magazin
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κατερίνα Βρανά: Είπα ότι είμαι ανάπηρη και μια γυναίκα θίχτηκε – έστω κι αν εκείνη δεν είναι
Buongiorno 21 Νοεμβρίου 2025 | 18:50

Κατερίνα Βρανά: Είπα ότι είμαι ανάπηρη και μια γυναίκα θίχτηκε – έστω κι αν εκείνη δεν είναι

«Μου έχει τύχει να θιχτεί μία κυρία όταν είπα ότι είμαι ανάπηρη και σημειωτέον η κυρία δεν είναι ανάπηρη», είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Βρανά σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Spotlight

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής stand-up σκηνής, η Κατερίνα Βρανά, μίλησε ανοιχτά σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου για τον τρόπο που η κοινωνία αντιμετωπίζει την αναπηρία – αλλά και για το πώς η ίδια διεκδικεί τον όρο χωρίς φόβο και υποχωρήσεις.

Τον Σεπτέμβριο του 2017, κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Μαλαισία, η κωμικός αντιμετώπισε διάτρηση εντέρου που οδήγησε σε σηψαιμία. Νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση και, ως συνέπεια των επιπλοκών, υπέστη παράλυση.

Η Kατερίνα Βρανά, που από το 2017 μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, τονίζει πως η λέξη «ανάπηρη» δεν είναι προσβλητική, αλλά περιγραφική.

Στην πραγματικότητα αυτό που χρειάζεται αλλαγή, είναι ο στιγματισμός γύρω από αυτή, όχι η ορολογία.

Με την ίδια ευθύτητα, επισημαίνει και τα πρακτικά εμπόδια στον χώρο του θεάματος: από μη προσβάσιμες σκηνές μέχρι καμαρίνια με σκάλες, οι υποδομές συχνά αποτρέπουν την παρουσία της στη δουλειά της.

Τι δήλωσε η Κατερίνα Βρανά

«Περπατάω αλλά το πρόβλημά μου είναι η ισορροπία. Υπάρχει εξέλιξη στην υγεία μου, αλλά υπάρχουν θέματα που επηρεάζουν όταν έχω λίγη κούραση. Αλλά γενικά η πορεία είναι ανοδική», είπε αρχικά η Κατερίνα Βρανά στην κάμερα του Buongiorno.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Βρανά παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να βρει προσβάσιμους χώρους για να παίξει καθώς πολλά θέατρα δεν έχουν πρόσβαση στη σκηνή γιατί υπάρχουν σκαλιά, και τα καμαρίνια με τις τουαλέτες έχουν σημαντική απόσταση.

«Μου έχει τύχει να θιχτεί μία κυρία όταν είπα ότι είμαι ανάπηρη και σημειωτέον η κυρία δεν είναι ανάπηρη. Της εξήγησα ότι αυτή είναι η λέξη και δεν πειράζει που δεν της αρέσει. Και παλιά έκανα 3 παραστάσεις αλλά τώρα είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν πολλοί προσβάσιμοι χώροι. Σε πάρα πολλά θέατρα η σκηνή δεν είναι προσβάσιμη», εξήγησε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο… «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο… «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» – Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού
Η κριτική του κόσμου 21.11.25

«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» - Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις μιλάει ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρει ενώ φρόντιζε τον σύζυγό της Μπρους Γουίλις — και για τη θεραπεία που, όπως λέει, χρειάστηκε για να προετοιμαστεί για αυτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ίθαν Χοκ: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις παντρεμένος» – Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν
Συνέντευξη The Times 21.11.25

Ίθαν Χοκ: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις παντρεμένος» - Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν

Κάνοντας βόλτα στο Μπρούκλιν, ο Ίθαν Χοκ εξηγεί στους Times πώς ξεπέρασε το ότι ήταν έφηβος/pin-up, τον θάνατο των φίλων του Ρίβερ Φίνιξ και Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν και το διαζύγιό του από την Ούμα Θέρμαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο
Crash test 21.11.25

Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο

Αφού εδώ και ένα μήνα έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι ζευγάρι, η pop star Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Σύνταξη
GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο
ΑΙ 21.11.25

GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε ένα σουρεαλιστικό, AI-generated βίντεο όπου εμφανίζεται να παίζει ποδόσφαιρο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα στο Οβάλ Γραφείο, λίγες ώρες μετά το κοινό τους δείπνο με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Να κατεδαφίζεις;» – Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τον Τραμπ
Ανατολική Πτέρυγα 21.11.25

«Να κατεδαφίζεις;» - Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τον Τραμπ

Σε μια εκδήλωση στο Μπρούκλιν για το νέο της βιβλίο, The Look, η πρώην πρώτη κυρία, Μισέλ Ομπάμα, μίλησε για τη μόδα, τη ζωή μετά τον Λευκό Οίκο και πώς αισθάνεται πραγματικά για την επερχόμενη αίθουσα χορού του Τραμπ κόστους 250 εκατ. δολαρίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
Oops lalala 21.11.25

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»
Fizz 21.11.25

Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»

Μετά τον σάλο γύρω από την ψηφιακή ηθοποιό Τίλι Νόργουντ , η δημιουργός της τονίζει ότι η AI δεν έρχεται να αντικαταστήσει ηθοποιούς, αλλά να μειώσει κόστος και να ανοίξει νέους τρόπους παραγωγής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30
Τύψεις, ενοχές 20.11.25

Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30

«Αυτό που με εκπλήσσει ακόμη περισσότερο είναι ότι τώρα είμαι καλύτερα. Δεν θα επέστρεφα πίσω σε εκείνα τα χρόνια», εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζέιν Φόντα, αναφερόμενη στην εφηβεία της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση
Ντόμινο καταγγελιών 20.11.25

Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση

Νέες καταγγελίες προστίθενται στην αγωγή κατά του 85χρονου Σμόκι Ρόμπινσον, με πρώην υπαλλήλους να τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του κάνουν λόγο για «εκβιασμό»

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης
Ελεύθερη πτώση 20.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης

Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που συγκλόνισε την καριέρα του, ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε ότι είναι ουσιαστικά άστεγος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Διαβολική κίνηση» – Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram
Να 'χαμε να λέγαμε 20.11.25

«Διαβολική κίνηση» - Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram

Το κοντινό πλάνο στα κόκκινα τακούνια με καρφιά της Μιράντα Πρίστλι, στο τρέιλερ της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2», προκαλεί μια κάποια συζήτηση για την αιχμηρή μόδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο
Συγκάλυψη; 20.11.25

Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο

Παρά την απόφαση δικαστή στο Λος Άντζελες να απορρίψει τις τελευταίες αξιώσεις της αγωγής για σεξουαλική επίθεση κατά του Βιν Ντίζελ, η πρώην βοηθός του επιμένει ότι δεν κρίθηκε η ουσία της υπόθεσης και καταθέτει έφεση

Σύνταξη
«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι
Στα 15 της 20.11.25

«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι

Στις 12 Νοεμβρίου, η συντηρητική, Αμερικανίδα δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι αμφισβήτησε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, διότι όπως είπε του άρεσαν «μόνο κορίτσια στην εφηβεία». Η Μελίσα Γκίλμπερτ απάντησε στα σχόλιά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ιαπωνία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια – Επανεκκινεί ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο
Ως λύση στο κόστος 21.11.25

Η Ιαπωνία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια – Επανεκκινεί ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό στη Νιιγκάτα. Η χώρα αποφάσισε να επιστρέψει στην πυρηνική ενέργεια, μια δεκαετία μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα.

