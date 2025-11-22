Συγκλονίζει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά, όπου μία 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε την ώρα που έτρωγε δεκατιανό στο σχολείο της.

Σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου προχώρησε ο πατέρας της άτυχης 13χρονης μαθήτριας.

Η 13χρονη Ειρήνη, έτρωγε το δεκατιανό της μαζί με άλλα δύο παιδάκια, παρουσία του δασκάλου και ενός μέλους του ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Ξαφνικά, άρχισε να πνίγεται. Άμεσα κλήθηκε η νοσηλεύτρια από το διπλανό τμήμα για τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο έσπευσαν γιατροί από το Κέντρο Υγείας Κερατσινίου αλλά και από διπλανό διαγνωστικό κέντρο. Γρήγορα, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας στο σχολείο υπήρχε, όπως ορίζει ο νόμος, σχολικός νοσηλευτής που έσπευσε άμεσα για τις πρώτες βοήθειες. Γονείς άλλων παιδιών ωστόσο που φοιτούν στο ίδιο σχολείο υποστηρίζουν ότι το προσωπικό δεν επαρκεί για να φροντίσει τα παιδιά.

Ραγίζει καρδιές η γιαγιά της 13χρονης

«Με πήρε ο γαμπρός μου και μου είπε, μου ούριαζε το πρωί: “μου ‘φαγαν την Ειρήνη, μου ‘φαγαν την Ειρήνη”. “Τι λες”, βρε του λέω. “Μου πνίγηκε, πνίγηκε η Ειρήνη στο σχολείο“», ήταν τα λόγια της γιαγιάς του κοριτσιού.

Μετά την απώλεια των αισθήσεων του παιδιού, επικράτησε έντονη αναστάτωση στο σχολείο. Η νοσηλεύτρια άρχισε να παρέχει πρώτες βοήθειες, την ώρα που ο διευθυντής ειδοποιούσε το ΕΚΑΒ. Ιατρικό προσωπικό έσπευσε και από το γειτονικό Διαγνωστικό Κέντρο.

Ο αγώνας δρόμου για να σωθεί η 13χρονη

Εν τω μεταξύ, βίντεο κατέγραψε τις αγωνιώδεις προσπάθειες αστυνομικού και ασθενοφόρου να φτάσουν στο σχολείο. Λ

ίγο μετά τις 10:30 χθες το πρωί ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ μπαίνει ανάποδα στην οδό Παλαμηδίου, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να προλάβουν το κορίτσι. Μοτοσικλέτα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ περνάνε με ταχύτητα και πάνε στο σχολείο να παραλάβουν το παιδί για να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο.