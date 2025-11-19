Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ζωάκια – Γνωρίζετε πού είναι το «σπίτι» τους για να τα επισκεφτείτε;
Pet Stories 19 Νοεμβρίου 2025 | 10:00

Ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ζωάκια – Γνωρίζετε πού είναι το «σπίτι» τους για να τα επισκεφτείτε;

Αν είστε λάτρης της φύσης και αγαπάτε τα ζώα, έχετε κάθε λόγο να επισκεφτείτε έναν «επίγειο παράδεισο» για διασωθέντα πλάσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σε έναν πανέμορφο χώρο, στο Βοχαϊκό Κορινθίας, περνούν… ζωή χαρισάμενη πολλά υπέροχα και ξεχωριστά ζώα.
Γι΄αυτό έχουν φροντίσει, η Σούλα, η Χριστίνα και η Όλγα, καθώς προσφέρουν απλόχερα την αγάπη και τη φροντίδα τους σε ταλαιπωρημένα ζωάκια.

Εκεί, λοιπόν, στο Βοχαϊκό Κορινθίας, οι τρεις γυναίκες έχουν φτιάξει μία φάρμα για ζώα, από τα οποία τα περισσότερα έχουν διασωθεί.

Πρώτη τους προτεραιότητα είναι, τα ζωάκια τους να είναι φροντισμένα και ασφαλή

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν στη διατροφή των ζώων, καθώς είναι σημαντική για την υγεία τους. Photo by: Ειρήνη Κολοβού

Διακαής επιθυμία τους είναι η ευζωία αυτών των ζώων. Καθώς και να τα γνωρίσει ο κόσμος από κοντά, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσει πόσο ομορφαίνουν τις ζωές των ανθρώπων και των παιδιών. Ότι τα ζώα έχουν συναισθήματα, και ότι κάθε είδος έχει τη δική του φύση. Τις ιδιαιτερότητές του, που με σεβασμό και κατανόηση οφείλουμε να αποδεχτούμε.

Τα ζώα της φάρμας

Στη Φάρμα Άμπελος Βοχαϊκού, όπως λέει η Χριστίνα, έχουμε, κυρίως, ζώα φάρμας. Δηλαδή, κατσικούλες, προβατάκια, γαϊδουράκια, αλογάκια, μουλαράκια, ένα πόνι, το μοναδικό στη χώρα μας μινιατούρα αλογάκι, την Ιουλιέτα, κ.α.

Η Ιουλιέτα μαζί με τη Χριστίνα

Επίσης, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά μία οικογένεια ελαφιών, φασιανούς και πέρδικες. Και περιστεράκια, που δεν κουνάνε ρούπι από τη φάρμα.

Φασιανοί. Photo by: Ειρήνη Κολοβού

Την παράσταση κλέβουν, o Speedy, το λευκό λάμα, που επιβλέπει τα πάντα μέσα στον χώρο, και ο Λουί, το εμού.

Ο Speedy, το λευκό λάμα. Photo by: Ειρήνη Κολοβού

Ο Speedy είναι ο επιστάτης –όπως τον αποκαλούν οι ιδιοκτήτριες της φάρμας- γιατί παρακολουθεί ανελλιπώς οτιδήποτε γίνεται στον χώρο. Και είναι ένας τζέντλεμαν, καθώς, μέχρι στιγμής, δεν έχει φτύσει κανέναν άνθρωπο. Γιατί τα λάμα συνηθίζουν να εκδηλώνουν αυτή τη συμπεριφορά, όταν τους ενοχλεί κάτι.

Ο Λουί, το εμού. Photo by: Ειρήνη Κολοβού

Ο Λουί είναι ένα περίεργο ζώο, περιγράφει η Χριστίνα, καθώς ασχολείται με τον κόσμο που επισκέπτεται τη φάρμα μας.
«Εμάς, που μάς γνωρίζει, όταν μάς βλέπει κάθεται κάτω για να τον χαϊδέψουμε. Αν δεν κάτσει, δεν τον πλησιάζεις. Έτσι, σου δείχνει ότι είναι η ημέρα που δεν έχει όρεξη για χάδια», διευκρινίζει η Χριστίνα.

Κάθε ζώο έχει τη δική του ιστορία

Σύμφωνα με τη Χριστίνα, τα περισσότερα ζωάκια που ζουν στη φάρμα έχουν διασωθεί και αναφέρει ορισμένα περιστατικά.

Την κατσικούλα Εμιλία, που κινδύνεψε η ζωή της από τις φωτιές στην Κορινθία. Αλλά και τον Ντασέν, τον τράγο, που δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων. Ο Ντασέν είχε πολλές εκδορές, κομμένο αυτί και τη μισή ουρίτσα του.

