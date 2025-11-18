ΠΑΣΟΚ: Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε μια συνετή φωνή

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη, που έφυγε σήμερα Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, από τη ζωή απέστειλε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

«Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ανέπτυξε από πολύ νέος έντονη αντιδικτατορική δράση. Πρώην υπουργός, ιστορικό στέλεχος της μεταπολιτευτικής παραδοσιακής αριστεράς και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ. Μια συνετή φωνή», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Τέλος, ευχήθηκε «συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του».

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα.

Τελείωσε το 9ο Γυμνάσιο στην πλατεία Κουμουνδούρου, ενώ ήταν μέλος του μαθητικού κινήματος, συμμετέχοντας στους αγώνες αυτοδιάθεσης της Κύπρου. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Γκρατς στην Αυστρία και στην Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Ήταν διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, ίδρυσε τη δική του κατασκευαστική εταιρεία και εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα. Υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ και της Νεολαίας Λαμπράκη, ενώ συνελήφθη από τη Χούντα των συνταγματαρχών.

Κατά τη Μεταπολίτευση συμμετείχε στην Πολιτική Γραμματεία του ΚΚΕ Εσωτερικού και του Συνασπισμού. Ήταν από τους βασικούς συντάκτες της ιδρυτικής διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκλέχτηκε βουλευτής Α΄Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμβριο του 2015. Επανεκλέχτηκε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ίδιου κόμματος τον Ιούλιο του 2019.

Διετέλεσε υπουργός Επικρατείας για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα από 27/1/2015 μέχρι 20/8/2015.

Ανέλαβε το ίδιο αξίωμα και στη δεύτερη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, μέχρι τον ανασχηματισμό του Νοεμβρίου 2016 όταν και ορίστηκε υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα της καθημερινότητας του Πολίτη.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.