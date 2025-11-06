Μονέκε: «Το περίμενα ότι θα νικήσουμε τον Παναθηναϊκό»

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε του Παναθηναϊκού με 86-68 για την 9η αγωνιστική της Euroleague και συνεχίζει το σερί 7 νικών στη διοργάνωση. Ένας εκ των πρωταγωνιστών για τους «ερυθρόλευκους» ήταν για άλλη μία φορά ο Τσίμα Μονέκε με 14 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο Νιγηριανός φόργουορντ δήλωσε πως περίμενε αυτό το αποτέλεσμα απέναντι στο «τριφύλλι», καθώς η άμυνά τους θα έβαζε δύσκολα, ενώ πιστεύει ότι η ομάδα πρέπει να βελτιωθεί στο τελευταίο δεκάλεπτο. Παράλληλα, πιστεύει ότι τα καλύτερα έρχονται για την ομάδα, καθώς ακόμα δεν είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες στο ρόστερ λόγω τραυματισμών.

Οι δηλώσεις του Μονέκε:

«Είμαι περήφανος για την ομάδα μας. Ειλικρινά, περίμενα να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό έτσι. Η ταυτότητά μας είναι η άμυνα. Ήταν δύσκολο για τους αντιπάλους να αναπνεύσουν και οι οπαδοί το έκαναν ακόμα δυσκολότερο. Αλλά το τέταρτο δεκάλεπτο πρέπει να είναι καλύτερο. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, γιατί η διαφορά στους πόντους είναι σημαντική. Νομίζω ότι μπορούσαμε και έπρεπε να τα είχαμε πάει καλύτερα στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά εξακολουθώ να είμαι περήφανος για εμάς. Θεωρώ πως η ομάδα μας δεν έχει ταβάνι και όταν επιστρέψουν όλοι οι τραυματίες θα είμαστε… τρομακτικοί», δήλωσε.

Ο Μονέκε αναφέρθηκε και στη διαιτησία, καθώς θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή, ωστόσο δεν έκανε μεγάλη αναφορά για να γλιτώσει το… πρόστιμο.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «… θα έπρεπε να είμαι χαρούμενος, αλλά προτιμώ να μη χάσω τα χρήματά μου παρά να πω κάτι που θα με οδηγήσει σε τιμωρία. Κάτι όμως πρέπει να γίνει. Κάθε παιχνίδι είναι απογοητευτικό».