Τον Άρη, που όταν ήταν ακόμη πουλαράκι, του είχαν δέσει τα ποδαράκια (παστούρωμα ζώων) και δεν μπορούσε να κάνει την παραμικρή κίνηση με ευκολία. Όταν, η Σούλα, η Χριστίνα και η Όλγα έμαθαν για τον Άρη, πήγαν και τον πήραν. Αποτέλεσμα αυτής της κακοποιητικής πράξης ήταν, ο Άρης να αποκτήσει μυοσκελετικά προβλήματα. Δεν μπορεί να τρέξει και, όταν βγαίνει με την αγέλη, την ακολουθεί πάντα τελευταίος.
«Ο Άρης σήμερα είναι πέντε ετών. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να καλυτερεύσουμε την κατάστασή του. Του δίνουμε παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη, έτσι ώστε να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής», επισημαίνει η Χριστίνα.

Τις δύο γαϊδουρίτσες, Μανταλένα και Περιστέρα, που τις βρήκε η ομάδα τους τον Αύγουστο 2023 υποσιτισμένες και εγκαταλελειμμένες, καθώς ήταν μεγάλες σε ηλικία. Μάλιστα, τις είχαν δεμένες μεταξύ τους με σκοινί, πράγμα που σήμαινε ότι αν κινδύνευε η μία, η άλλη δεν θα μπορούσε να σωθεί.
«Η Περιστέρα «έφυγε», το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024, με το κεφάλι ψηλά, έχοντας πάρει, έστω τον τελευταίο χρόνο της ζωής της, όση αγάπη και φροντίδα δεν είχε πριν. Νικήθηκε από τον καρκίνο, έπειτα από μία κουραστική μάχη που έδωσε με τη νόσο. Μας λείπει, ήδη, και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα «τραγούδια» της και τα απαλά δαγκωματάκια της, για να της δώσουμε γλυκάκια», λέει χαρακτηριστικά η Χριστίνα.

Η κτηνιατρική φροντίδα των ζώων – Η διατροφή τους

Πρώτη τους προτεραιότητα, όπως υπογραμμίζει η Χριστίνα, είναι τα ζωάκια τους να είναι φροντισμένα και ασφαλή. Τους παρέχουν κτηνιατρική φροντίδα και κάθε είδος έχει τον δικό του κτηνίατρο. Δηλαδή, εξειδικευμένοι κτηνίατροι για τα μηρυκαστικά, τα ιπποειδή, ενώ μία φορά τον χρόνο μεριμνούν για την στοματική τους υγιεινή. Παράλληλα, φροντίζουν και για τον εμβολιασμό τους, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος.

Photo by: Ειρήνη Κολοβού

Γενικότερα, τους παρέχουν οποιαδήποτε ιατρική φροντίδα χρειάζονται.

Η Λόλα, το πόνι. Photo by: Ειρήνη Κολοβού

Παράλληλα, δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διατροφή των ζώων τους, γι΄αυτό και στην ομάδα τους υπάρχει ζωοτέχνης. Γιατί, όπως για τον άνθρωπο, η σωστή διατροφή είναι σημαντική για την υγεία του, έτσι και για τα ζώα.

Τα καταλύματα των ζώων

Το κάθε είδος ζώου έχει το ειδικά κατασκευασμένο κατάλυμα, σύμφωνα με τις ανάγκες του. Για παράδειγμα, ο φασιανός θέλει σκοτεινό χώρο.
Και οι χώροι που ζουν τα ζωάκια, έχουν και στέγαστρα.

Ο Ξέρξης. Photo by: Ειρήνη Κολοβού

Η Φάρμα Άμπελος Βοχαϊκού έχει έκταση 17 στρέμματα, από τα οποία τα 11 στρέμματα είναι διαθέσιμα στα ζωάκια και στο κοινό.

Επίσκεψη στην Φάρμα Άμπελος Βοχαϊκού

Η φάρμα είναι ανοικτή για το κοινό τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά προϋπήρχε εφτά χρόνια.
Στη φάρμα υπάρχει ξεναγός, ο οποίος διηγείται τις ιστορίες των ζώων και εξηγεί τη λογική και το έργο τους.
Καταλήγοντας, η Χριστίνα επισημαίνει: «Θέλουμε να έρθει το παιδί και ο ενήλικας, και να δουν τα ζώα φάρμας όπως πρέπει να είναι: φροντισμένα, ασφαλή και καθαρά. Ειδικά τα παιδιά, γιατί τα ζώα φάρμας είναι ό,τι καλύτερο για την ανάπτυξη της συναισθηματικής τους νοημοσύνης. Και στη συνέχεια, να παίξουν στην παιδική χαρά και να διασκεδάσουν.

Photo by: Ειρήνη Κολοβού

Η Φάρμα Άμπελος Βοχαϊκού, διαθέτει καφετέρια και καντίνα για μεσημεριανό, παιδική χαρά, επιδαπέδια παιχνίδια και γηπεδάκι ποδοσφαίρου».

Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»

“Ο κ. Τασούλης χθες την κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι με ενημέρωσε προφορικά για τη λάθος πληρωμή. Τον διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά» αναφέρει ο κ. Σημανδράκος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα
Μετά την απολογία της 19.11.25

Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Η κατηγορούμενη για την εμπλοκή της στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο, συνδράμοντας τον αδελφό τη στον οποίο αποδίδεται ρόλος «εισπράκτορα»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές

Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντονοι διάλογοι μεταξύ της εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη και του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άγνωστος Στρατιώτης: Η απαγόρευση των συναθροίσεων παραβιάζει το Σύνταγμα, καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Ηχηρή τοποθέτηση 19.11.25

ΕΕΔΑ: Η απαγόρευση των συναθροίσεων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη παραβιάζει το Σύνταγμα

Ανακοίνωση κόλαφος για την κυβέρνηση - Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητά να αναθεωρηθεί άμεσα η ρύθμιση για την απαγόρευση διαδηλώσεων

Σύνταξη
Αποζημίωση δισεκατομμυρίων θα διεκδικήσει η Ουκρανία για τις εκπομπές άνθρακα του πολέμου
Μαύροι καπνοί στο κλίμα 19.11.25

Αποζημίωση δισεκατομμυρίων θα διεκδικήσει η Ουκρανία για τις εκπομπές άνθρακα του πολέμου

Το αίτημα, τα πρώτο του είδους του στα χρονικά, θα υποβληθεί από την Ουκρανία μέσω μιας νέας διαδικασίας αποζημιώσεων που ετοιμάζει το Συμβούλιο της Ευρώπης,

Σύνταξη
Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»
Παραλίγο 19.11.25

Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»

Ο σταρ της 7ης Τέχνης Ντικ Βαν Ντάικ αποκάλυψε ότι στα τέλη της δεκαετίας του '60 του προτάθηκε να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ - αλλά είχε σοβαρό λόγο που αρνήθηκε την πρόταση χωρίς δεύτερη σκέψη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια
Media 19.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της
Bread of Angels 19.11.25

Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της

Η «νονά του πανκ» Πάτι Σμιθ εξηγεί γιατί το ζήτημα της Παλαιστίνης «δεν την αφήνει να κοιμηθεί», αποκαλύπτει τις δικές της απώλειες και θυμάται πώς η τέχνη έγινε το καταφύγιο και η αντίστασή της.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρουμανία: Μετά την Πολωνία, σήκωσε και αυτή μαχητικά – Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της
Κλιμακούμενη ένταση 19.11.25

Μετά την Πολωνία, και η Ρουμανία σήκωσε μαχητικά - Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της

Το υπουργείο Άμυνας στη Ρουμανία υποστηρίζει ότι το drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανική υποδομή κοντά στα σύνορά της

Σύνταξη
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Στην αντεπίθεση περνά ο σύζυγος – «Εγώ είμαι το θύμα από τη γυναίκα μου»
Ελλάδα 19.11.25

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Στην αντεπίθεση περνά ο σύζυγος – «Εγώ είμαι το θύμα από τη γυναίκα μου»

«Όσα δηλώνει η εν διαστάσει σύζυγός μου είναι ψευδή, ανακριβή και ασαφέστατα» αναφέρει ο 40χρονος μιλώντας στο in. Οι δύο πλευρές αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, να λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΕΕ: Το σχέδιο για τη μετακίνηση στρατευμάτων και όπλων σε όλη την ήπειρο ενάντια στη Ρωσία – Νέα κλιμάκωση
Τύμπανα πολέμου 19.11.25

Νέα κλιμάκωση - Το σχέδιο της ΕΕ για τη μετακίνηση στρατευμάτων και όπλων σε όλη την ήπειρο ενάντια στη Ρωσία

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενισχυμένης Ανταπόκρισης για τη Στρατιωτική Κινητικότητα ή αλλιώς EMERS - Ποιες εξαιρέσεις θα προβλέπει, το μεγάλο κόστος του σχεδίου της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: «Καμπανάκι» επιστημόνων για την αύξησή τους – Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν
Έρευνα 19.11.25

«Καμπανάκι» επιστημόνων για την κυριαρχία των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων - Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν

Επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα υποβαθμίζουν την ποιότητα της διατροφής εκτοπίζοντας σταδιακά τα φρέσκα και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα και γεύματα

Σύνταξη
Ρωσία: Καταγγέλλει πως η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της
Κόσμος 19.11.25

Η Ρωσία καταγγέλλει ότι η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της

Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο χθες για πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής ATACMS, χαρακτηρίζοντας «σημαντική» την εξέλιξη

Σύνταξη
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο