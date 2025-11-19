Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας υπέγραψαν χθες Τρίτη διμερείς συμφωνίες, οι οποίες αφορούν τη χρήση πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς και την άμυνα (F-35), με την ευκαιρία της επίσκεψης του πρίγκιπα διαδόχου του βασιλείου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος (φωτογραφία του Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, από τη συνάντηση Σαλμάν, αριστερά, – Τραμπ στον Λευκό Οίκο).

«Μείζων συμφωνία πώλησης οπλισμού», που συμπεριλαμβάνει τα F-35», και «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια

Τα δυο κράτη επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, η οποία «δημιουργεί τη νομική βάση για συνεργασία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων επί δεκαετίες» κατά τρόπο που θα εγγυάται «την τήρηση σθεναρών προτύπων για τη μη διάδοση» των πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με το κείμενο της αμερικανικής προεδρίας.

Ακόμη, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για να συναφθεί «μείζων συμφωνία πώλησης οπλισμού, που συμπεριλαμβάνει ιδίως μελλοντικές παραδόσεις F-35», αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας με προηγμένες τεχνολογίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ξεθώριασε… ο Κασόγκι

Στην πρώτη του επίσκεψη στον Λευκό Οίκο μετά από περισσότερα επτά και πλέον χρόνια, ο πρίγκιπας έγινε δεκτός με μια πολυτελή τελετή υπό την επίβλεψη του Τραμπ, με στρατιωτική φρουρά που απέδωσε τις δέουσες τιμές, κανονιοβολισμούς και πτήση αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών.

Η θερμή υποδοχή του Μπιν Σαλμάν στην Ουάσιγκτον είναι το τελευταίο σημάδι ότι οι σχέσεις έχουν ανακάμψει μετά την ένταση που προκάλεσε στις διμερείς σχέσεις η δολοφονία του Κασόγκι.