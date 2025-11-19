Το άξιζαν και μπράβο τους

Δεν ήταν το φαβορί αλλά τα κατάφεραν. Δεν ήταν η καλύτερη ομάδα του γκρουπ, αλλά πέτυχαν τον στόχο τους. Δεν ήταν εύκολο ν’ αλλάξουν τα δεδομένα αλλά μπόρεσαν να φέρουν τα πάνω – κάτω.

Οι Σκωτσέζοι πήραν τον μεγάλο «τελικό» του ομίλου με την Δανία (4-2) σ’ ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και εξασφάλισαν την πρώτη θέση και την φυσικά την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε μια βραδιά που η Εθνική μας ομάδα απογοήτευσε με την ισοπαλία απέναντι στην Λευκορωσία (0-0), η Σκωτία ολοκλήρωσε ένα μικρό «θαύμα», καθώς κατάφερε να νικήσει την καλύτερη ομάδα του ομίλου και μάλιστα με τρόπο που δεν… περιγράφεται εύκολα.

Κι όμως, όταν όλα έδειχναν πως η Σκωτία θα πήγαινε στα πλέι οφ για να διεκδικήσει ένα εισιτήριο για το Μουντιάλ, έγινε το… έλα να δεις και τελικά στο καναβάτσο έπεσαν οι Δανοί, καθώς δέχθηκαν δύο γκολ στις καθυστερήσεις.

Είπαμε, η Σκωτία δεν ήταν η καλύτερη ομάδα του ομίλου, τον συγκεκριμένο τίτλο πρέπει να τον «απονείμουμε» στην Δανία, αλλά το θέμα δεν είναι ποια ήταν η καλύτερη ομάδα αλλά αυτή που δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια.

Όταν μια πρόκριση ή ένα τρόπαιο κρίνεται σ’ ένα παιχνίδι, μετράνε πολλά πράγματα και οι Σκωτσέζοι έδειξαν ότι είχαν την μαχητικότητα που χρειάζονται τέτοιοι αγώνες.

Είχαν την δύναμη ψυχής για να «κυνηγήσουν» το όνειρο μέχρι τέλους και δικαιώθηκαν. Θα πάνε σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998 και μπράβο τους. Το άξιζαν γιατί πάλεψαν σε όλα τους τα παιχνίδια, το άξιζαν γιατί πίστεψαν στο όνειρο και διεκδίκησαν τις πιθανότητες που τους αναλογούσαν.

Η Σκωτία έκανε την δουλειά της και μάλιστα με το παραπάνω, σ’ έναν όμιλο που η Εθνική μας δεν μπόρεσε να σταθεί με αξιώσεις ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε απογοήτευσε, τερματίζοντας στην τρίτη θέση.

Η προσπάθεια που έκανε η Εθνική ομάδα της Σκωτίας δικαιώθηκε μ’ εντυπωσιακό τρόπο και δεν χωρά αμφιβολία πως η ψυχή και η μαχητικότητα των παικτών της, έκανε την διαφορά σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε στον όμιλο.

Τους αξίζουν πολλά μπράβο γιατί κατάφεραν μέσα από την συνολική προσπάθεια, να μικρύνουν τις αδυναμίες τους και να γιγαντώσουν τις αρετές τους. Συγχαρητήρια λοιπόν στους Σκωτσέζους για την μεγάλη τους επιτυχία.