Να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα πιάστηκε από τις «έξυπνες κάμερες» που υπάρχουν πλέον στους δρόμους ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος τενίστας πιάστηκε από τις κάμερες να τρέχει με 210 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό οδηγώντας το πολυτελές αυτοκίνητο που διαθέτει στην κατοχή του. Φυσικά ξεπέρασε κατά πολύ το όριο της ταχύτητας και έγινε από τους πρώτους που παρέλαβαν ψηφιακή κλήση από το gov.gr.

Το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει ανέρχεται σε 2.000 ευρώ, ενώ θα πρέπει να του αφαιρεθεί και το δίπλωμα για ένα χρόνο.