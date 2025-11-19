Οι ατάκες του Μονέκε για Ντάριους Τόμπσον και Ολυμπιακό
Ο Τσίμα Μονέκε μίλησε για τον τύπο παίκτη που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για ενίσχυση, δηλώνοντας ότι ο Ντάριους Τόμπσον θα ταίριαζε στην ομάδα.
- Πάτρα: Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει τον βιασμό της 12χρονης – Ο 16χρονος την κακοποίησε μέσα σε σχολείο
- ΕΕΔΑ: Η απαγόρευση των συναθροίσεων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη παραβιάζει το Σύνταγμα
- Νέος Κόσμος: Σε δύο φάσεις το επεισόδιο που οδήγησε στον θάνατο του 58χρονου – Γνώστης πολεμικών τεχνών ο δράστης
- Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Στην αντεπίθεση περνά ο σύζυγος – «Εγώ είμαι το θύμα από τη γυναίκα μου»
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην αγορά για γκαρντ μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, και ο Τσίμα Μονέκε ανέφερε ένα όνομα που θα έπρεπε να απασχολήσει τους «ερυθρόλευκους».
Συγκεκριμένα, ο φόργουορντ του Ερυθρού Αστέρα, μιλώντας στην εκπομπή «Triple Threat Show» του «Amerikanos24», ανέφερε πως ο Τόμας Γουόκαπ και ο Φρανκ Νιλικίνα είναι παίκτες που θα ακολουθήσουν πιστά το σύστημα και δεν θα παίξουν με τρόπο που θα δυσκολέψει περισσότερο τις αντίπαλες άμυνες.
Παράλληλα, αναφέρθηκε σε έναν παίκτη που θα ταίριαζε στον Ολυμπιακό, γιατί έχει αυτά τα στοιχεία που λείπουν από τα γκαρντ του. Ο λόγος για τον Ντάριους Τόμπσον της Βαλένθια.
Τι είπε ο Μονέκε για τον Ολυμπιακό
«Ο Γουόκαπ και ο Νιλικίνα συνήθως δεν θα πάρουν σουτ έξω από το σύστημα και θα εκτελέσουν τα εντελώς ελεύθερα τρίποντα. Αλλά ένας παίκτης σαν τον Ντάριους Τόμπσον… αυτός είναι ο τύπος που χρειάζονται. Είναι πρωτίστως δημιουργός, αλλά και παίκτης που δεν μπορείς να τον αφήσεις μόνο του», δήλωσε ο Μονέκε.
Μάλιστα, ο Νιγηριανός είναι σίγουρος ότι ο Τόμπσον θα ταίριαζε στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς δήλωσε πως αν ο ίδιος ήταν GM των Πειραιωτών, θα κινούταν άμεσα για την απόκτησή του.
«Αν ήμουν ο general manager του Ολυμπιακού, τέτοιον παίκτη θα έπαιρνα γι’ αυτή την ομάδα», ήταν τα λόγια του 29χρονου.
- The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς
- Ο αποκλεισμός και η Σκωτία έδωσαν ένα χρήσιμο μάθημα
- Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ
- Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap
- Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League
- Οι ατάκες του Μονέκε για Ντάριους Τόμπσον και Ολυμπιακό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις