Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Κρήτη: Τραγωδία στο Ηράκλειο – 44χρονος πνίγηκε την ώρα που έτρωγε
Ελλάδα 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:36

Κρήτη: Τραγωδία στο Ηράκλειο – 44χρονος πνίγηκε την ώρα που έτρωγε

Ο 44χρονος πνίγηκε από κομμάτι φαγητού στο σπίτι του – Παρά την άμεση παρέμβαση του ΕΚΑΒ και των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ, κατέληξε

Σύνταξη
Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Spotlight

Ένας 44χρονος πέθανε από πνιγμό τις Γούρνες Τεμένους στο Ηράκλειο της Κρήτης, την ώρα που έτρωγε στο σπίτι του, όταν κομμάτι φαγητού κόλλησε στο λαιμό του.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι οικείοι του ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα την άμεση διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των ιατρών, ο άνδρας κατέληξε. Η Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο για καταγραφή του περιστατικού, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν επισήμως τα αίτια του θανάτου.

Economy
Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

Stream newspaper
Συνελήφθη ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα – Ετοιμαζόταν να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια για 200.000 ευρώ
Ελλάδα 08.09.25 Upd: 10:37

Συνελήφθη ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα – Ετοιμαζόταν να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια για 200.000 ευρώ

Ο ηγούμενος της Μονής στα Καλάβρυτα και ο βοηθός τους προσπαθούσαν να πουλήσουν βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλια του 18ου αιώνα - Πιάστηκε επ αυτοφώρω

Σύνταξη
Προ των πυλών προσφυγές κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων – Στα «κάγκελα» ο ΔΣΑ
Ελλάδα 08.09.25

Προ των πυλών προσφυγές κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων – Στα «κάγκελα» ο ΔΣΑ

Ο ΔΣΑ υπέβαλε αίτημα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το οποίο ζητεί τη χορήγηση αντιγράφου της απόφασης πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με την επωνυμία "The University of Keele, Greece 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η μάχη των Φούρνων Κορσεών ενάντια στην υπεραλίευση
Αειφορία 08.09.25

Η μάχη των Φούρνων Κορσεών ενάντια στην υπεραλίευση

Με τη σύμπραξη τοπικής κοινωνίας, δήμου και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα χαράσσει ένα πλάνο προστασίας του ρημαγμένου βυθού του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έρευνα Lancet: Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει
Έρευνα Lancet 08.09.25

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει

Νέα επιστημονική έρευνα αναδεικνύει τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ. Η γήρανση του πληθυσμού και η υπανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι από τα πλέον σημαντικά προβλήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εθνική Οδός: Νταλίκα με καυσόξυλα προσέκρουσε στο διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες
Μετέφερε καυσόξυλα 08.09.25

Στις φλόγες νταλίκα μετά τη σφοδρή πρόσκρουσή της στο διάζωμα της Εθνικής

Νταλίκα που μετέφερε καυσόξυλα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα της Εθνικής Οδού Πατρών - Κορίνθου και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σύνταξη
