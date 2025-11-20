Τις πρώτες ώρες της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος) σημειώθηκε μια τεράστια έκρηξη στο πετρελαϊκό συγκρότημα Petrocedeno στη Βενεζουέλα. Η εγκατάσταση αυτή βρίσκεται στην πολιτεία Ανζοάτεγκουι. Η εγκατάσταση αυτή αποτελεί βασικό μέρος του δικτύου επεξεργασίας αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Μια ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά ξέσπασαν την Τετάρτη στο εργοστάσιο επεξεργασίας αργού πετρελαίου Petrocedeno της Βενεζουέλας στο Ανζοάτεγκουι, με την έκρηξη να αναφέρθηκε σε πύργο διύλισης ή απόσταξης της μονάδας επεξεργασίας και τις φλόγες να εξαπλώνονται πιθανώς σε ένα κοντινό εργοστάσιο νάφθας.

Εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια ενεργή πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος, ενώ οχήματα ασφαλείας και κυκλοφορίας παραμένουν στην γύρω περιοχή για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης στην ανατολική πλευρά της χώρας, αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ώρες επίσημη έκθεση με λεπτομέρειες για τα αίτια, την έκταση της πυρκαγιάς και τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της.

Μετά το χτύπημα σε σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, η Βενεζουέλα βιώνει επίθεση σε πετρελαϊκό συγκρότημα

Ασθενοφόρα εθεάθησαν να κατευθύνονται προς τον τόπο του συμβάντος και οι εργαζόμενοι έχουν εκκενώσει το εργοστάσιο πλην της ομάδας πυρασφάλειας, αν και δεν έχουν αναφερθεί επίσημα τραυματίες.

Το Petrocedeno είναι μέρος της ζώνης Orinoco, της κύριας πετρελαιοπαραγωγικής περιοχής της Βενεζουέλας, όπου οι μονάδες αναβάθμισης αργού πετρελαίου διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη μετατροπή του εξαιρετικά βαρέος αργού πετρελαίου σε ποιότητες κατάλληλες για εξαγωγή.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στον τόπο του συμβάντος, ενώ οι αρχές εκτιμούν την έκταση των ζημιών και η PDVSA δεν έχει ακόμη εκδώσει δήλωση.

Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για σαμποτάζ, είτε πρόκειται για ζήτημα ασφαλείας ή συντήρησης, είναι δεδομένο πως θα πέσει η προσφορά πετρελαίου, κάτι που θα επηρεάσει εκτός από τη Βενεζουέλα και την Κούβα που δοκιμάζεται από εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Βουλευτής των Ρεπουμπλικανών προειδοποίησε πριν πέντε ημέρες για «στημένα σαμποτάζ» στη Βενεζουέλα!

O Ρεπουμπλικανός βουλευτής Κάρλος Χιμένεζ – γεννημένος στην Κούβα – κατηγόρησε τη Βενεζουέλα πως «σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες» στήνει σαμποτάζ. Συγκεκριμένα έγραψε ότι «παρακολουθούμε αναφορές ότι το ναρκοκαθεστώς του Μαδούρο ενδέχεται να προετοιμάζεται να σαμποτάρει βασικές υποδομές της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων γεφυρών, σηράγγων και διυλιστηρίων και στη συνέχεια να κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη δημοκρατική αντιπολίτευση».