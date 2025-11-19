sports betsson
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
19.11.2025 | 14:07
Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της Βρετανίας - «Είμαστε έτοιμοι» λένε στον Πούτιν
Οι ατάκες του Μονέκε για Ντάριους Τόμπσον και Ολυμπιακό
Euroleague 19 Νοεμβρίου 2025 | 12:08

Οι ατάκες του Μονέκε για Ντάριους Τόμπσον και Ολυμπιακό

Ο Τσίμα Μονέκε μίλησε για τον τύπο παίκτη που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για ενίσχυση, δηλώνοντας ότι ο Ντάριους Τόμπσον θα ταίριαζε στην ομάδα.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην αγορά για γκαρντ μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, και ο Τσίμα Μονέκε ανέφερε ένα όνομα που θα έπρεπε να απασχολήσει τους «ερυθρόλευκους».

Συγκεκριμένα, ο φόργουορντ του Ερυθρού Αστέρα, μιλώντας στην εκπομπή «Triple Threat Show» του «Amerikanos24», ανέφερε πως ο Τόμας Γουόκαπ και ο Φρανκ Νιλικίνα είναι παίκτες που θα ακολουθήσουν πιστά το σύστημα και δεν θα παίξουν με τρόπο που θα δυσκολέψει περισσότερο τις αντίπαλες άμυνες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε έναν παίκτη που θα ταίριαζε στον Ολυμπιακό, γιατί έχει αυτά τα στοιχεία που λείπουν από τα γκαρντ του. Ο λόγος για τον Ντάριους Τόμπσον της Βαλένθια.

Τι είπε ο Μονέκε για τον Ολυμπιακό

«Ο Γουόκαπ και ο Νιλικίνα συνήθως δεν θα πάρουν σουτ έξω από το σύστημα και θα εκτελέσουν τα εντελώς ελεύθερα τρίποντα. Αλλά ένας παίκτης σαν τον Ντάριους Τόμπσον… αυτός είναι ο τύπος που χρειάζονται. Είναι πρωτίστως δημιουργός, αλλά και παίκτης που δεν μπορείς να τον αφήσεις μόνο του», δήλωσε ο Μονέκε.

Μάλιστα, ο Νιγηριανός είναι σίγουρος ότι ο Τόμπσον θα ταίριαζε στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς δήλωσε πως αν ο ίδιος ήταν GM των Πειραιωτών, θα κινούταν άμεσα για την απόκτησή του.

«Αν ήμουν ο general manager του Ολυμπιακού, τέτοιον παίκτη θα έπαιρνα γι’ αυτή την ομάδα», ήταν τα λόγια του 29χρονου.

The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς
NBA 19.11.25

The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς

Ο μπασκετικός... Άραγκορν, ο άνθρωπος που, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο παρκέ, άπαντες περίμεναν να εκπληρώσει την προφητεία και να γίνει ο Βασιλιάς, εδώ και 23χρόνια κάνει ακριβώς αυτό: αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
On Field 19.11.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ

Κρυπτόμενοι πίσω από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο των διεθνών ουδείς έχει αναλύσει με ψυχραιμία και λεπτομέρειες γιατί η Εθνική δεν θα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap

Η ψήφιση των νέων οικονομικών κανόνων πλησιάζει, οι κορυφαίες ατζέντηδες προειδοποιούν για νομική μάχη και η Premier League βρίσκεται μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις των τελευταίων ετών.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»
Euroleague 17.11.25

Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»

Ο Λιθουανός γιατρός, Ριμτάουτας Γκούδας, που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς στο παρελθόν, μίλησε σε Μέσο της χώρας του για τις προηγούμενες επεμβάσεις, αλλά και για παρόμοιες καταστάσεις άλλων αθλητών.

Σύνταξη
Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»
Euroleague 15.11.25

Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς συνεχίζει να στηρίζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενώ προανήγγειλε και εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, μετά τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας.

Σύνταξη
Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 15.11.25

Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αρμάνι στο Μιλάνο όμως κυριαρχεί στη Euroleague, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 σε μια δύσκολη «διαβολοβδομάδα» – Ποια είναι τα δεδομένα μετά από 11 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 15.11.25

Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Κουίν Έλις έβγαλε… μάτια στη Unipol Arena, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη επί του Ολυμπιακού – Ποιος είναι ο Άγγλος γκαρντ που θα κάνει… θραύση στη Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….
Euroleague 14.11.25

Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….

Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε στο σκορ την Αρμάνι για τρία δεκάλεπτα κι όταν αφυπνίστηκε στο τελευταίο, αποδείχθηκε πως ήταν αργά. Πίτερς με 27π. και Ντόρσεϊ με 25π. οι μοναδικοί που ξεχώρισαν στο Μιλάνο.

Σύνταξη
Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»
Μπάσκετ 14.11.25

Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»

Το συγκλονιστικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Έβανς που τραυματίστηκε σοβαρά, πριν την έναρξη του αγώνα με την Αρμάνι: «Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου – Μείνε δυνατός Κίναν».

