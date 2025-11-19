newspaper
Αλέκος Φλαμπουράρης: Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή στη μνήμη του ιστορικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 19 Νοεμβρίου 2025 | 10:38

Αλέκος Φλαμπουράρης: Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή στη μνήμη του ιστορικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ

«Όσοι συνυπήρξαμε μαζί του στα έδρανα, θα θυμόμαστε την πραότητα του χαρακτήρα του και την ευγένειά του», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς

Σύνταξη
Spotlight

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πρώην υπουργού Επικρατείας και στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Αλέκου Φλαμπουράρη, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 87 ετών, τήρησε η Βουλή με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

Η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη θα γίνει την Πέμπτη το μεσημέρι στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ

«Να δηλώσω τη θλίψη μας για την απώλεια του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη. Όσοι συνυπήρξαμε μαζί του στα έδρανα, θα θυμόμαστε την πραότητα του χαρακτήρα του και την ευγένειά του. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας και στην οικογένεια του και στο κόμμα του», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς.

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στις 14:30.

Αναβάλλονται έως την κηδεία οι εσωκομματικές συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ

Λόγω του θανάτου του ιστορικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, το κόμμα προχώρησε στην αναβολή όλων των εσωκομματικών συνεδριάσεων μέχρι την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου.

«Λόγω της οδυνηρής απώλειας του αγαπημένου συντρόφου μας Αλέκου Φλαμπουράρη αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας», σημειώνει η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωσή της.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις 10,1 δισ. στην 3ετία  – Στόχος EBITDA 2,9 δισ.

ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις 10,1 δισ. στην 3ετία  – Στόχος EBITDA 2,9 δισ.

Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»

“Ο κ. Τασούλης χθες την κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι με ενημέρωσε προφορικά για τη λάθος πληρωμή. Τον διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά» αναφέρει ο κ. Σημανδράκος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές

Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντονοι διάλογοι μεταξύ της εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη και του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Σημείο αναφοράς για την Αριστερά» – Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη – Αύριο η πολιτική κηδεία
Ανακοίνωση 19.11.25

«Σημείο αναφοράς για την Αριστερά» - Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη - Αύριο η πολιτική κηδεία

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης «υπήρξε δραστήριος και δίπλα στην υπόθεση της Αριστεράς μέχρι και την τελευταία του στιγμή, η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή» αναφέρει μεταξύ άλλων η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά
in Confidential 19.11.25

Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά

Με... σημαδεμένη τράπουλα μοιάζει το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ καθώς η συντριπτική πλειονότητα των συνέδρων θα είναι... διορισμένοι, από ποιον άλλον; Την ηγεσία. Γελάνε και οι πέτρες με τα... μαθήματα δημοκρατίας της γαλάζιας παράταξης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι τέσσερεις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Οι τέσσερεις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης “στόχευσε” μεταξύ άλλων στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο καθώς γνωρίζει τόσο από τους βουλευτές του όσο όμως και από τις δημοσκοπήσεις πως η κυβέρνηση χάνει πολλούς πόντους στην επαρχία

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ
Παρασκήνιο 19.11.25

Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ

Η σημασία της συνάντησης Αλεξανδρίδη - Κούσνερ και η οικοδόμηση σχέσεων με το περιβάλλον Τραμπ, ενόψει της άφιξης του στην Ουάσιγκτον, ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη Βικτόρια Χίσλοπ ερωτηθείς για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανέφερε ότι πρόκειται για πολύπλοκο ζήτημα και ότι δεν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη
Φωταγωγήθηκε η Βουλή με μήνυμα για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Μήνυμα ευαισθητοποίησης 18.11.25

Φωταγωγήθηκε η Βουλή με μήνυμα για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων

Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη

«Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Αλέκος Φλαμπουράρη που πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της
Πολιτική 18.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε από τις πιο ξεχωριστές μορφές στην πορεία της Ανανεωτικής Αριστεράς καθ' όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Από το πλευρό του Γιάννη Μπανιά και ως αντίπαλος του Λεωνίδα Κύρκου, υπουργός Επικρατείας και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

Αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη λόγω της απώλειας του Αλέξου Φλαμπουράρη

Σύνταξη
