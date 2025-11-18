Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Αλέκος Φλαμπουράρης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Επικρατείας.

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα.

Τελείωσε το 9ο Γυμνάσιο στην πλατεία Κουμουνδούρου, ενώ ήταν μέλος του μαθητικού κινήματος, συμμετέχοντας στους αγώνες αυτοδιάθεσης της Κύπρου.

Σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Γκρατς στην Αυστρία και στην Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Ήταν διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, ίδρυσε τη δική του κατασκευαστική εταιρεία και εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα.

Υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ και της Νεολαίας Λαμπράκη, ενώ συνελήφθη από τη Χούντα των συνταγματαρχών.

Κατά τη Μεταπολίτευση συμμετείχε στην Πολιτική Γραμματεία του ΚΚΕ Εσωτερικού και του Συνασπισμού.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν από τους βασικούς συντάκτες της ιδρυτικής διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκλέχτηκε βουλευτής Α΄Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμβριο του 2015.

Επανεκλέχτηκε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ίδιου κόμματος τον Ιούλιο του 2019.

Διετέλεσε υπουργός Επικρατείας για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα από 27/1/2015 μέχρι 20/8/2015.

Ανέλαβε το ίδιο αξίωμα και στη δεύτερη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, μέχρι τον ανασχηματισμό του Νοεμβρίου 2016 όταν και ορίστηκε υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα της καθημερινότητας του Πολίτη.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης αγαπούσε πολύ την Αίγινα όπου ταξίδευε συχνά, φιλοξενώντας φίλους, συντρόφους και συναδέλφους στο σπίτι του.