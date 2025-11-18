Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ

Δεκτός με κάθε λαμπρότητα έγινε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας να επιδιώκει να αποκαταστήσει περαιτέρω την παγκόσμια εικόνα του μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, που ζούσε στις ΗΠΑ, το 2018 και να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον.

Στην πρώτη του επίσκεψη στον Λευκό Οίκο μετά από περισσότερα από επτά χρόνια, ο πρίγκιπας έγινε δεκτός με μια πολυτελή τελετή υπό την προεδρία του Τραμπ, με στρατιωτική φρουρά που απέδωσε τις δέουσες τιμές, κανονιοβολισμούς και πτήση αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προωθήσουν τις σχέσεις ασφάλειας, την πολιτική πυρηνικής συνεργασίας και τις επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με το βασίλειο. Ωστόσο, δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ομαλοποίηση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ, παρά την πίεση που ασκεί ο Τραμπ για μια τέτοια ιστορική κίνηση.

Η συνάντηση υπογραμμίζει μια σημαντική σχέση – μεταξύ της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου και του κορυφαίου εξαγωγέα πετρελαίου – την οποία ο Τραμπ έχει θέσει ως υψηλή προτεραιότητα στη δεύτερη θητεία του, καθώς η διεθνής αναταραχή γύρω από τη δολοφονία του Κασόγκι, ενός Σαουδάραβα που είχε μετατραπεί σε επικριτή του καθεστώτος των Σαούντ, έχει εξασθενήσει με το πέρασμα του χρόνου.

Η υποδοχή του μπιν Σαλμάν από τον Τραμπ

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Μπιν Σαλμάν ενέκρινε τη σύλληψη ή τη δολοφονία του Κασόγκι στο σαουδικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Ο πρίγκιπας αρνήθηκε ότι διέταξε την επιχείρηση, αλλά αναγνώρισε την ευθύνη του ως de facto ηγέτης του βασιλείου.

Η θερμή υποδοχή του Μπιν Σαλμάν στην Ουάσινγκτον είναι το τελευταίο σημάδι ότι οι σχέσεις έχουν ανακάμψει από την έντονη ένταση που προκάλεσε η δολοφονία του Κασόγκι.

Ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Μπιν Σαλμάν με χαμόγελο και χειραψία στο κόκκινο χαλί, ενώ δεκάδες στρατιωτικοί παρατάχθηκαν γύρω από τον χώρο. Η λιμουζίνα συνοδεύτηκε μέχρι το South Drive από μια τιμητική φρουρά του αμερικανικού στρατού. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες κοίταξαν προς τον ουρανό καθώς μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν πάνω από τα κεφάλια τους, πριν ο Τραμπ οδηγήσει τον καλεσμένο του στο εσωτερικό.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Λευκό Οίκο, ο Μπιν Σαλμάν θα έχει συνομιλίες με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, θα γευματίσει στην Αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου και θα παραστεί σε επίσημο δείπνο με επίσημη ενδυμασία το βράδυ, δίνοντας έτσι πολλά από τα χαρακτηριστικά μιας επίσημης επίσκεψης. Οι σημαίες των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας κοσμούσαν τους φανοστάτες μπροστά από το Λευκό Οίκο.

Τα μεγάλα deal

Ο Τραμπ αναμένει να αξιοποιήσει την υπόσχεση για επενδύσεις ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έδωσε η Σαουδική Αραβία κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο βασίλειο τον Μάιο, η οποία θα περιλαμβάνει την ανακοίνωση δεκάδων στοχευμένων έργων, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία ήταν έτοιμες να συνάψουν συμφωνίες την Τρίτη για πωλήσεις αμυντικού εξοπλισμού, ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας και επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα: «Θα πουλήσουμε» F-35 στη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει ζητήσει να αγοράσει 48 από τα προηγμένα αεροσκάφη.

Αυτή θα είναι η πρώτη πώληση μαχητικών αεροσκαφών από τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία και θα σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή πολιτικής. Η συμφωνία θα μπορούσε να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και να θέσει σε δοκιμασία τον ορισμό της Ουάσιγκτον για τη διατήρηση αυτού που οι ΗΠΑ έχουν ονομάσει «ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα» του Ισραήλ. Μέχρι τώρα, το Ισραήλ ήταν η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που διέθετε F-35.

Πέρα από τον στρατιωτικό εξοπλισμό, ο Σαουδάραβας ηγέτης επιδιώκει νέες εγγυήσεις ασφάλειας. Οι περισσότεροι ειδικοί αναμένουν ότι ο Τραμπ θα εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία ενός αμυντικού συμφώνου παρόμοιου με αυτό που πρόσφατα έδωσε στο Κατάρ, αλλά όχι ενός συμφώνου τύπου ΝΑΤΟ που θα επικυρωθεί από το Κογκρέσο, όπως αρχικά ζητούσαν οι Σαουδάραβες.

