Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου μιας 13χρονης μαθήτριας στο 2ο Ειδικό Σχολείο στον Πειραιά. Το άτυχο κορίτσι, έχασε τη ζωή του από πνιγμό κατά τη διάρκεια του φαγητού.

Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση προς το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το 13χρονο κοριτσάκι, τρώγοντας το δεκατιανό του εμφάνισε σημάδια πνιγμού.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ, έφυγε ένα παιδάκι. Έπρεπε να ενημερώσουν τους γονείς να πάρουν τα παιδιά, αφού συνέβη σήμερα αυτό το σκηνικό»

Παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής.

Το κοριτσάκι υπέστη ανακοπή καθώς έφραξαν οι αεραγωγοί. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους επαγγελματίες του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου και του ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου που είναι κοντά στο ειδικό σχολείο αλλά και τους γατρούς στο νοσοκομείο της Νίκαιας, το άτυχο κορίτσι κατέληξε.

Ακολούθησε η προσαγωγή του διευθυντή του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά και ενός ακόμη εκπαιδευτικού.

Μάλιστα, βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας από την έλευση του ασθενοφόρου στο σχολείο.

Καταγγελίες για χρόνιες ελλείψεις και υποστελέχωση και μαρτυρίες γονέων

Μητέρα παιδιού ανέφερε για το περιστατικό ότι «ήρθε η αστυνομία, οι γιατροί, όλοι ήταν αναστατωμένοι, στεναχωρημένοι, αλλά δεν ξέραμε τι είχε συμβεί και μετά μάθαμε τα νέα», υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη περίπου στις 10:30.

Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας σύντομα έφτασε η αστυνομία στο σημείο, «κλείνοντας την κυκλοφορία του δρόμου για να κινηθεί το ασθενοφόρο. Μπήκε μέσα το ασθενοφόρο, απ’ ό,τι είδα, και πήρε λογικά το κοριτσάκι, δεν ξέρω τι έγινε. Απλά μάθαμε από τους γύρω ότι το παιδάκι μάλλον έχασε τις αισθήσεις του και το πήρανε γρήγορα από το σχολείο. Αυτό είδα».

​Μητέρα συμμαθητή της άτυχης 13χρονης, η οποία μιλώντας στην κάμερα εξέφρασε την οδύνη της αλλά και την αγανάκτησή της για το περιστατικό. «Δεν μπορώ να διανοηθώ, έφυγε ένα παιδάκι. Έπρεπε να ενημερώσουν τους γονείς να πάρουν τα παιδιά, αφού συνέβη σήμερα αυτό το σκηνικό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

​Η ίδια τόνισε την ανάγκη για ειδική φροντίδα: «Αφού είναι αυτό το κοριτσάκι… άλλο δεν μπορώ να φανταστώ… Έπρεπε να με ενημερώσουν σαν μάνα, έλα να πάρεις το παιδάκι σου αφού συνέβη αυτό το πράγμα. Πού είναι το παιδί μου; Τι ανευθυνότητα είναι αυτή;».



Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο σημείωσε ότι «υπάρχει βοηθός, υπάρχει ειδική κοπέλα βοηθός που βοηθάει τα παιδάκια να φάνε, τα παιδάκια ΑμεΑ. Εγώ αυτό ξέρω… Δεν έχουμε λεωφορεία να μεταφέρουμε τα παιδιά μας» προσέθεσε στη συνέχεια ζητώντας την παρέμβαση της κυβέρνησης.

Από την πλευρά της, η Σοφία Λιβέρη, εκπρόσωπος του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων, κατήγγειλε σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. ​«Μόνο στον Νομό Αττικής και Νήσων και το τελευταίο διάστημα, έχουμε σηκώσει τα θέματα όλα αυτά που είναι για τα ειδικά σχολεία, όσον αφορά και με τη μεταφορά που υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού. Υπάρχει και το θέμα με τις δομές που είναι παλιές και πάρα πολλά είναι επικίνδυνα. Όλα αυτά πρέπει να τα δει το κράτος και να μεριμνήσει» δήλωσε η κα Λιβέρη.

​Η εκπρόσωπος των γονέων έθεσε σειρά ερωτημάτων για τις συνθήκες του δυστυχήματος: «Η υποστελέχωση και το να μην υπάρχουν αυτό που λέμε ειδικοί παιδαγωγοί αρκετοί μέσα στα τμήματα, αυτά… Τώρα τα παιδάκια αυτά τα υπόλοιπα που έχουν μείνει; Και γενικά, νοσηλευτής υπήρχε; Υπήρχε απινιδωτής; Είχε ΕΚΑΒ; Ήταν όλα αυτά στην ώρα, στην κατάλληλη που έπρεπε ώστε να διασώσουμε μια ζωή;».

Κλείνοντας, η κα Λιβέρη υπογράμμισε την ανάγκη για παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και κατά τη μεταφορά των μαθητών: «Εμείς ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει και σχολικός νοσηλευτής γενικά όχι μόνο στα ειδικά, σε όλα τα σχολεία, και ψυχολόγος για να αντιμετωπίζονται όλα. Και μέσα στα λεωφορεία που πηγαινοφέρνουν τα παιδάκια να μην υπάρχει μόνο οδηγός και ένα άτομο χωρίς ειδίκευση. Πρέπει και εκεί μέσα να υπάρχει ψυχολόγος και να είναι και εκεί νοσηλευτής».