Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Καρέ καρέ η δράση σπείρας διαρρηκτών στη Θεσσαλονίκη που «ρήμαζε» επιχειρήσεις
Ελλάδα 21 Νοεμβρίου 2025 | 17:13

Καρέ καρέ η δράση σπείρας διαρρηκτών στη Θεσσαλονίκη που «ρήμαζε» επιχειρήσεις

Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών, που ρήμαζε επιχειρήσεις στην Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Spotlight

Μια καλά οργανωμένη σπείρα διαρρηκτών, που επί μήνες «χτυπούσε» επιχειρήσεις και οικίες γύρω από τη Θεσσαλονίκη, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ενώ βίντεο-ντοκουμέντο που  αποκαλύπτει με λεπτομέρειες τον τρόπο δράσης τους.

Σε οργανωμένη επιχείρηση, που έγινε χθες (20/11) τα ξημερώματα στον καταυλισμό Ρομά στα Υψώματα Διαβατών συνελήφθησαν οι τέσσερις σεσημασμένοι δράστες. Η λεία τους φθάνει τις 300.000 ευρώ ενώ στόχευαν κυρίως σε επιχειρήσεις και οικίες γύρω από το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης αλλά και σε γειτονικούς νομούς.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, που εξασφάλισε η ΕΡΤ, έχουν εισέλθει σε οίκο ευγηρίας στην περιοχή της Θέρμης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και με διαλεκτικά εργαλεία στα χέρια προσπαθούν να εντοπίσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Κάποια στιγμή εντοπίζουν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο ήταν εντοιχισμένο στο έπιπλο εισόδου, στη ρεσεψιόν του οίκου ευγηρίας. Προσπαθούν να το αφαιρέσουν, δεν τα καταφέρνουν και φεύγουν την πρώτη φορά, παίρνοντας μαζί τους το έπιπλο θυρίδα και τα προσωπικά αντικείμενα των υπαλλήλων. Επιστρέφουν άμεσα, όμως, αυτή τη φορά και με μια αξίνα στα χέρια χτυπούν με δύναμη και μανία προκειμένου να διαλύσουν το έπιπλο και να αφαιρέσουν το χρηματοκιβώτιο. Τελικά τα καταφέρνουν. Η λεία τους από αυτή τη διάρρηξη ήταν 18.000 ευρώ.

Η δράση τους κράτησε από τον Ιούλιο μέχρι και χθες τα ξημερώματα.

Κατά την επιχείρηση, που έγινε στα Υψώματα Διαβατών βρέθηκαν και τα τέσσερα οχήματα με τα οποία είχαν διαπράξει τις διαρρήξεις και τις κλοπές και ένας ασύρματος που ήταν συντονισμένος με συχνότητες αστυνομίας και στο βίντεο φαίνεται να τον χρησιμοποιούν.

δράσης τους.

Τι λένε ειδικοί για το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο – «Διαχείριση επιστημονική και όχι τιμωρητική»
Λουτράκι 21.11.25

Τι λένε ειδικοί για το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο – «Διαχείριση επιστημονική και όχι τιμωρητική»

Ειδικοί και εκπαιδευτικοί έδωσαν την δική τους άποψη για το πώς θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπιστεί το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο στο Λουτράκι

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα – 350 κλήσεις έχουν «κόψει» οι κάμερες της Αττικής Οδού
Έτρεχε με 210 21.11.25

Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα ο Τσιτσιπάς – 350 κλήσεις έχουν «κόψει» οι κάμερες της Αττικής Οδού

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταγράφηκε από κάμερες στην Αττική Οδό να τρέχει με 210 χιλιόμετρα - Είχε προθεσμία 7 ημερών να υποβάλει ένσταση χωρίς να το κάνει

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Πρώην στενός συνεργάτης του Λαβράνου τους έδωσε όλους για το σκάνδαλο – Πώς προκύπτει η εμπλοκή της κυβέρνησης
Ελλάδα 21.11.25

Δίκη υποκλοπών: Πρώην στενός συνεργάτης του Λαβράνου τους έδωσε όλους για το σκάνδαλο – Πώς προκύπτει η εμπλοκή της κυβέρνησης

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης διαχειριστής της εταιρείας Krikel συμφερόντων Λαβράνου αποκάλυψε ότι επί της ουσίας ήταν αχυράνθρωπος του επιχειρηματία. Τί είπε για τις υποκλοπές, μίλησε για «αδίστακτους ανθρώπους» και για το πόσο τους φοβάται ακόμα.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ρόδος: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι 50χρονου επιχειρηματία
Ελλάδα 21.11.25

Ρόδος: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι 50χρονου επιχειρηματία

Τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 05:10 άγνωστος πυροβόλησε δεκατέσσερις φορές προς το σπίτι του 50χρονου επιχειρηματία και άφησε στην είσοδο της μεζονέτας ένα μαύρο στεφάνι με σαφή σημειολογία απειλής.

