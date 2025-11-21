Κατερίνα Βρανά: Είπα ότι είμαι ανάπηρη και μια γυναίκα θίχτηκε – έστω κι αν εκείνη δεν είναι

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής stand-up σκηνής, η Κατερίνα Βρανά, μίλησε ανοιχτά σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου για τον τρόπο που η κοινωνία αντιμετωπίζει την αναπηρία – αλλά και για το πώς η ίδια διεκδικεί τον όρο χωρίς φόβο και υποχωρήσεις.

Τον Σεπτέμβριο του 2017, κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Μαλαισία, η κωμικός αντιμετώπισε διάτρηση εντέρου που οδήγησε σε σηψαιμία. Νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση και, ως συνέπεια των επιπλοκών, υπέστη παράλυση.

Η Kατερίνα Βρανά, που από το 2017 μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, τονίζει πως η λέξη «ανάπηρη» δεν είναι προσβλητική, αλλά περιγραφική.

Στην πραγματικότητα αυτό που χρειάζεται αλλαγή, είναι ο στιγματισμός γύρω από αυτή, όχι η ορολογία.

Με την ίδια ευθύτητα, επισημαίνει και τα πρακτικά εμπόδια στον χώρο του θεάματος: από μη προσβάσιμες σκηνές μέχρι καμαρίνια με σκάλες, οι υποδομές συχνά αποτρέπουν την παρουσία της στη δουλειά της.

Τι δήλωσε η Κατερίνα Βρανά

«Περπατάω αλλά το πρόβλημά μου είναι η ισορροπία. Υπάρχει εξέλιξη στην υγεία μου, αλλά υπάρχουν θέματα που επηρεάζουν όταν έχω λίγη κούραση. Αλλά γενικά η πορεία είναι ανοδική», είπε αρχικά η Κατερίνα Βρανά στην κάμερα του Buongiorno.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Βρανά παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να βρει προσβάσιμους χώρους για να παίξει καθώς πολλά θέατρα δεν έχουν πρόσβαση στη σκηνή γιατί υπάρχουν σκαλιά, και τα καμαρίνια με τις τουαλέτες έχουν σημαντική απόσταση.

«Μου έχει τύχει να θιχτεί μία κυρία όταν είπα ότι είμαι ανάπηρη και σημειωτέον η κυρία δεν είναι ανάπηρη. Της εξήγησα ότι αυτή είναι η λέξη και δεν πειράζει που δεν της αρέσει. Και παλιά έκανα 3 παραστάσεις αλλά τώρα είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν πολλοί προσβάσιμοι χώροι. Σε πάρα πολλά θέατρα η σκηνή δεν είναι προσβάσιμη», εξήγησε.