Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από το πρωί σε ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου της Αθήνας. Δείτε ποιοι δρόμοι επηρεάζονται
Σε ισχύ είναι από τις έξι το πρωί στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά την προσοχή στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία θα ισχύσουν τα εξής:
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, από τις 06:00 έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς:
– Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.
– Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, από τις 11:20 έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς και λεωφόρους:
– Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
– Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διον. Αεροπαγίτου.
– Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Αμαλίας.
