώματα στον καταυλισμό Ρομά στα Υψώματα Διαβατών συνελήφθησαν οι τέσσερις σεσημασμένοι δράστες. Η λεία τους φθάνει τις 300.000 ευρώ ενώ στόχευαν κυρίως σε επιχειρήσεις και οικίες γύρω από το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης αλλά και σε γειτονικούς νομούς.
Η δράση της σπείρας στη Θεσσαλονίκη
Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, που εξασφάλισε η ΕΡΤ, έχουν εισέλθει σε οίκο ευγηρίας στην περιοχή της Θέρμης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και με διαλεκτικά εργαλεία στα χέρια προσπαθούν να εντοπίσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Κάποια στιγμή εντοπίζουν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο ήταν εντοιχισμένο στο έπιπλο εισόδου, στη ρεσεψιόν του οίκου ευγηρίας. Προσπαθούν να το αφαιρέσουν, δεν τα καταφέρνουν και φεύγουν την πρώτη φορά, παίρνοντας μαζί τους το έπιπλο θυρίδα και τα προσωπικά αντικείμενα των υπαλλήλων. Επιστρέφουν άμεσα, όμως, αυτή τη φορά και με μια αξίνα στα χέρια χτυπούν με δύναμη και μανία προκειμένου να διαλύσουν το έπιπλο και να αφαιρέσουν το χρηματοκιβώτιο. Τελικά τα καταφέρνουν. Η λεία τους από αυτή τη διάρρηξη ήταν 18.000 ευρώ.
Η δράση τους κράτησε από τον Ιούλιο μέχρι και χθες τα ξημερώματα.
Κατά την επιχείρηση, που έγινε στα Υψώματα Διαβατών βρέθηκαν και τα τέσσερα οχήματα με τα οποία είχαν διαπράξει τις διαρρήξεις και τις κλοπές και ένας ασύρματος που ήταν συντονισμένος με συχνότητες αστυνομίας και στο βίντεο φαίνεται να τον χρησιμοποιούν.
δράσης τους.