Σύνταξη
Αποκλειστικό in: Αποκαλυπτική έρευνα για τη σκοτεινή πλευρά της εργασίας – Ρεκόρ θανάτων και τραυματιών στην Ελλάδα
Ελλάδα 21.11.25

Αποκλειστικό in: Αποκαλυπτική έρευνα για τη σκοτεινή πλευρά της εργασίας – Ρεκόρ θανάτων και τραυματιών στην Ελλάδα

Το in παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα την έρευνα του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη που θα παρουσιαστεί σήμερα στην εκδήλωση της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς στο ΕυρωΚοινοβούλιο (The Left) την οποία διοργανώνει ο αντιπρόεδρος Κώστας Αρβανίτης, για την αξία της ζωής στην Εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων στις 18:00.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βορίζια: Ελεύθερος ο 58χρονος Φραγκιαδάκης – Του επιβλήθηκε ο όρος να μην επιστρέψει στο χωριό
Ελλάδα 21.11.25

Βορίζια: Ελεύθερος ο 58χρονος Φραγκιαδάκης – Του επιβλήθηκε ο όρος να μην επιστρέψει στο χωριό

Ο 58χρονος πατέρας των 4 συλληφθέντων της οικογένειας Φραγκιαδάκη και αδερφός της 56χρονης Ευαγγελίας που έχασε τη ζωή της στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια

Σύνταξη
Συνελήφθησαν δύο οδηγοί ταξί με πλαστές άδειες κυκλοφορίας – Ο ένας εντοπίστηκε να παραβιάζει κόκκινο φανάρι
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθησαν δύο οδηγοί ταξί με πλαστές άδειες κυκλοφορίας – Ο ένας εντοπίστηκε να παραβιάζει κόκκινο φανάρι

Στους δύο οδηγού ταξί σχηματίστηκαν δικογραφίες για το αδίκημα της πλαστογραφίας και τους επιβλήθηκαν συνολικά διοικητικά πρόστιμα 9.750 ευρώ.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Κλειστή η εθνική οδός Κοζάνης – Λάρισας λόγω πτώσης βράχων
Ελλάδα 21.11.25

Κακοκαιρία: Κλειστή η εθνική οδός Κοζάνης – Λάρισας λόγω πτώσης βράχων

Κατολισθήσεις βράχων και πλημμυρικά φαινόμενα από την κακοκαιρία οδήγησαν σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στην εθνική οδό Κοζάνης – Λάρισας, στο τμήμα μεταξύ Λιβαδερού και Σαρανταπόρου.

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Στη φυλακή οδηγείται ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό
Τι υποστήριξε 21.11.25

Στη φυλακή οδηγείται ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο

«Ζητώ συγγνώμη» είπε μεταξύ άλλων στην απολογία του ο 29χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον οδηγό στον Νέο Κόσμο - Το αδίκημα αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ηράκλειο: Φωτιά σε εξέλιξη εν μέσω ισχυρών ανέμων – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
Συναγερμός 21.11.25

Φωτιά σε εξέλιξη στο Ηράκλειο εν μέσω ισχυρών ανέμων - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Σε πλαγιά καίει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης - Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πέντε οχήματα με 17 πυροσβέστες και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ

Σύνταξη
Ήπειρος: Σφοδρές βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα – Μήνυμα από το 112
Ελλάδα 21.11.25

Η κακοκαιρία «χτυπάει» την Ήπειρο - Μήνυμα από το 112 σε Ιωάννινα και Τζουμέρκα

Από τα ορεινά της Κόνιτσας και των Τζουμέρκων ως την Σαγιάδα, η περιοχή μετρά πληγές ενώ όσο περνούν οι ώρες τα προβλήματα από την κακοκαιρία γίνονται μεγαλύτερα και οι ζημιές περισσότερες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