Σύνταξη
Σαρώνει την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία – Πάνω από 365 κλήσεις στην Πυροσβεστική, μπαράζ μηνυμάτων από το 112
Ελλάδα 21.11.25

Σαρώνει την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία – Πάνω από 365 κλήσεις στην Πυροσβεστική, μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές κυρίως της Ηπείρου

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Η διορία για υπογραφή του σχεδίου για την Ουκρανία λήγει την Πέμπτη
Ημέρα των Ευχαριστιών... 21.11.25

Ντόναλντ Τραμπ: Η διορία για υπογραφή του σχεδίου για την Ουκρανία λήγει την Πέμπτη

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία θα πρέπει να υπογραφεί την Πέμπτη, αυξάνοντας την πίεση προς το Κίεβο. «Θέλουμε να σταματήσει η σφαγή» είπε.

Σύνταξη
Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 21.11.25

Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία διατηρεί την ρητορική της για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η Αθήνα εμμένει στη διεθνή νομιμότητα, ενώ αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν την τουρκική αντίδραση αναμενόμενη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα βρετανικά πανεπιστήμια ενισχύουν τον… κινεζικό στρατό
Χρυσές δουλειές 21.11.25

Τα βρετανικά πανεπιστήμια ενισχύουν τον… κινεζικό στρατό

Πανεπιστήμια όπως της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ βρίσκονται ανάμεσα σε έναν μακρύ κατάλογο ιδρυμάτων που έχουν συνεργασίες με τα κορυφαία αμυντικά πανεπιστήμια της Κίνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι λένε ειδικοί για το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο – «Διαχείριση επιστημονική και όχι τιμωρητική»
Λουτράκι 21.11.25

Τι λένε ειδικοί για το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο – «Διαχείριση επιστημονική και όχι τιμωρητική»

Ειδικοί και εκπαιδευτικοί έδωσαν την δική τους άποψη για το πώς θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπιστεί το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο στο Λουτράκι

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα – 350 κλήσεις έχουν «κόψει» οι κάμερες της Αττικής Οδού
Έτρεχε με 210 21.11.25

Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα ο Τσιτσιπάς – 350 κλήσεις έχουν «κόψει» οι κάμερες της Αττικής Οδού

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταγράφηκε από κάμερες στην Αττική Οδό να τρέχει με 210 χιλιόμετρα - Είχε προθεσμία 7 ημερών να υποβάλει ένσταση χωρίς να το κάνει

Σύνταξη
Ιταλία: Καταγγελία κατά του Σέρβου προέδρου Βούτσιτς για εμπλοκή σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σεράγεβο
«Σαφάρι του Σεράγεβο» 21.11.25

Ιταλία: Καταγγελία κατά του Σέρβου προέδρου Βούτσιτς για εμπλοκή σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σεράγεβο

Ο Βούτσιτς καταγγέλλεται από ερευνητή δημοσιογράφο ότι κατά την πολιορκία του Σεράγεβο, στα χρόνια του πολέμου, υπήρξε ελεύθερος σκοπευτής. Αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες ο Σέρβος πρόεδρος

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Live η εκδήλωση της LEFT για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη
Εργατικά δυστυχήματα 21.11.25

Live η εκδήλωση της LEFT για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η πρωτοβουλία αυτή της Left και του Κώστα Αρβανίτη εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να φέρει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου το δικαίωμα στη ζωή και την υγεία στον χώρο εργασίας.

Σύνταξη
Μπορεί η επαφή με την τέχνη να ανακουφίσει τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον;
«Ντοπαμίνη» 21.11.25

Μπορεί η επαφή με την τέχνη να ανακουφίσει τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον;

Το Rijksmuseum συμμετέχει σε μια νέα επιστημονική έρευνα, η οποία θα εξετάσει ενδελεχώς αν και με ποιον τρόπο η επαφή με την τέχνη μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δίκη υποκλοπών: Πρώην στενός συνεργάτης του Λαβράνου τους έδωσε όλους για το σκάνδαλο – Πώς προκύπτει η εμπλοκή της κυβέρνησης
Ελλάδα 21.11.25

Δίκη υποκλοπών: Πρώην στενός συνεργάτης του Λαβράνου τους έδωσε όλους για το σκάνδαλο – Πώς προκύπτει η εμπλοκή της κυβέρνησης

