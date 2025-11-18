newspaper
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
ΣΥΡΙΖΑ: Αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη
Πολιτική Γραμματεία 18 Νοεμβρίου 2025 | 17:56

ΣΥΡΙΖΑ: Αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

Αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη λόγω της απώλειας του Αλέξου Φλαμπουράρη

Σύνταξη
Spotlight

Στην αναβολή όλων των εσωκομματικών συνεδριάσεων μέχρι την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, λόγω του θανάτου του Αλέκου Φλαμπουράρη σε ηλικία 87 ετών.

«Λόγω της οδυνηρής απώλειας του αγαπημένου συντρόφου μας Αλέκου Φλαμπουράρη αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας», σημειώνει η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωσή της.

Μεταξύ άλλων τονίζει πως ο Αλέκος Φλαμπουράρης «ήταν πάντα εκεί, σε κάθε συγκυρία. Μέλος της ΠΓ και της ΚΕ του κόμματος μέχρι τον Ιούνιο του 2025 με καταλυτική προσφορά, ανέλαβε στη συνέχεια τη θέση του Προέδρου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, ακατάβλητος και γεμάτος ιδέες, πρόθυμος πάντα να στηρίξει το κόμμα του και την πορεία του Ινστιτούτου».

Τέλος, εκφράζει «τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Ο συνεπής αγωνιστής, ο επιστήμονας, ο άνθρωπος της ορθής κρίσης που πάντα έβρισκε λύσεις, ο σύντροφος Αλέκος Φλαμπουράρης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας φτωχότερο τον κόσμο της Αριστεράς, την οποία υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή. Αρνούμενος να απογοητευτεί ή να αποσυρθεί, πήγε κόντρα στους δύσκολους καιρούς μέχρι το τέλος, δίνοντας σε όλους μας παράδειγμα.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Γκρατς στην Αυστρία και έπειτα αποφοίτησε από την Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης ως πολιτικός μηχανικός. Βρισκόταν επί δεκαετίες στην πρώτη γραμμή των αγώνων του ελληνικού λαού. Συμμετείχε, ως μαθητής, στους αγώνες αυτοδιάθεσης της Κύπρου. Οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση. Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στη συνέχεια στο ΚΚΕ Εσωτερικού ΑΑ, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, διακρινόμενος και ως βουλευτής του και ως υπουργός.

Στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, αναλαμβάνοντας από το 2016 πρόσθετες αρμοδιότητες για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων των πολιτών, καθώς και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Διατέλεσε βουλευτής από τον Σεπτέμβρη του 2015 ως τον Μάιο του 2023.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν πάντα εκεί, σε κάθε συγκυρία. Μέλος της ΠΓ και της ΚΕ του κόμματος μέχρι τον Ιούνιο του 2025 με καταλυτική προσφορά, ανέλαβε στη συνέχεια τη θέση του Προέδρου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, ακατάβλητος και γεμάτος ιδέες, πρόθυμος πάντα να στηρίξει το κόμμα του και την πορεία του Ινστιτούτου.

Η λιτή περιγραφή, που ο ίδιος προτιμούσε, αναφορικά με τους σημαντικούς σταθμούς στη δράση και τη ζωή του, δεν μπορεί να αποδώσει επαρκώς όσα έπραξε, όσα βίωσε, όσα τόλμησε όλες τις δεκαετίες που στάθηκε ανυποχώρητος στη θέση που επέλεξε, μέσα στον λαό και για τον λαό, επιδιώκοντας την ενότητα της Αριστεράς αλλά και του προοδευτικού χώρου συνολικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.

Καλό ταξίδι Αλέκο.

Λόγω της οδυνηρής απώλειας του αγαπημένου συντρόφου μας Αλέκου Φλαμπουράρη αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της
Πολιτική 18.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε από τις πιο ξεχωριστές μορφές στην πορεία της Ανανεωτικής Αριστεράς καθ' όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Από το πλευρό του Γιάννη Μπανιά και ως αντίπαλος του Λεωνίδα Κύρκου, υπουργός Επικρατείας και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Χαρίτσης για Φλαμπουράρη: Ήταν πάντα η ψύχραιμη φωνή στην κυβέρνηση της Αριστεράς – Θα μας λείψεις «παππού»
Θλίψη 18.11.25

Χαρίτσης για Φλαμπουράρη: Ήταν πάντα η ψύχραιμη φωνή στην κυβέρνηση της Αριστεράς – Θα μας λείψεις «παππού»

