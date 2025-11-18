Την θλίψη του για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης.

«Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε η ζωντανή ιστορίας της Ανανεωτικής Αριστεράς, πάντα με τη δικιά του αυτονομία, διαδρομή και φωνή», αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της Βουλής στο in για τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ που πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 87 ετών.

Σε δήλωσή του λίγο αργότερα ο Νίκος Βούτσης επεσήμανε ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν παρών για δεκαετίες μέσα από τις γραμμές της ανανεωτικής, κομμουνιστικής και της ευρύτερης ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης αφήνει το δικό διακριτό αποτύπωμα και στην πολιτική ζωή του τόπου καθώς είχε κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό φίλων και αντίπαλων πολιτικών, τονίζει ο Νίκος Βούτσης.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Βούτση

Μεγάλη απώλεια για την Αριστερά και την πολιτική ζωή του τόπου, ο θάνατος του αγαπημένου μας Αλέκου.

Ανελλιπώς παρών για δεκαετίες μέσα από τις γραμμές της ανανεωτικής, κομμουνιστικής και της ευρύτερης ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Αφήνει το δικό του διακριτό αποτύπωμα και στην πολιτική ζωή του τόπου καθώς είχε κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό φίλων και αντίπαλων πολιτικών.

Αγωνιστής, μειλίχιος, τίμιος, κοινωνικά ανοικτός και φιλικός, ιδιαίτερα με τις νέες γενιές που γαλουχήθηκαν και από τον Αλέκο στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο.

Δίπλα και μαζί με ηγετικές φυσιογνωμίες, πρώτα από όλους τον Γιάννη Μπανιά με τον οποίον μαζί πορεύτηκαν σε δύσκολους καιρούς και δρόμους για την Αριστερά, τον Μπάμπη Δρακόπουλο, τον Λ. Κύρκο, τον Κ. Φιλίνη, τον Τ. Μπενά και βέβαια τον Αλέξη Τσίπρα, στου οποίου τις κυβερνήσεις υπήρξε εξέχον στέλεχος.

Αλέκο θα μας λείψεις πολύ, μέρες που τιμούμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου πάλι, αναστοχαζόμαστε τη διαδρομή, το ήθος και τη δικιά σου προσφορά από τους Λαμπράκηδες μέχρι και σήμερα.