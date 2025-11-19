Οι ατάκες του Μονέκε για Ντάριους Τόμπσον και Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην αγορά για γκαρντ μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, και ο Τσίμα Μονέκε ανέφερε ένα όνομα που θα έπρεπε να απασχολήσει τους «ερυθρόλευκους».

Συγκεκριμένα, ο φόργουορντ του Ερυθρού Αστέρα, μιλώντας στην εκπομπή «Triple Threat Show» του «Amerikanos24», ανέφερε πως ο Τόμας Γουόκαπ και ο Φρανκ Νιλικίνα είναι παίκτες που θα ακολουθήσουν πιστά το σύστημα και δεν θα παίξουν με τρόπο που θα δυσκολέψει περισσότερο τις αντίπαλες άμυνες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε έναν παίκτη που θα ταίριαζε στον Ολυμπιακό, γιατί έχει αυτά τα στοιχεία που λείπουν από τα γκαρντ του. Ο λόγος για τον Ντάριους Τόμπσον της Βαλένθια.

Τι είπε ο Μονέκε για τον Ολυμπιακό

«Ο Γουόκαπ και ο Νιλικίνα συνήθως δεν θα πάρουν σουτ έξω από το σύστημα και θα εκτελέσουν τα εντελώς ελεύθερα τρίποντα. Αλλά ένας παίκτης σαν τον Ντάριους Τόμπσον… αυτός είναι ο τύπος που χρειάζονται. Είναι πρωτίστως δημιουργός, αλλά και παίκτης που δεν μπορείς να τον αφήσεις μόνο του», δήλωσε ο Μονέκε.

Μάλιστα, ο Νιγηριανός είναι σίγουρος ότι ο Τόμπσον θα ταίριαζε στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς δήλωσε πως αν ο ίδιος ήταν GM των Πειραιωτών, θα κινούταν άμεσα για την απόκτησή του.

«Αν ήμουν ο general manager του Ολυμπιακού, τέτοιον παίκτη θα έπαιρνα γι’ αυτή την ομάδα», ήταν τα λόγια του 29χρονου.