«Αλέκο μου, σε αποχαιρετώ σήμερα με απέραντη θλίψη. Αποχαιρετώ τον αγωνιστή της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Πολιτική δίωξη η δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων
Πολιτική 18.11.25

ΚΚΕ: Πολιτική δίωξη η δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του αναφέρεται σε πρακτικές από το παρελθόν με αφορμή την τη διαβίβαση στη Βουλή δικογραφίας με αίτηση άρσης ασυλίας του ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα

Σύνταξη
Το αντίο του Φάμελλου στον Αλέκο Φλαμπουράρη: Θα λείψει από όλους μας, ήταν ενεργός μέχρι και σήμερα
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Το αντίο του Φάμελλου στον Αλέκο Φλαμπουράρη: Θα λείψει από όλους μας, ήταν ενεργός μέχρι και σήμερα

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. «Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Νίκος Βούτσης: Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε η ζωντανή ιστορίας της Ανανεωτικής Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Νίκος Βούτσης: Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε η ζωντανή ιστορίας της Ανανεωτικής Αριστεράς

Ο Νίκος Βούτσης σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι ο Αλέκος Φλαμπουράκης ήταν κοντά στους ηγέτες της Ανανεωτικής Αριστεράς αλλά και φίλος και υποστηρικτικός στον Αλέξη Τσίπρα από την πρώτη στιγμή μέχρι και τη τελευταία μας διαδρομή και περιπέτεια.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Ευθέως «έδειξε» την κυβέρνηση ο Διευθυντής Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Ευθέως «έδειξε» την κυβέρνηση ο Διευθυντής Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση του Αντώνη Τασούλη, Διευθυντή Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αναφέρουν ότι το στέλεχος του Οργανισμού «αναγκάστηκε να κάνει παραδοχές, αλλά και να πέσει σε σοβαρές αντιφάσεις»

Σύνταξη
Φάμελλος: Οφείλουμε να συγκλίνουμε σε προοδευτική πρόταση που να περιλαμβάνει τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Φάμελλος: Οφείλουμε να συγκλίνουμε σε προοδευτική πρόταση που να περιλαμβάνει τον Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναγνωρίζει διαφορετικές οπτικές ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα αλλά δηλώνει ότι επιδιώκει τη σύγκλιση με τον πρώην πρωθυπουργό προς όφελος της κοινωνίας

Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ – Σε ηλικία 87 ετών
Θλίψη στον πολιτικό κόσμο 18.11.25

Πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης - Σε ηλικία 87 ετών

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Εσωτερικού και του Συνασπισμού, ενώ υπήρξε υπουργός Επικρατείας στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ - Είχε συλληφθεί από τη Χούντα

Σύνταξη
Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα
Προδημοσίευση Ιθάκη 18.11.25

Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα

H κίνηση ματ που ανάγκασε τους ευρωπαίους ηγέτες και τους θεσμούς να αλλάξουν προσανατολισμό στις διαπραγματεύσεις. «Η Μέρκελ άφωνη», είναι το κεφάλαιο που διαβάζει ο Αλέξης Τσίπρας από την «Ιθάκη», που κυκλοφορεί 24 Νοεμβρίου. «Τι θα πεις στον ελληνικό λαό, Αλέξη;» είναι η πρώτη ερώτηση της Μέρκελ όταν της ανακοινώνει την απόφαση για δημοψήφισμα. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες, οι θεσμοί κάνουν πίσω, η «γραμμή Σόιμπλε» δέχεται πλήγμα.

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού

Ο κ. Τασούλης κατέθεσε πως δεν έχουν αποδειχθεί ευθύνες των υπαλλήλων αλλά διαχρονικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της μη ύπαρξης κτηματολογίου, προβλημάτων υποστελέχωσης αλλά και η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μέιλ που διαψεύδουν τον διευθυντή πληρωμών του Οργανισμού για άγνοια περί των δεσμευμένων ΑΦΜ
Πολιτική 18.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μέιλ που διαψεύδουν τον διευθυντή πληρωμών του Οργανισμού για άγνοια περί των δεσμευμένων ΑΦΜ

Ο διευθυντής πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε άγνοια για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και για τον τρόπο πληρωμής τους. Ωστόσο υπηρεσιακά μέιλ, ένα εκ των οποίων φέρνει στο φως το in φαίνονται να τον εκθέτουν και να αποδεικνύουν πως είχε γνώση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Σφοδρά πυρά ΚΚΕ σε Μητσοτάκη: Θυμήθηκε τώρα ότι η ευλογιά έχει θερίσει τα κοπάδια χιλιάδων κτηνοτρόφων
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Σφοδρά πυρά ΚΚΕ σε Μητσοτάκη: Θυμήθηκε τώρα ότι η ευλογιά έχει θερίσει τα κοπάδια χιλιάδων κτηνοτρόφων

