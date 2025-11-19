Ο Τραμπ αναγόρευσε τη Σαουδική Αραβία «μείζονα σύμμαχο μη μέλος του ΝΑΤΟ»
«Μείζων σύμμαχος μη μέλος του NATO» θα ονομαστεί η Σαουδική Αραβία, «κάτι πολύ σημαντικό» για το Ριάντ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
- Ο κύβος ερρίφθη: Κοινό αγροτικό μέτωπο των Θεσσαλών και μπλόκο στη Νίκαια
- Αυτή είναι η νέα εταιρεία του ιδρυτή της Amazon - Με όνομα που παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα
- Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
- Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ ότι το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας θα ονομαστεί το αμέσως προσεχές διάστημα «μείζων σύμμαχος μη μέλος του NATO», κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε προς τιμή του επισκεπτόμενου την Ουάσιγκτον πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (αριστερά, στη φωτογραφία του Reuters/Tom Brenner, επάνω, κατά τη διάρκεια της δεξίωσης που παρέθεσε προς τιμήν του ο Τραμπ, δεξιά, στον Λευκό Οίκο).
Ως σήμερα 19 κράτη επωφελούνται από το προτιμησιακό καθεστώς του «μείζονος συμμάχου μη μέλους του ΝΑΤΟ»
«Απόψε, είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι θα ωθήσουμε τη στρατιωτική συνεργασία μας σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη, ονομάζοντας επίσημα τη Σαουδική Αραβία μείζονα σύμμαχο μη μέλος του NATO, κάτι πολύ σημαντικό» για το Ριάντ, ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος.
Ως σήμερα 19 κράτη επωφελούνται από αυτό το προτιμησιακό καθεστώς, το οποίο επιτρέπει στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ σε στρατιωτικό επίπεδο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας υπέγραψαν χθες διμερείς συμφωνίες, οι οποίες αφορούν τη χρήση πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς και την άμυνα (F-35), με την ευκαιρία της επίσκεψης του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.
Πυρηνική ενέργεια και F-35
Τα δυο κράτη επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, η οποία «δημιουργεί τη νομική βάση για συνεργασία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων επί δεκαετίες», σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία.
Επίσης, 0 Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για να συναφθεί «μείζων συμφωνία πώλησης οπλισμού, που συμπεριλαμβάνει ιδίως μελλοντικές παραδόσεις F-35», ανέφερε η ίδια πηγή.
- Ιαπωνία: Ενας αγνοούμενος και ζημιές σε τουλάχιστον 170 σπίτια εξαιτίας πυρκαγιάς
- Το κλίμα σαν οικονομικό όπλο
- Ο Τραμπ αναγόρευσε τη Σαουδική Αραβία «μείζονα σύμμαχο μη μέλος του ΝΑΤΟ»
- Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες από την τρίτη συνεχόμενη νυχτερινή ρωσική επιδρομή στο Χάρκοβο
- Γερμανία: Δεκάδες χιλιάδες ευρώ από Μερτς και υπουργούς του για χτένισμα, μακιγιάζ και φωτογράφους
- Συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και την πώληση F-35
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις