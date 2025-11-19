Αλέκος Φλαμπουράρης: Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή στη μνήμη του ιστορικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ
«Όσοι συνυπήρξαμε μαζί του στα έδρανα, θα θυμόμαστε την πραότητα του χαρακτήρα του και την ευγένειά του», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πρώην υπουργού Επικρατείας και στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Αλέκου Φλαμπουράρη, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 87 ετών, τήρησε η Βουλή με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.
Η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη θα γίνει την Πέμπτη το μεσημέρι στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ
«Να δηλώσω τη θλίψη μας για την απώλεια του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη. Όσοι συνυπήρξαμε μαζί του στα έδρανα, θα θυμόμαστε την πραότητα του χαρακτήρα του και την ευγένειά του. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας και στην οικογένεια του και στο κόμμα του», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς.
Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στις 14:30.
Αναβάλλονται έως την κηδεία οι εσωκομματικές συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ
Λόγω του θανάτου του ιστορικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, το κόμμα προχώρησε στην αναβολή όλων των εσωκομματικών συνεδριάσεων μέχρι την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου.
«Λόγω της οδυνηρής απώλειας του αγαπημένου συντρόφου μας Αλέκου Φλαμπουράρη αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας», σημειώνει η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωσή της.
