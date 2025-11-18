Στην αναβολή όλων των εσωκομματικών συνεδριάσεων μέχρι την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, λόγω του θανάτου του Αλέκου Φλαμπουράρη σε ηλικία 87 ετών.

«Λόγω της οδυνηρής απώλειας του αγαπημένου συντρόφου μας Αλέκου Φλαμπουράρη αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας», σημειώνει η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωσή της.

Μεταξύ άλλων τονίζει πως ο Αλέκος Φλαμπουράρης «ήταν πάντα εκεί, σε κάθε συγκυρία. Μέλος της ΠΓ και της ΚΕ του κόμματος μέχρι τον Ιούνιο του 2025 με καταλυτική προσφορά, ανέλαβε στη συνέχεια τη θέση του Προέδρου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, ακατάβλητος και γεμάτος ιδέες, πρόθυμος πάντα να στηρίξει το κόμμα του και την πορεία του Ινστιτούτου».

Τέλος, εκφράζει «τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Ο συνεπής αγωνιστής, ο επιστήμονας, ο άνθρωπος της ορθής κρίσης που πάντα έβρισκε λύσεις, ο σύντροφος Αλέκος Φλαμπουράρης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας φτωχότερο τον κόσμο της Αριστεράς, την οποία υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή. Αρνούμενος να απογοητευτεί ή να αποσυρθεί, πήγε κόντρα στους δύσκολους καιρούς μέχρι το τέλος, δίνοντας σε όλους μας παράδειγμα.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Γκρατς στην Αυστρία και έπειτα αποφοίτησε από την Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης ως πολιτικός μηχανικός. Βρισκόταν επί δεκαετίες στην πρώτη γραμμή των αγώνων του ελληνικού λαού. Συμμετείχε, ως μαθητής, στους αγώνες αυτοδιάθεσης της Κύπρου. Οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση. Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στη συνέχεια στο ΚΚΕ Εσωτερικού ΑΑ, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, διακρινόμενος και ως βουλευτής του και ως υπουργός.

Στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, αναλαμβάνοντας από το 2016 πρόσθετες αρμοδιότητες για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων των πολιτών, καθώς και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Διατέλεσε βουλευτής από τον Σεπτέμβρη του 2015 ως τον Μάιο του 2023.

Η λιτή περιγραφή, που ο ίδιος προτιμούσε, αναφορικά με τους σημαντικούς σταθμούς στη δράση και τη ζωή του, δεν μπορεί να αποδώσει επαρκώς όσα έπραξε, όσα βίωσε, όσα τόλμησε όλες τις δεκαετίες που στάθηκε ανυποχώρητος στη θέση που επέλεξε, μέσα στον λαό και για τον λαό, επιδιώκοντας την ενότητα της Αριστεράς αλλά και του προοδευτικού χώρου συνολικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.

Καλό ταξίδι Αλέκο.

