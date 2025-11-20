newspaper
20.11.2025 | 06:59
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Αλέκος Φλαμπουράρης: Στις 14:30 η πολιτική κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειας, ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους
Πολιτική Γραμματεία 20 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Αλέκος Φλαμπουράρης: Στις 14:30 η πολιτική κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειας, ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους

Πλήθος κόσμου –συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί συνοδοιπόροι από όλη τη μακρά του διαδρομή– αναμένεται να παρευρεθούν και να τιμήσουν τη μνήμη του ιστορικού στελέχους της ανανεωτικής Αριστεράς

Στο πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ – ΕΣΑ, θα τελεστεί σήμερα στις 14:30, η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη που έφυγε την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Πλήθος κόσμου –συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί συνοδοιπόροι από όλη τη μακρά του διαδρομή– αναμένεται να παρευρεθούν και να τιμήσουν τη μνήμη του ιστορικού στελέχους της ανανεωτικής Αριστεράς.

Το στίγμα του στην ανανεωτική Αριστερά ήταν έντονο. Αρχικά στο ΚΚΕ Εσωτερικού, εν συνεχεία στο ΚΚΕ Εσωτερικού – Ανανεωτική Αριστερά και στη μετεξέλιξή του, την ΑΚΟΑ. Ακολούθως στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου αποτέλεσε σημαίνων παράγοντας της διακυβέρνησης 2015 – 2019.

Επικήδειοι από Κακλαμάνη, Τσίπρα, Βούτση, Φάμελλο

Στην πολιτική κηδεία, επικήδειους αναμένεται να εκφωνήσουν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας –με τον οποίο διατηρούσαν εξαιρετικές σχέσεις–, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Βούτσης -που αποτελούσαν πολιτικοί συνοδοιπόροι για δεκαετίες-, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, εκπρόσωπος της οικογένειας, καθώς και συνεργάτες του από την επαγγελματική του δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών.

Ταυτόχρονα, η οικογένεια ζητεί αντί στεφάνου, όσοι επιθυμούν, να καταθέσουν χρήματα για την ενίσχυση του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΚΕΑ/ΑΜΕΑ (τρ. λογαριασμός Alpha Bank: GR3101402350235002002004806, Εθνική Τράπεζα: GR8801101130000011329600446).

Μετά την τελετή, η σορός του Αλέκου Φλαμπουράρη θα αποτεφρωθεί, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Ενός λεπτού σιγή από τη Βουλή, αναβολή των συνεδριάσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ

Υπενθυμίζεται ότι ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη τήρησε η Βουλή κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Τετάρτης, 19 Νοεμβρίου.

«Να δηλώσω τη θλίψη μας για την απώλεια του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη. Όσοι συνυπήρξαμε μαζί του στα έδρανα, θα θυμόμαστε την πραότητα του χαρακτήρα του και την ευγένειά του. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και στο κόμμα του», τόνισε ο Β’ αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς.

Ακόμη, στην αναβολή όλων των εσωκομματικών συνεδριάσεων μέχρι και σήμερα, ημέρα της πολιτικής κηδείας, προχώρησε τις προηγούμενες μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, λόγω του θανάτου του Αλέκου Φλαμπουράρη.

«Λόγω της οδυνηρής απώλειας του αγαπημένου συντρόφου μας Αλέκου Φλαμπουράρη αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας», σημείωνε η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωσή της.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να φτιάξει «πράσινο φραπέ», αλλά δεν του βγήκε – Σήμερα τα σπουδαία
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να φτιάξει «πράσινο φραπέ», αλλά δεν του βγήκε – Σήμερα τα σπουδαία

Μια μέρα πριν βρεθούν ενώπιον της εξεταστικής οι γαλάζιοι «Χασάπης» και «Φραπές» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να εμπλέξει το ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο μέσω του μάρτυρα Σ. Τζεδάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας
Πολιτική 20.11.25

Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας

Η «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη με στόχο τη δημοσκοπική ανάκαμψη και ο ρόλος των διεθνών επαφών του. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη, οι στοχεύσεις του ταξιδιού και οι συναντήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση
Σημαντικό μήνυμα 19.11.25

Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση

Η φωταγώγηση της Βουλής εντάσσεται στην εκστρατεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «ΕΛΙΖΑ», που έχει ως στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την αναγνώριση περιστατικών παιδικής κακοποίησης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Το επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» την Τουρκία
Δήλωση Παπαδάκη 19.11.25

ΚΚΕ: Το επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» την Τουρκία

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, τόνισε ότι «κάθε μέρα που περνάει οι πολεμικοί εξοπλισμοί εκτινάσσονται, βαθαίνει η εμπλοκή και οι ανταγωνισμοί της ΕΕ με Ρωσία, Κίνα, αλλά και με τις ΗΠΑ»

Σύνταξη
Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις
Στην εξεταστική 19.11.25

Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις

Εκρηκτική η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να καταγγέλλει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη για φασιστική συμπεριφορά. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρώτο μήνυμα στον ελληνικό λαό – «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»
Διπλωματία 19.11.25

Το πρώτο μήνυμα της Γκιλφόιλ στον ελληνικό λαό - «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»

Την πρόθεσή της «να εργαστεί σκληρά και να βοηθήσει στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας» εξέφρασε η Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο πρώτο της μήνυμα προς τον ελληνικό λαό.

Σύνταξη
Ο φασίστας Κωνσταντίνος Πλεύρης μηνύει το ΚΚΕ – Ο αντικομμουνισμός και οι σκοπιμότητες
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Ο φασίστας Κωνσταντίνος Πλεύρης μηνύει το ΚΚΕ – Ο αντικομμουνισμός και οι σκοπιμότητες

Το ΚΚΕ καταγγέλλει απόπειρα πολιτικής δίωξης, με αφορμή τη διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας από την Εισαγγελία που ζητά άρση ασυλίας του Κουτσούμπα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αθήνα: Για υποκρισία κατηγορεί ο Μπακογιάννης τον Δούκα – «Επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενώ δέχεται χορηγία από την Airbnb»
Αυτοδιοίκηση 19.11.25

Για υποκρισία κατηγορεί ο Μπακογιάννης τον Δούκα - «Επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενώ δέχεται χορηγία από την Airbnb»

Κριτική στην ανάπλαση του Λυκαβηττού που στηρίζει η Airbnb ασκεί ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το «μονομέτωπο» στην κυβέρνηση και η απόσταση Δούκα-Χριστοδουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «μονομέτωπο» στην κυβέρνηση και η απόσταση Δούκα-Χριστοδουλάκη

Το «μονομέτωπο» Ανδρουλάκη προς το Μαξίμου και τα μηνύματα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Η νέα διαφοροποίηση Χριστοδουλάκη από Δούκα σε σχέση με τον Τσίπρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Πυρά Τσουκαλά κατά της κυβέρνησης – «Χαμένη η μάχη όχι μόνο στο ράφι αλλά και στο χωράφι»
Σφοδρή κριτική 19.11.25

Πυρά Τσουκαλά κατά της κυβέρνησης - «Χαμένη η μάχη όχι μόνο στο ράφι αλλά και στο χωράφι»

«Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι ο φόβος, αλλά στο τέλος πάντα η ελπίδα νικά τον φόβο», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Τι αναφέρει για ενεργειακές συμφωνίες και Βορίζια

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ

«Αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται τη φασιστική συμπεριφορά του Μ. Λαζαρίδη, επιβεβαιώνει πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ που καταγγέλλει ανοίκεια επίθεση σε βάρος του μάρτυρα, Σταύρου Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»

“Ο κ. Τασούλης χθες την κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι με ενημέρωσε προφορικά για τη λάθος πληρωμή. Τον διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά» αναφέρει ο κ. Σημανδράκος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές

Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντονοι διάλογοι μεταξύ της εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη και του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι
Στα 15 της 20.11.25

«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι

Στις 12 Νοεμβρίου, η συντηρητική, Αμερικανίδα δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι αμφισβήτησε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, διότι όπως είπε του άρεσαν «μόνο κορίτσια στην εφηβεία». Η Μελίσα Γκίλμπερτ απάντησε στα σχόλιά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές – Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες
Μεγάλα ύψη βροχής 20.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές - Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες

Πότε θα αρχίσει να υποχωρεί η κακοκαιρία που έπληξε με σφοδρότητα Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Τζουμέρκα και Ζαγοροχώρια - Στα 155 χιλιοστά το ύψος της βροχής στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Σύνταξη
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Art 20.11.25

Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «σκασιαρχείο» ανάσας του Εμπαπέ για το Ντουμπάι και ο «σύμμαχος» πρόεδρος
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Το «σκασιαρχείο» ανάσας του Εμπαπέ για το Ντουμπάι και ο «σύμμαχος» πρόεδρος

«Μπορούμε να του δώσουμε λίγη ελευθερία να πάρει ανάσα» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Φιλίπ Ντιαλό ενώ έκανε λόγο και για «παρενόχληση» της ιδιωτικής ζωής του Εμπαπέ

Βάιος Μπαλάφας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να φτιάξει «πράσινο φραπέ», αλλά δεν του βγήκε – Σήμερα τα σπουδαία
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να φτιάξει «πράσινο φραπέ», αλλά δεν του βγήκε – Σήμερα τα σπουδαία

Μια μέρα πριν βρεθούν ενώπιον της εξεταστικής οι γαλάζιοι «Χασάπης» και «Φραπές» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να εμπλέξει το ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο μέσω του μάρτυρα Σ. Τζεδάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ξεκινά σήμερα η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής – Στο εδώλιο τέσσερα άτομα
Ελλάδα 20.11.25

Ξεκινά σήμερα η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής – Στο εδώλιο τέσσερα άτομα

Στο ΜΟΔ Γιαννιτσών είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα η δίκη για την υπόθεση του δυστυχήματος σε λούνα παρκ όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή ένας 19χρονος

Σύνταξη
Δυσεύρετα τα ακίνητα: Μειώνονται οι αγγελίες ενοικίασης, συνεχίζεται το ράλι τιμών
Οικονομία 20.11.25

Δυσεύρετα τα ακίνητα: Μειώνονται οι αγγελίες ενοικίασης, συνεχίζεται το ράλι τιμών

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από αγγελίες, σύμφωνα με τα οποία κατά τη διάρκεια του φετινού εννεαμήνου, στις περισσότερες περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παρατηρείται πτώση του αποθέματος ενοικιαζόμενων ακινήτων

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη
Κόσμος 20.11.25

Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη

Οι δισεκατομμυριούχοι της G20, πέρσι, αθροιστικά αύξησαν τον πλούτο τους κατά 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που το ετήσιο κόστος εξόδου από τη φτώχεια είναι 1,65 τρισ., αναφέρει η Oxfam

Σύνταξη
Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας
Πολιτική 20.11.25

Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας

Η «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη με στόχο τη δημοσκοπική ανάκαμψη και ο ρόλος των διεθνών επαφών του. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη, οι στοχεύσεις του ταξιδιού και οι συναντήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καιρός: Συννεφιά με αφρικανική σκόνη τοπικές βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα
Η προειδοποίηση της ΕΜΥ 20.11.25

Συννεφιά με αφρικανική σκόνη, τοπικές βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Συννεφιασμένος ο καιρός με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για την πιθανότητα να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Σύνταξη
Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν
Επικίνδυνη ρητορική 20.11.25

Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν

Οι λέξεις δεν είναι άχρωμες και ουδέτερες. Κρύβουν ιστορικά νοήματα και συναισθηματικό φορτίο και την δημιουργούν συνειρμούς, αντιλήψεις και δράσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
