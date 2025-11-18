Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα πως εννοεί να εγκρίνει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στις ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας, παραμονή της επίσκεψης του πρίγκιπα διαδόχου του βασιλείου, του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στην προεδρία των ΗΠΑ (φωτογραφία, επάνω, του Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court via Reuters, επάνω, από τη συνάντηση του Τραμπ, αριστερά, με τον Σαλμάν, τον Μάιο στη Σαουδική Αραβία).

«Θα το κάνουμε αυτό, θα τους πουλήσουμε F-35», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντας το Ριάντ «σούπερ» σύμμαχο της Ουάσιγκτον.

«Θα το κάνουμε αυτό, θα τους πουλήσουμε F-35», δήλωσε ο Τραμπ για τον «σούπερ» σύμμαχο της Ουάσιγκτον

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος, de facto ηγέτης του βασιλείου, φθάνει στην Ουάσιγκτον με πρόθεση να αγοράσει προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, καθώς και F-35, μαχητικά που σήμερα στη Μέση Ανατολή διαθέτει μόνο το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε πρόσφατα την επιθυμία του να δει τη Σαουδική Αραβία, περιφερειακή δύναμη στη Μέση Ανατολή, να αναγνωρίζει το Ισραήλ, εντασσόμενη στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ.

Και, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, το Ισραήλ θέλει οποιαδήποτε πώληση F-35 στο βασίλειο να έχει απαραίτητη προϋπόθεση την αναγνώριση.

Η ευαίσθητη… πυρηνική ενέργεια

Σε ό,τι αφορά άλλο ευαίσθητο φάκελο, την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας θα υπογράψουν συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ανέφερε πηγή ενήμερη σχετικά υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου στον Λευκό Οίκο μετά τη δολοφονία το 2018 του αρθρογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι από σαουδάραβες πράκτορες στην Κωνσταντινούπολη, υπόθεση που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και ψύχρανε για κάποιο διάστημα τη σχέση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Ριάντ.

Ο Μπιν Σαλμάν διατηρεί μολαταύτα στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο επιφυλάχθηκε βασιλική υποδοχή συνοδευόμενη από υποσχέσεις για επενδύσεις 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική οικονομία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ρεπουμπλικάνου στην πετρελαιοπαραγωγική μοναρχία του Κόλπου τον Μάιο, το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

