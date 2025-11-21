Δανία: Αποζημιώσεις σε ασθενείς που έχασαν την όρασή τους εξαιτίας φαρμάκων για απώλεια βάρους
Η Ένωση Αποζημίωσης Ασθενών στη Δανία έχει λάβει 43 καταγγελίες ασθενών που τους χορηγήθηκαν αυτά τα φάρμακα, τα οποία περιέχουν ουσία που μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια όρασης.
Αποζημίωση έλαβαν τέσσερις ασθενείς στη Δανία, οι οποίοι έχασαν την όρασή τους αφότου χρησιμοποίησαν τα δημοφιλή φάρμακα για απώλεια βάρους και για τον διαβήτη Wegovy και Ozempic της Novo Nordisk.
Σύμφωνα με την Ένωση Αποζημίωσης Ασθενών στη Δανίας η οποία έχει λάβει 43 καταγγελίες, τα δύο φάρμακα, τα οποία περιέχουν τη δραστική ουσία σεμαγλουτίδη, έχουν συνδεθεί, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, με μια σοβαρή οφθαλμολογική πάθηση… Πρόκειται για τη μη αρτηριακή πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια (NAION), σύμφωνα με την επιτροπή ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων (ΕΜΑ). Η πάθηση αυτή μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια όρασης.
Μετά τις διαπιστώσεις της ΕΜΑ, η φαρμακοβιομηχανία Novo Nordisk, που έχει την έδρα της στη Δανία, ανανέωσε τις ετικέτες στις συσκευασίες των Wegovy και Ozempic. Πλέον θα αναφέρεται ότι η σεμαγλουτίδη μπορεί να προκαλέσει NAION σε περίπου έναν στους 10.000 ασθενείς.
Τις αποζημιώσεις καλύπτει το κράτος στη Δανία
Η Ένωση Αποζημίωσης Ασθενών της Δανίας είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που εξετάζει τις καταγγελίες ασθενών για λογαριασμό του κράτους. Σήμερα εξέδωσε αποφάσεις για τις πέντε από τις 43 καταγγελίες που δέχτηκε σε σχέση με απώλεια οράσεως που συνδέεται με τα φάρμακα. Τέσσερις ασθενείς αποζημιώθηκαν συνολικά με 123.253 δολάρια, ενώ μια καταγγελία απορρίφθηκε, ανακοίνωσε η Ένωση.
Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται από το κράτος χρηματοδοτεί την καταβολή αποζημιώσεων που εγκρίνει η Ένωση.
Σύμφωνα με την Ένωση Αποζημίωσης Ασθενών της Δανίας, οι αποφάσεις ήταν «πολύπλοκες», καθώς απαιτούσαν την παροχή πληροφοριών από ειδικό νευροοφθαλμολόγο.
Εκπρόσωπος της Novo Nordisk δήλωσε: «Η ασφάλεια των ασθενών είναι η πρώτη προτεραιότητά μας».