Στο γνωστό του μοτίβο, ο πρωθυπουργός (...) χαρακτήρισε οτιδήποτε πέρα από τα ψίχουλα που εξήγγειλε για πολλοστή φορά, ως “μη ρεαλιστικό”», σημειώνει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας την τηλεοπτική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Η επιχείρηση Μητσοτάκη να κρύψει κάτω από το χαλί τα εσωκομματικά – Οι κινήσεις των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα στη ΝΔ
Πολιτική 18.11.25

Η επιχείρηση Μητσοτάκη να κρύψει κάτω από το χαλί τα εσωκομματικά – Οι κινήσεις των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα στη ΝΔ

Το μήνυμα Μητσοτάκη προς τους «γαλάζιους» βουλευτές για σιωπητήριο και αποχή από τη δημόσια διατύπωση γκρίνιας και κριτικής. Εντείνεται η κινητικότητα κορυφαίων στελεχών με φόντο την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τι προκαλεί στο εσωτερικό της κυβέρνησης το γεγονός ότι η αυτοδυναμία φαντάζει άπιαστο όνειρο

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό
Ελλάδα 18.11.25

Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό

Ο 58χρονος είναι ο αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών και πατέρας των 4 αδερφών που έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Σύνταξη
Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»
Original influencer 18.11.25

Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»

Πώς επιβιώνεις, διαπρέπεις και χτίζεις μια επιχειρηματική αυτοκρατορία αξίας ενός δισ. όταν όλος ο κόσμος σε θεωρεί ένα «χαζό, κακομαθημένο καρτούν»; Η Πάρις Χίλτον, η κληρονόμος της δυναστείας Χίλτον που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο και πρωτοπόρο των social media, έχει απαντήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης
Αυτοκίνητο 18.11.25

Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης

Η χρήση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς αποτελεί το νέο πεδίο δραστηριότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας προκειμένου να διασφαλίσει απρόσκοπτη σύνδεση στο Internet με ορίζοντα την αυτόνομη οδήγηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές από άλλες χώρες (πλην Γερμανίας)
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές από άλλες χώρες (πλην Γερμανίας)

Ο Λανουά θέλει, όμως υπάρχουν εμπόδια αλλά είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πείσει κι άλλες ξένες ομοσπονδίες ώστε να ορίζει αλλοδαπούς διαιτητές για δύσκολα ματς της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
Ελλάδα 18.11.25

Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι δύο δράστες είχαν μετακινηθεί με μια BMW μισθωμένη στο όνομα του πρώην στενού συνεργάτη του Νίκου Παππά, όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν στενό συνεργάτη του Γιάννη Λάλα στο Παγκράτι

Σύνταξη
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Προτείνει να επιτραπεί η διάλυση των πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του
Τι του απάντησε 18.11.25

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Being Eddie», ο 64χρονος ηθοποιός και κωμικός, Έντι Μέρφι, θυμήθηκε μια σεξουαλική πρόταση του Γιουλ Μπρίνερ που την κουβαλάει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της
Πολιτική 18.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε από τις πιο ξεχωριστές μορφές στην πορεία της Ανανεωτικής Αριστεράς καθ' όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Από το πλευρό του Γιάννη Μπανιά και ως αντίπαλος του Λεωνίδα Κύρκου, υπουργός Επικρατείας και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»
«Το μέλλον» 18.11.25

Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»

Με μια εμφάνιση που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της στα βασιλικά της καθήκοντα μετά την περιπέτεια της υγείας της, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, έστρεψε όλα τα βλέμματα του επιχειρηματικού κόσμου του Λονδίνου προς τη νέα αποστολή της, τα παιδιά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει

Ο Στεφάν Λανουά δέχεται εισηγήσεις για προσθήκες στον πίνακα των διαιτητών της Super League όμως θεωρεί ότι το ρίσκο είναι μεγαλύτερο αν προχωρήσει σε περαιτέρω ανανέωση του πίνακα

Βάιος Μπαλάφας
Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες
Ελλάδα 18.11.25

Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες

Κάποιοι που έπεσαν θύμα της σπείρα εκλιπαρούσαν τον αρχηγό και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, αλλά οι προσπάθειές τους έπεφταν στο κενό.

Σύνταξη
