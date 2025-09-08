Ένας 44χρονος πέθανε από πνιγμό τις Γούρνες Τεμένους στο Ηράκλειο της Κρήτης, την ώρα που έτρωγε στο σπίτι του, όταν κομμάτι φαγητού κόλλησε στο λαιμό του.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι οικείοι του ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα την άμεση διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των ιατρών, ο άνδρας κατέληξε. Η Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο για καταγραφή του περιστατικού, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν επισήμως τα αίτια του θανάτου.