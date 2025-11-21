Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις στην Τουρκία ο Σενγκούν… (vid)
Σε μία πρόσφατη εκπομπή που συμμετείχε, ο Αλπερέν Σενγκούν έκανε ένα σχόλιο που προκάλεσε αντιδράσεις στη χώρα του.
Ο Αλπερέν Σενγκούν είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις των Ελλήνων το περασμένο καλοκαίρι στο Eurobasket, μετά από δημοσιεύσεις με τον Κεμάλ Ατατούρκ και σχόλια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τα οποία δεν έμειναν απαρατήρητα από τον Βασίλη Σπανούλη.
Ο αστέρας των Ρόκετς επανήλθε στο προσκήνιο, για τους λάθος λόγους, αλλά αυτή τη φορά στη χώρα του. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Off Day», στην ξενάγησε τους ανθρώπους που βρίσκονταν μαζί του, αλλά και τους τηλεθεατές, στην Κωνσταντινούπολη.
Σε ένα σημείο της εκπομπής, ο Σενγκούν και οι άνθρωποι που ήταν μαζί του έκατσαν να φάνε, και τους μίλησε για τη ρακή: «Η ρακή είναι το εθνικό ποτό της Τουρκίας. Μοιάζει με το ούζο και το αραιώνουμε με νερό. Το πίνουμε εδώ και αιώνες. Αν είσαι σκληρός τύπος, το πίνεις σκέτο. Ένα, δύο, τρία από αυτά να πιεις, θα μεθύσεις και θα μιλάς όλη μέρα», ανέφερε.
Η ατάκα αυτή προκάλεσε αντιδράσεις σε μία μερικούς συμπατριώτες του, καθώς θεωρούν ότι ενθαρρύνει τον αλκοολισμό, ενώ κάποιοι θεωρούν ότι πηγαίνει κόντρα στο Ισλάμ, το οποίο απαγορεύει την κατανάλωσή του.
Πολλοί ωστόσο ήταν αυτοί που υπερασπίστηκαν τον Σενγκούν για τη δήλωσή του, ενώ τον επευφήμησαν για τον τρόπο που διαφημίζει τη χώρα τους όλα αυτά τα χρόνια στο ΝΒΑ, αλλά και στη συγκεκριμένη εκπομπή.
Δείτε την ανάρτηση για τον Σενγκούν
⛔️»Rakı Milli İçkimizdir» diyen ve harika bir filmle ülkemizi ve İstanbul’u tanıtan Alperen Şengün, siyasal islamcı yobazlar tarafından linç edilmeye çalışılıyor.
📌Teşekkürler Alperen. Turizm Bakanlığının milyar dolar harcasa yapamayacağı bir tanıtımı yaptın ülkemiz için.… pic.twitter.com/QWehgpD4ww
— Volkan Giritli 🇹🇷🇦🇿 (@volkan_giritli) November 20, 2025