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης διαχειριστής της εταιρείας Krikel συμφερόντων Λαβράνου αποκάλυψε ότι επί της ουσίας ήταν αχυράνθρωπος του επιχειρηματία. Τί είπε για τις υποκλοπές, μίλησε για «αδίστακτους ανθρώπους» και για το πόσο τους φοβάται ακόμα.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ρόδος: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι 50χρονου επιχειρηματία
Ελλάδα 21.11.25

Ρόδος: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι 50χρονου επιχειρηματία

Τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 05:10 άγνωστος πυροβόλησε δεκατέσσερις φορές προς το σπίτι του 50χρονου επιχειρηματία και άφησε στην είσοδο της μεζονέτας ένα μαύρο στεφάνι με σαφή σημειολογία απειλής.

Σύνταξη
Καταγγελία από πρώην παίκτες του ΟΦΗ: «Να επιστρέψει το Κύπελλο που πήρε»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Καταγγελία από πρώην παίκτες του ΟΦΗ: «Να επιστρέψει το Κύπελλο που πήρε»

Καταγγελία κατά της ΠΑΕ ΟΦΗ από εννέα πρώην ποδοσφαιριστές για δεδουλευμένα που δεν έχουν λάβει, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, ζητούν από τους Κρητικούς να επιστρέψουν το Κύπελλο που κατέκτησαν το 1987.

Σύνταξη
«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» – Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού
Η κριτική του κόσμου 21.11.25

«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» - Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις μιλάει ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρει ενώ φρόντιζε τον σύζυγό της Μπρους Γουίλις — και για τη θεραπεία που, όπως λέει, χρειάστηκε για να προετοιμαστεί για αυτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χωρίς αιδώ
Τείχη 21.11.25

Χωρίς αιδώ

Σε αγαστή σύμπνοια και συνεργασία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Διάγγελμα Ζελένσκι: «Το δίλημμα είναι αν θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας»
Δύσκολες μέρες 21.11.25

Διάγγελμα Ζελένσκι: «Το δίλημμα είναι αν θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας»

Δραματικό μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω των πιέσεων που δέχεται να υπογράψει το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καθηγητής Πανεπιστημίου Σικάγο, Τζον Μιρσχάιμερ: «Ο ΟΗΕ γ@μησε τους Παλαιστίνιους!»
Ξανά στο μηδέν 21.11.25

Καθηγητής Πανεπιστημίου Σικάγο: «Ο ΟΗΕ γ@μησε τους Παλαιστίνιους!»

Από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς επιστήμονες στις ΗΠΑ, αδυνατεί να πιστέψει πως είναι δυνατόν το ψήφισμα του ΟΗΕ, μετά από πράξεις εθνοκάθαρσης και γενοκτονίας, να φέρνει τους Παλαιστινίους ξανά στο σημείο μηδέν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αποκλειστικό in: Αποκαλυπτική έρευνα για τη σκοτεινή πλευρά της εργασίας – Ρεκόρ θανάτων και τραυματιών στην Ελλάδα
Ελλάδα 21.11.25

Αποκλειστικό in: Αποκαλυπτική έρευνα για τη σκοτεινή πλευρά της εργασίας – Ρεκόρ θανάτων και τραυματιών στην Ελλάδα

Το in παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα την έρευνα του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη που θα παρουσιαστεί σήμερα στην εκδήλωση της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς στο ΕυρωΚοινοβούλιο (The Left) την οποία διοργανώνει ο αντιπρόεδρος Κώστας Αρβανίτης, για την αξία της ζωής στην Εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων στις 18:00.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΚΑΕ ΠΑΟΚ για Μυστακίδη: «Απομένει μόνο η αποπληρωμή όλων των υφιστάμενων χρεών»
Μπάσκετ 21.11.25

ΚΑΕ ΠΑΟΚ για Μυστακίδη: «Απομένει μόνο η αποπληρωμή όλων των υφιστάμενων χρεών»

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή της ενημερώνει το τελευταίο βήμα που απομένει από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, προκειμένου η εταιρεία να περάσει και επίσημα στα χέρια του.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο