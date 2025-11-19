Το άξιζαν και μπράβο τους
Η Σκωτία έκανε το «μπαμ» και δικαιώθηκε για την μεγάλη της προσπάθεια, με την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Μουντιάλ
- Ο κύβος ερρίφθη: Κοινό αγροτικό μέτωπο των Θεσσαλών και μπλόκο στη Νίκαια
- Αυτή είναι η νέα εταιρεία του ιδρυτή της Amazon - Με όνομα που παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα
- Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
- Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη
Δεν ήταν το φαβορί αλλά τα κατάφεραν. Δεν ήταν η καλύτερη ομάδα του γκρουπ, αλλά πέτυχαν τον στόχο τους. Δεν ήταν εύκολο ν’ αλλάξουν τα δεδομένα αλλά μπόρεσαν να φέρουν τα πάνω – κάτω.
Οι Σκωτσέζοι πήραν τον μεγάλο «τελικό» του ομίλου με την Δανία (4-2) σ’ ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και εξασφάλισαν την πρώτη θέση και την φυσικά την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Σε μια βραδιά που η Εθνική μας ομάδα απογοήτευσε με την ισοπαλία απέναντι στην Λευκορωσία (0-0), η Σκωτία ολοκλήρωσε ένα μικρό «θαύμα», καθώς κατάφερε να νικήσει την καλύτερη ομάδα του ομίλου και μάλιστα με τρόπο που δεν… περιγράφεται εύκολα.
Κι όμως, όταν όλα έδειχναν πως η Σκωτία θα πήγαινε στα πλέι οφ για να διεκδικήσει ένα εισιτήριο για το Μουντιάλ, έγινε το… έλα να δεις και τελικά στο καναβάτσο έπεσαν οι Δανοί, καθώς δέχθηκαν δύο γκολ στις καθυστερήσεις.
Είπαμε, η Σκωτία δεν ήταν η καλύτερη ομάδα του ομίλου, τον συγκεκριμένο τίτλο πρέπει να τον «απονείμουμε» στην Δανία, αλλά το θέμα δεν είναι ποια ήταν η καλύτερη ομάδα αλλά αυτή που δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια.
Όταν μια πρόκριση ή ένα τρόπαιο κρίνεται σ’ ένα παιχνίδι, μετράνε πολλά πράγματα και οι Σκωτσέζοι έδειξαν ότι είχαν την μαχητικότητα που χρειάζονται τέτοιοι αγώνες.
Είχαν την δύναμη ψυχής για να «κυνηγήσουν» το όνειρο μέχρι τέλους και δικαιώθηκαν. Θα πάνε σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998 και μπράβο τους. Το άξιζαν γιατί πάλεψαν σε όλα τους τα παιχνίδια, το άξιζαν γιατί πίστεψαν στο όνειρο και διεκδίκησαν τις πιθανότητες που τους αναλογούσαν.
Η Σκωτία έκανε την δουλειά της και μάλιστα με το παραπάνω, σ’ έναν όμιλο που η Εθνική μας δεν μπόρεσε να σταθεί με αξιώσεις ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε απογοήτευσε, τερματίζοντας στην τρίτη θέση.
Η προσπάθεια που έκανε η Εθνική ομάδα της Σκωτίας δικαιώθηκε μ’ εντυπωσιακό τρόπο και δεν χωρά αμφιβολία πως η ψυχή και η μαχητικότητα των παικτών της, έκανε την διαφορά σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε στον όμιλο.
Τους αξίζουν πολλά μπράβο γιατί κατάφεραν μέσα από την συνολική προσπάθεια, να μικρύνουν τις αδυναμίες τους και να γιγαντώσουν τις αρετές τους. Συγχαρητήρια λοιπόν στους Σκωτσέζους για την μεγάλη τους επιτυχία.
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Σπίτι 3»: τα μυστικά
- Πυρκαγιά έχει κάψει 20 σπίτια στην Ιαπωνία – Οι περισσότεροι κάτοικοι απομακρύνθηκαν [βίντεο]
- Γιοβάνοβιτς: «Αποτυχία ότι δεν πήγαμε στο Μουντιάλ – Απογοητεύσαμε τον κόσμο»
- Google Fi: Λανσάρει βελτιωμένο ήχο σε Android και iPhone
- Τσιμίκας: «Το όνειρο μου είναι να πάω σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική»
- Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις