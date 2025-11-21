newspaper
Τραγωδία σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά: Νεκρή 13χρονη – Πνίγηκε από τροφή
Ελλάδα 21 Νοεμβρίου 2025 | 11:59

Τραγωδία σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά: Νεκρή 13χρονη – Πνίγηκε από τροφή

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Τραγωδία εκτυλίχθηκε σε σχολείο στον Πειραιά το πρωί της Παρασκευής καθώς μια 13χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της από πνιγμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο 2ο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, μια 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε από τροφή. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για να την παραλάβει και να την μεταφέρει στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών η 13χρονη κατέληξε. Έχουν προσαχθεί ο Διευθυντής του σχολείου και ένας εκπαιδευτικός

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
CrediaBank: Αυτοί είναι οι στρατηγικοί στόχοι της τράπεζας

CrediaBank: Αυτοί είναι οι στρατηγικοί στόχοι της τράπεζας

inWellness
inTown
Σύλληψη 39χρονου κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος για υπόθεση με κοντέινερ 500 κιλών κοκαΐνης στην Αμβέρσα
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθη 39χρονος κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος για υπόθεση με κοντέινερ 500 κιλών κοκαΐνης στην Αμβέρσα

Η εγκληματική οργάνωση για συμμετοχή στην οποία κατηγορείται ο 39χρονος φέρεται να εισάγει μεγάλες ποσοτήτες κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς χώρες της Ευρώπης

Σύνταξη
Βορίζια: Απολογείται ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων – Τι θα υποστηρίξει
Στα δικαστήρια Ηρακλείου 21.11.25

Απολογείται ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων για το μακελειό στα Βορίζια - Τι θα υποστηρίξει

Στις 10:15 το πρωί της 1ης Νοεμβρίου ο 58χρονος βρισκόταν στο Α.Τ. Φαιστού και έδινε κατάθεση για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι του γιου του στα Βορίζια – Οι καταθέσεις που προκάλεσαν τη σύλληψή του

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Νέα μέτρα τύπου κορονοϊού – Πληροφορίες για 1.000.000 παράνομες δόσεις εμβολίων στην Ελλάδα
Μοντέλο πανδημίας 21.11.25

Ευλογιά προβάτων: Νέα μέτρα τύπου κορονοϊού – Πληροφορίες για 1.000.000 παράνομες δόσεις εμβολίων στην Ελλάδα

Εξετάζονται και νέες ενισχύσεις - Αυξημένη παρουσία κτηνοτρόφων απαιτεί το σχέδιο της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη Διαχείριση και τον Ελεγχο της Ευλογιάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese
Getting Killed 21.11.25

Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese

Ο Νικ Κέιβ αποκάλυψε ότι το νέο άλμπουμ των Geese, «Getting Killed», του προκάλεσε «απόλυτη ευτυχία», περιγράφοντας στο The Red Hand Files πώς η μουσική της μπάντας διέλυσε την πρωινή του ανησυχία κατά τη διάρκεια μιας βόλτας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρωσία: Λέει ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί αν η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει για το σχέδιο Τραμπ
Δηλώσεις Πεσκόφ 21.11.25

Το Κρεμλίνο λέει ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί αν το Κίεβο είναι έτοιμο να συζητήσει για το σχέδιο Τραμπ

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σχολίασε τις εξελίξεις σχετικά με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Τι δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Κιέβου

Σύνταξη
Έντονη αντίδραση της Τουρκίας για την επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Ελλάδα
Οργή Άγκυρας 21.11.25

Έντονη αντίδραση της Τουρκίας για την επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Ελλάδα

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικού, Οντζού Κετσελί έκανε λόγο για «μονομερή» βήματα από την Ελλάδα που «παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο»

Σύνταξη
Τι αποκάλυψε ο Ρικ Πιτίνο για τον Φρανκ Νιλικίνα του Ολυμπιακού (vid)
Μπάσκετ 21.11.25

Τι αποκάλυψε ο Ρικ Πιτίνο για τον Φρανκ Νιλικίνα του Ολυμπιακού (vid)

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και θρύλος του αμερικανικού κολλεγιακού μπάσκετ, Ρικ Πιτίνο, αποκάλυψε ότι το 2017 είχε προτείνει στους Νικς να επιλέξουν τον Ντόνοβαν Μίτσελ στο draft, ωστόσο αυτοί προτίμησαν τον νυν παίκτη του Ολυμπιακού, Φρανκ Νιλικίνα.