Σύνταξη
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός
Euroleague 14.11.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη
Euroleague 14.11.25

Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη

Σπάνιο σκηνικό μετά το ματς της Ευρωλίγκας Παρί - Βαλένθια καθώς στη συνέντευξη τύπου της ισπανικής ομάδας δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος! Είπε το σκορ κι αποχώρησε ο προπονητής των «νυχτερίδων».

Σύνταξη
The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς
NBA 19.11.25

The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς

Ο μπασκετικός... Άραγκορν, ο άνθρωπος που, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο παρκέ, άπαντες περίμεναν να εκπληρώσει την προφητεία και να γίνει ο Βασιλιάς, εδώ και 23χρόνια κάνει ακριβώς αυτό: αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Βρετανία: Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της – «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν
«Επικίνδυνη ενέργεια» 19.11.25

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της Βρετανίας - «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι που μίλησε για «επικίνδυνη ενέργεια» - Το ρωσικό πλοίο Yantar φαίνεται να βρίσκεται βόρεια της Σκωτίας

Σύνταξη
Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας
Κόσμος 19.11.25

Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας

«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε», δήλωσε ο Πεσκόφ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ρωσία συνεργάζονται κρυφά για να καταρτίσουν σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
«Τα παιδιά δεν είναι καλά» – Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο
Οικονομία 19.11.25

«Τα παιδιά δεν είναι καλά» - Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο

«Τα παιδιά δεν είναι καλά», προειδοποιεί κορυφαίος οικονομολόγος, καθώς η άνεργη, απαισιόδοξη Gen Z ζει με τους γονείς της και δημιουργεί μια τρύπα πολλών δισεκατομμυρίων στην οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Θεσσαλονίκη: Στους κορυφαίους φθινοπωρινούς προορισμούς στην Ευρώπη, σε αφιέρωμα των Financial Times
«Αυθεντική και πολυεπίπεδη» 19.11.25

Η ελληνική πόλη που οι Financial Times συμπεριλαμβάνουν στους κορυφαίους φθινοπωρινούς προορισμούς στην Ευρώπη

Πολυεπίπεδη και γεμάτη αυθεντικότητα περιγράφεται η Θεσσαλονίκη στο εκτενές αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας - Από τη θέα στον Θερμαϊκό και τα ιστορικά μνημεία, έως τα μικρά κουρεία και τις γκαλερί

Σύνταξη
Στους δρόμους της Τεχεράνης, οι γυναίκες παίρνουν το τιμόνι — μια σιωπηρή πρόκληση σε ένα σύστημα έμφυλου απαρτχάιντ
«Tabarruj» 19.11.25

Στους δρόμους της Τεχεράνης, οι γυναίκες παίρνουν το τιμόνι — μια σιωπηρή πρόκληση σε ένα σύστημα έμφυλου απαρτχάιντ

Παρά τους περιορισμούς που επιτρέπουν άδειες μόνο σε άνδρες και τις ενστάσεις συντηρητικών κληρικών, γυναίκες οδηγούν όλο και συχνότερα σκούτερ, αλλάζοντας σιωπηλά τους δρόμους της πρωτεύουσας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ
On Field 19.11.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ

Κρυπτόμενοι πίσω από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο των διεθνών ουδείς έχει αναλύσει με ψυχραιμία και λεπτομέρειες γιατί η Εθνική δεν θα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap

Η ψήφιση των νέων οικονομικών κανόνων πλησιάζει, οι κορυφαίες ατζέντηδες προειδοποιούν για νομική μάχη και η Premier League βρίσκεται μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις των τελευταίων ετών.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ

«Αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται τη φασιστική συμπεριφορά του Μ. Λαζαρίδη, επιβεβαιώνει πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ που καταγγέλλει ανοίκεια επίθεση σε βάρος του μάρτυρα, Σταύρου Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 19.11.25

H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Κομισιόν ετοιμάζει προτάσεις για τη διευκόλυνση των εταιρειών ΑΙ, Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κάνουν λόγο για πλήγμα στα ψηφιακά δικαιώματα.

Σύνταξη
Τηλεφωνικές απάτες: Drones επιστράτευε το κύκλωμα για να δει αν υπάρχουν χρυσαφικά – Αποκαλυπτικοί διάλογοι
Κύκλωμα 19.11.25

Drones επιστράτευαν πριν τις τηλεφωνικές απάτες ώστε να δουν αν υπάρχουν χρυσαφικά - Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Τεχνολογικά υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης, λέει ο Νίκος Βασιλάκος από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το κύκλωμα με τις απάτες - Γιατί είναι απίθανο να έχουν ιδιώτες τέτοια drones

Σύνταξη
Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League

Ο Γερμανός, Χαρμ Όσμερς, ορίστηκε να σφυρίξει το ΑΕΚ - Άρης, ενώ ο Τάσος Σιδηρόπουλος θα διευθύνει το Ολυμπιακός - Ατρόμητος. - Όλοι οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα σε επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος
Ελλάδα 19.11.25

Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα σε επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Η ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχε σε κοινή επιχειρησιακή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας, όπου εντόπισε εκατοντάδες κλεμμένα οχήματα

Σύνταξη
