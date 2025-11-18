Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Τα συλλυπητήρια τους για τον χαμό του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασαν τα κοινοβουλευτικά κόμματα στην Ολομέλεια.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν από τους βασικούς συντάκτες της ιδρυτικής διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ

Την είδηση του θανάτου του Φλαμπουράρη, μετέφερε στην αίθουσα κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Εξωτερικών, η Ρένα Δούρου από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι μερικά φευγιά που δεν είναι σαν τα άλλα»

«Δεν φανταζόμουν ότι θα μου λάχαινε να ανακοινώσω στο Σώμα την απώλεια του Φλαμπουράρη», είπε η κ. Δούρου και πρόσθεσε: «υπήρξε δύο φορές βουλευτής Α΄Αθήνας, υπήρξε βουλευτής Επικρατείας, έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή. Δεν ήταν της μίζερης Αριστεράς. Είχε δώσει μάχες για τον ευρωκομμουνισμό. Είναι μερικά φευγιά που δεν είναι σαν τα άλλα – ειδικά για εμάς που βρεθήκαμε στη σκιά του ιδίως στα δύσκολα που αντιμετώπιζε με απαράμιλλη αισιοδοξία».

«Ήταν ένας πολύ αξιοπρεπής πολιτικός που πραγματικά πίστευε αυτά τα οποία έλεγε. Θερμά και βαθιά συλλυπητήρια και της κυβέρνησης και του υπουργείου Εξωτερικών και εμού προσωπικώς», σημείωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος με τον Παύλο Γερουλάνο από το ΠΑΣΟΚ να επισημαίνει: «Θερμά συλλυπητήρια, είναι συγκλονιστική η είδηση του θανάτου του».

«Οι σχέσεις εκτίμησης και φιλίας δεν κλονίστηκαν ποτέ»

«Η συντρόφισσα Σία Αναγνωστοπούλου και εγώ, εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, με προσωπική και συλλογική συγκίνηση, θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας θλίψη και σκέψη και αναφορά σε ολόκληρη τη διαδρομή του φίλου και συντρόφου Φλαμπουράρη. Οι σχέσεις εκτίμησης και φιλίας δεν κλονίστηκαν ποτέ. Είναι το ελάχιστο που μπορώ να καταθέσω για να τον αποχαιρετήσω ως φίλος και σύντροφος», είπε ο Θοδωρής Δρίτσας, από τη ΝΕΑΡ.