Σύνταξη
ECDC: Ασυνήθιστα υψηλή πρώιμη κυκλοφορία της γρίπης στην Ευρώπη – Απαιτείται εμβολιασμός χωρίς καθυστέρηση
Υγεία 21.11.25

«Εμβολιαστείτε χωρίς καθυστέρηση» - To ECDC προειδοποιεί για βαρύ κύμα γρίπης

Σύσταση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τονίζοντας ότι έχει αναδυθεί ένα νέο στέλεχος του ιού της γρίπης Α το οποίο είναι εφέτος το κυρίαρχο στην Ευρώπη.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25 Upd: 11:18

Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά επέλεξε να εξωραΐσει την πραγματικότητα πανηγυρίζοντας για τα υπερπλεονάσματα και υποβαθμίζοντας τα κρίσιμα προβλήματα. «Προβληματικά κάποια σημεία» του σχεδίου για ειρήνη στην Ουκρανία

Σύνταξη
Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο
Panorama 21.11.25

Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο

Το νέο βιβλίο με τίτλο «Dianarama» αποκαλύπτει ότι η συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα βασίστηκε σε πλαστογραφημένα έγγραφα που υπονοούσαν εμπλοκή της MI5, με το BBC να κατηγορείται για λανθασμένο χειρισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει παρά την εκεχειρία – Οι IDF σκότωσαν δύο εφήβους στη Δυτική Όχθη
Νέες παραβιάσεις 21.11.25

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει παρά την εκεχειρία στη Γάζα - Οι IDF σκότωσαν δύο εφήβους στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ παραβιάζει διαρκώς την εκεχειρία στη Γάζα, ενώ συνεχίζει τις επιδρομές του στη Δυτική Όχθη - Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε μαχητές στη Ράφα

Σύνταξη
Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία – Τουλάχιστον έξι νεκροί
Τρόμος 21.11.25 Upd: 10:01

Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία - Τουλάχιστον έξι νεκροί

Τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους στην Ντάκα του Μπανγκλαντές, όπου βρίσκονται αυτοσχέδιες δομές που κατέρρευσαν όταν εκδηλώθηκε ο ισχυρός σεισμός

Σύνταξη
Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν
Culture Live 21.11.25

Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν

Ο Τραμπ ζητά από το ABC να «κόψει» τον Τζίμι Κίμελ μετά τον καυστικό μονόλογο για τον Έπσταϊν, ενώ το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου εξαπολύει νέα επίθεση στο δίκτυο με σειρά κατηγοριών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένοπλες Δυνάμεις: Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές – Άξονες και στόχοι
Χάρτης Μετάβασης 21.11.25

Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Άξονες και στόχοι

Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις αφορούν μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο, αλλαγές στη θητεία, ενώ στις προθέσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, είναι να μπει φρένο στις αναίτιες απαλλαγές

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα 28 σημεία του σχεδίου Τραμπ και η ξεχωριστή πρόταση – δόλωμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Αποκάλυψη εγγράφων 21.11.25

Τα 28 σημεία του σχεδίου Τραμπ και η ξεχωριστή πρόταση - δόλωμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Το σχέδιο των ΗΠΑ για την εκεχειρία στην Ουκρανία διέρρευσε σε ΜΜΕ - Αποκάλυψη εγγράφου για τις εγγυήσεις ασφαλείας - Πώς αντιδρούν Κίεβο και Μόσχα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
