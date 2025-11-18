Χωρίς σημεία ζωής μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Επικρατείας, Αλέκος Φλαμπουράρης που πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου ΙΑΣΩ ο πρώην υπουργός μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου χωρίς σημεία ζωής.

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν

«Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα.

Παρά τις επανειλημμένες και συντονισμένες ιατρικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της κατάστασης και διαπιστώθηκε ο θάνατος του ασθενούς στις 14:32.

Η διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος».

Την Πέμπτη η πολιτική κηδεία

Στο πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στις 14:30, η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Υπενθυμίζεται ότι στην αναβολή όλων των εσωκομματικών συνεδριάσεων μέχρι την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, λόγω του θανάτου του Αλέκου Φλαμπουράρη.