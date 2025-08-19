Ποιες φαρμακευτικές «γκαζώνουν» για το πρώτο χάπι για απώλεια βάρους

Οι φαρμακοβιομηχανίες που παράγουν σκευάσματα για την απώλεια βάρους αναμένεται να αποκομίσουν έσοδα άνω των 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030, χάρη στην συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα των φαρμάκων της Eli Lilly, Ζepbound και της Novo Nordisk, Wegovy.

Τα φάρμακα GLP-1 που πωλούνται και από τις δύο εταιρείες είναι εβδομαδιαίες ενέσεις, αν και αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες αγωνίζονται να αναπτύξουν ένα σκεύασμα που θα λαμβάνεται από το στόμα ή χάπι, που μπορεί να αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματικό με τα ενέσιμα σκευάσματα.

Τα χάπια είναι πιο εύκολο να παρασκευαστούν και θα μπορούσαν επίσης να αποφευχθούν ορισμένα από τα προβλήματα εφοδιασμού που παρατηρήθηκαν αρχικά με τα φάρμακα της Novo και της Lilly.

Ακολουθεί λίστα με ορισμένες εταιρείες που αναπτύσσουν φάρμακα για την παχυσαρκία από το στόμα με την ελπίδα να αφήσουν το στίγμα τους σε ατην επικερδή αγορά που συνδέεται με την απώλεια βάρους:

Eli Lilly

Η ορφοργλιπρόνη, ο μη πεπτιδικός αγωνιστής GLP-1 που χορηγείται από το στόμα μία φορά την ημέρα, βοήθησε τους ασθενείς να χάσουν το 12,4% του σωματικού τους βάρους σε διάστημα 72 εβδομάδων στην υψηλότερη δόση σε μια κλινική δοκιμή τελικού σταδίου. Η Lilly σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση για έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές έως το τέλος του 2025 και προετοιμάζεται για παγκόσμιες υποβολές και κλιμάκωση της παραγωγής.

Νovo Nordisk

Η διά του στόματος σεμαγλουτίδη, η εκδοχή χαπιού του ενέσιμου δραστικού συστατικού GLP-1 της εταιρείας, κατέδειξε απώλεια βάρους περίπου 15% σε μια δοκιμή τελικού σταδίου.

Το φάρμακο βρίσκεται επί του παρόντος υπό κανονιστική αξιολόγηση , με την απόφαση του FDA (οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ) να αναμένεται στα τέλη του 2025. Η Novo διερευνά επίσης συνδυασμούς επόμενης γενιάς από του στόματος.

Structure Therapeutics

Η Structure Therapeutics αναπτύσσει το GSBR-1290, έναν μη πεπτιδικό αγωνιστή GLP-1 που χορηγείται από το στόμα. Πέρυσι, το φάρμακο βοήθησε στη μείωση του βάρους κατά 6,2% κατά μέσο όρο στο τέλος 12 εβδομάδων σε μια μελέτη μεσαίου σταδίου. Αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα από μια άλλη δοκιμή μεσαίου σταδίου το τέταρτο τρίμηνο.

Μerck

Η εταιρεία, σε συνεργασία με την Hansoh Pharma, ετοιμάζεται να δοκιμάσει το HS-10535, έναν από του στόματος χορηγούμενο αγωνιστή μικρού μορίου GLP-1, σε δοκιμές πρώιμου σταδίου. Το φάρμακο δοκιμάζεται επί του παρόντος σε εργαστηριακές μελέτες.

AstraZeneca

Οι AstraZeneca και Eccogene προωθούν το ECC5004, ένα χάπι αγωνιστή του υποδοχέα GLP-1 που λαμβάνεται άπαξ ημερησίως. Οι δοκιμές σε αρχικό στάδιο έδειξαν ένα πολλά υποσχόμενα σημάδια απώλειας βάρους και ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, ενώ οι δοκιμές μεσαίου σταδίου έχουν προγραμματιστεί υπό την καθοδήγηση της AstraZeneca.

Roche

Η Roche, μετά την εξαγορά της Carmot Therapeutics, εργάζεται πάνω στο CT-966, έναν από του στόματος χορηγούμενο αγωνιστή GLP-1. Το CT-966 είχε ως αποτέλεσμα μέση απώλεια βάρους 6,1%, προσαρμοσμένη ως προς το εικονικό φάρμακο, εντός τεσσάρων εβδομάδων σε παχύσαρκους ασθενείς χωρίς διαβήτη σε μια κλινική δοκιμή πρώιμου σταδίου πέρυσι.

Viking Therapeutics

Η εταιρεία αναπτύσσει μια από του στόματος χορήγηση του VK2735, η οποία στοχεύει τόσο τις ορμόνες GLP-1 όσο και τις ορμόνες GIP που ρυθμίζουν τον μεταβολισμό του σώματος.

Σε μια μελέτη μεσαίου σταδίου σε 280 υπέρβαρους ενήλικες με τουλάχιστον μία συννοσηρότητα που σχετίζεται με την παχυσαρκία, το χάπι πέτυχε έως και 12,2% μέση απώλεια βάρους σε διάστημα 13 εβδομάδων, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Pfizer

Η Pfizer ανέπτυσσε την δανουγλιπρόνη, αρχικά ως αγωνιστή GLP-1 χορηγούμενο από το στόμα δύο φορές την ημέρα, αλλά σταμάτησε την ανάπτυξη αφού δεδομένα από μια κλινική δοκιμή μεσαίου σταδίου έδειξαν κακή ανεκτικότητα. Μια έκδοση παρατεταμένης αποδέσμευσης χορηγούμενη μία φορά την ημέρα δοκιμάστηκε αργότερα σε περίπου 1.400 ασθενείς, αλλά οι ανησυχίες για την ασφάλεια του ήπατος παρέμειναν, γεγονός που δυσχέρανε τα σχέδια της εταιρείας να εισέλθει στην αγορά φαρμάκων για την παχυσαρκία.

Πηγή: ΟΤ