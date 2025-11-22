Πειραίας: «Μου έφαγαν την Ειρήνη» – Ξέσπασε ο πατέρας της 13χρονης που πνίγηκε από φαγητό σε σχολείο
Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε ο πατέρας του 13χρουν κοριτσιού που πνίγηκε από φαγητό σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά.
- Στο νοσοκομείο διαρρήκτες που έπεσαν από ύψος 6 μέτρων επιχειρώντας να διαφύγουν από το μπαλκόνι
- Βορίζια: Τα drones «κρύβουν» τις κρυψώνες
- Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»
- Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Συγκλονίζει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά, όπου μία 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε την ώρα που έτρωγε δεκατιανό στο σχολείο της.
Σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου προχώρησε ο πατέρας της άτυχης 13χρονης μαθήτριας.
Η 13χρονη Ειρήνη, έτρωγε το δεκατιανό της μαζί με άλλα δύο παιδάκια, παρουσία του δασκάλου και ενός μέλους του ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Ξαφνικά, άρχισε να πνίγεται. Άμεσα κλήθηκε η νοσηλεύτρια από το διπλανό τμήμα για τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο έσπευσαν γιατροί από το Κέντρο Υγείας Κερατσινίου αλλά και από διπλανό διαγνωστικό κέντρο. Γρήγορα, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας στο σχολείο υπήρχε, όπως ορίζει ο νόμος, σχολικός νοσηλευτής που έσπευσε άμεσα για τις πρώτες βοήθειες. Γονείς άλλων παιδιών ωστόσο που φοιτούν στο ίδιο σχολείο υποστηρίζουν ότι το προσωπικό δεν επαρκεί για να φροντίσει τα παιδιά.
Ραγίζει καρδιές η γιαγιά της 13χρονης
«Με πήρε ο γαμπρός μου και μου είπε, μου ούριαζε το πρωί: “μου ‘φαγαν την Ειρήνη, μου ‘φαγαν την Ειρήνη”. “Τι λες”, βρε του λέω. “Μου πνίγηκε, πνίγηκε η Ειρήνη στο σχολείο“», ήταν τα λόγια της γιαγιάς του κοριτσιού.
Μετά την απώλεια των αισθήσεων του παιδιού, επικράτησε έντονη αναστάτωση στο σχολείο. Η νοσηλεύτρια άρχισε να παρέχει πρώτες βοήθειες, την ώρα που ο διευθυντής ειδοποιούσε το ΕΚΑΒ. Ιατρικό προσωπικό έσπευσε και από το γειτονικό Διαγνωστικό Κέντρο.
Ο αγώνας δρόμου για να σωθεί η 13χρονη
Εν τω μεταξύ, βίντεο κατέγραψε τις αγωνιώδεις προσπάθειες αστυνομικού και ασθενοφόρου να φτάσουν στο σχολείο. Λ
ίγο μετά τις 10:30 χθες το πρωί ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ μπαίνει ανάποδα στην οδό Παλαμηδίου, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να προλάβουν το κορίτσι. Μοτοσικλέτα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ περνάνε με ταχύτητα και πάνε στο σχολείο να παραλάβουν το παιδί για να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
- Αττική: Πώς δρούσε η συμμορία που έκλεβε ρούχα από μαγαζιά στην Αττική και τα πωλούσε στα Τίρανα
- Επίδομα θέρμανσης: Οι κρυφές παγίδες σε IBAN και ΑΦΜ
- Το season-high του Φουρνιέ, η «αγαπημένη» Παρί και η ατάκα για τους νέους ρόλους στον Ολυμπιακό (pics, vids)
- «AI πάτα το κουμπί» – Όταν παντρεύονται πυρηνικά όπλα και τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα
- «Θα αποχωρήσω όταν αποχωρήσετε κι εσείς»: Η απάντηση του Τζίμι Κίμελ στον Ντόναλντ Τραμπ
- Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 17χρονος με την κατηγορία απόπειρας βιασμού ανήλικης στον Πύργο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις