Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διυλιστήριο πετρελαίου στην ανατολική Βενεζουέλα, πάντως κατασβέστηκε χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Πρόκειται για τη δεύτερη φωτιά αυτόν τον μήνα στην εγκατάσταση της εταιρείας Petrocedeño, στην πολιτεία Ανσοάτεγκι (ανατολικά).

‼️‼️🇻🇪—-There has just been a massive explosion that occurred at the Petrocedeno Oil Complex. This facility is located in Anzoategui state of Venezuela. This facility is a key part of Venezuela’s heavy crude oil processing network. I will provide more details as they emerge and… pic.twitter.com/JIpSdc1QPJ — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) November 19, 2025

«Η πυρκαγιά κατασβέστηκε εντελώς και, ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν ούτε τραυματισμοί ούτε ζημιές σε κοινότητες» γύρω από την εγκατάσταση, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PdVSA, στην οποία ανήκει η Petrocedeño.

Το Καράκας αποδίδει γενικά την επιδείνωση της κατάστασης της βιομηχανίας πετρελαίου στις κυρώσεις των ΗΠΑ και υποτιθέμενες δολιοφθορές της αντιπολίτευσης.

Παρατηρητές και η αντιπολίτευση αντιτείνουν από την πλευρά τους πως πρόκειται για συνέπεια της χρόνιας έλλειψης επενδύσεων και της διαφθοράς.

Η Petrocedeño επεξεργάζεται υδρογονάνθρακες που εξορύσσονται στην πετρελαϊκή ζώνη του Ορινόκο, όπου το αργό είναι εξαιρετικά βαρύ κι η διύλισή του δαπανηρή.

Προηγήθηκε έκρηξη

Νωρίτερα χθες, συνδικαλιστικές πηγές και η πυροσβεστική επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά το απόγευμα της Τετάρτης. Κατά δημοσιεύματα του Τύπου, προηγήθηκε έκρηξη.

Αλλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε την 6η Νοεμβρίου στην ίδια εγκατάσταση. Οι αρχές στην πολιτεία Ανσοάτεγκι ανακοίνωσαν μέτρα για να προσφερθεί βοήθεια σε κοινότητες της περιοχής που επλήγησαν.

Πηγή: ΑΠΕ