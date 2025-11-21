Τραγωδία σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά: Νεκρή 13χρονη – Πνίγηκε από τροφή

Τραγωδία εκτυλίχθηκε σε σχολείο στον Πειραιά το πρωί της Παρασκευής καθώς μια 13χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της από πνιγμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο 2ο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, μια 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε από τροφή. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για να την παραλάβει και να την μεταφέρει στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών η 13χρονη κατέληξε. Έχουν προσαχθεί ο Διευθυντής του σχολείου και ένας εκπαιδευτικός