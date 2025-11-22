Στοχευμένες κλοπές μεγάλων ποσοτήτων ρούχων από καταστήματα στην Αττική πραγματοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε το πρωί της Τετάρτης, κατόπιν ταυτόχρονης αστυνομικής επιχείρησης σε Αθήνα και Τίρανα.

Η συμμορία είχε αναπτύξει ένα καλά δομημένο και απόλυτα συντονισμένο σύστημα κλοπής και μεταπώλησης ρούχων, στο πλαίσιο της διασυνοριακής της δράσης μεταξύ Αττικής και Τιράνων.

Ειδικότερα, τουλάχιστον από τα μέσα Οκτωβρίου τα μέλη της προφασιζόμενα τους πελάτες, έμπαιναν στα καταστήματα, «σκάναραν» οπτικά τα προϊόντα και όταν σιγουρεύονταν ότι δεν τους κοιτάζει κανείς, άρπαζαν τα ρούχα και εξαφανίζονταν.

Δρούσαν σε δύο ομάδες, μία στην Ελλάδα και μία στην Αλβανία. Στη χώρα μας, είτε επέλεγαν μαγαζιά όπου τα ρούχα δεν έφεραν πάνω τους αντικλεπτικά είτε αφαιρούσαν τις ετικέτες ασφαλείας με ειδικούς μαγνήτες και ηλεκτρονικές συσκευές προτού τα κλέψουν.

Τα μέλη που ήταν επιφορτισμένα με τη διάπραξη των κλοπών συγκεντρώνονταν στην περιοχή του Ταύρου όπου σχεδίαζαν τη δράση τους, ενώ στη συνέχεια κατευθύνονταν προς τα καταστήματα – στόχους.

Για τις μετακινήσεις τους, χρησιμοποιούσαν εννέα «επιχειρησιακά» οχήματα αλλάζοντάς τα συχνά λαμβάνοντας κάθε φορά μέτρα αντιπαρακολούθησης, τόσο κατά τη διάπραξη των κλοπών όσο και κατά τη διαδικασία φόρτωσης των κλοπιμαίων.

Τα κλοπιμαία συγκεντρώνονταν σε αποθήκη στα Πετράλωνα, απ’ όπου η 54χρονη αρχηγός – μαζί με μέλη της οικογένειάς της – τα έστελνε με υπεραστικά λεωφορεία στα Τίρανα. Εκεί, συγγενικό της πρόσωπο τα παραλάμβανε και τα διέθετε προς πώληση μέσω καταστήματος και αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

Η αστυνομική επιχείρηση σε Αττική και Τίρανα

Οι αστυνομικοί – στο πλαίσιο της επιχείρησης υπό το συντονισμό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, με τη συνδρομή των Αλβανικών Αρχών – συνέλαβαν οκτώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους η 54χρονη αρχηγός και δύο συγγενείς της, ενώ κατασχέθηκαν χιλιάδες κλοπιμαία, 71.420 ευρώ και εννέα οχήματα.

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 14 υποθέσεις οργανωμένων κλοπών, από καταστήματα σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Σπάτα, Δάφνη, Νέα Ερυθραία, Χαλάνδρι, Ίλιον και στο κέντρο της Αθήνας.

Οι ηλικίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης είναι από 33 έως 63 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την Αστυνομία άλλοι τέσσερα φερόμενα μέλη.

Εις βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντός των οικιών των κατηγορουμένων αλλά και στην αποθήκη της οργάνωσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -71.420- ευρώ,

πλήθος κλοπιμαίων ειδών ρουχισμού,

πλήθος ηλεκτρονικών ειδών και κινητών τηλεφώνων,

επτά μαγνήτες αφαίρεσης αντικλεπτικών καθώς και

ειδική συσκευή για την αφαίρεση αντικλεπτικών ετικετών ασφαλείας.

Επίσης, σε έρευνα των Αλβανικών αρχών στο κατάστημα ρούχων όπου πωλούνταν τα κλεμμένα ρούχα στα Τίρανα, εντοπίστηκε πλήθος ρουχισμού με ταμπελάκια στην ελληνική γλώσσα και με τιμή πώλησης σε ευρώ.

Αρκετά μέλη της οργάνωσης τυγχάνουν συγκατηγορούμενοι σε έτερες υποθέσεις κλοπών από καταστήματα, ενώ κάποιοι εξ αυτών κατείχαν πλήθος διαφορετικών στοιχείων ταυτοποίησης με σκοπό να δυσκολέψουν τις Αρχές. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.