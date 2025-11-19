Σε έναν πανέμορφο χώρο, στο Βοχαϊκό Κορινθίας, περνούν… ζωή χαρισάμενη πολλά υπέροχα και ξεχωριστά ζώα.

Γι΄αυτό έχουν φροντίσει, η Σούλα, η Χριστίνα και η Όλγα, καθώς προσφέρουν απλόχερα την αγάπη και τη φροντίδα τους σε ταλαιπωρημένα ζωάκια.

Εκεί, λοιπόν, στο Βοχαϊκό Κορινθίας, οι τρεις γυναίκες έχουν φτιάξει μία φάρμα για ζώα, από τα οποία τα περισσότερα έχουν διασωθεί.

Πρώτη τους προτεραιότητα είναι, τα ζωάκια τους να είναι φροντισμένα και ασφαλή

Διακαής επιθυμία τους είναι η ευζωία αυτών των ζώων. Καθώς και να τα γνωρίσει ο κόσμος από κοντά, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσει πόσο ομορφαίνουν τις ζωές των ανθρώπων και των παιδιών. Ότι τα ζώα έχουν συναισθήματα, και ότι κάθε είδος έχει τη δική του φύση. Τις ιδιαιτερότητές του, που με σεβασμό και κατανόηση οφείλουμε να αποδεχτούμε.

Τα ζώα της φάρμας

Στη Φάρμα Άμπελος Βοχαϊκού, όπως λέει η Χριστίνα, έχουμε, κυρίως, ζώα φάρμας. Δηλαδή, κατσικούλες, προβατάκια, γαϊδουράκια, αλογάκια, μουλαράκια, ένα πόνι, το μοναδικό στη χώρα μας μινιατούρα αλογάκι, την Ιουλιέτα, κ.α.

Επίσης, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά μία οικογένεια ελαφιών, φασιανούς και πέρδικες. Και περιστεράκια, που δεν κουνάνε ρούπι από τη φάρμα.

Την παράσταση κλέβουν, o Speedy, το λευκό λάμα, που επιβλέπει τα πάντα μέσα στον χώρο, και ο Λουί, το εμού.

Ο Speedy είναι ο επιστάτης –όπως τον αποκαλούν οι ιδιοκτήτριες της φάρμας- γιατί παρακολουθεί ανελλιπώς οτιδήποτε γίνεται στον χώρο. Και είναι ένας τζέντλεμαν, καθώς, μέχρι στιγμής, δεν έχει φτύσει κανέναν άνθρωπο. Γιατί τα λάμα συνηθίζουν να εκδηλώνουν αυτή τη συμπεριφορά, όταν τους ενοχλεί κάτι.

Ο Λουί είναι ένα περίεργο ζώο, περιγράφει η Χριστίνα, καθώς ασχολείται με τον κόσμο που επισκέπτεται τη φάρμα μας.

«Εμάς, που μάς γνωρίζει, όταν μάς βλέπει κάθεται κάτω για να τον χαϊδέψουμε. Αν δεν κάτσει, δεν τον πλησιάζεις. Έτσι, σου δείχνει ότι είναι η ημέρα που δεν έχει όρεξη για χάδια», διευκρινίζει η Χριστίνα.

Κάθε ζώο έχει τη δική του ιστορία

Σύμφωνα με τη Χριστίνα, τα περισσότερα ζωάκια που ζουν στη φάρμα έχουν διασωθεί και αναφέρει ορισμένα περιστατικά.

Την κατσικούλα Εμιλία, που κινδύνεψε η ζωή της από τις φωτιές στην Κορινθία. Αλλά και τον Ντασέν, τον τράγο, που δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων. Ο Ντασέν είχε πολλές εκδορές, κομμένο αυτί και τη μισή ουρίτσα του.

Τον Άρη, που όταν ήταν ακόμη πουλαράκι, του είχαν δέσει τα ποδαράκια (παστούρωμα ζώων) και δεν μπορούσε να κάνει την παραμικρή κίνηση με ευκολία. Όταν, η Σούλα, η Χριστίνα και η Όλγα έμαθαν για τον Άρη, πήγαν και τον πήραν. Αποτέλεσμα αυτής της κακοποιητικής πράξης ήταν, ο Άρης να αποκτήσει μυοσκελετικά προβλήματα. Δεν μπορεί να τρέξει και, όταν βγαίνει με την αγέλη, την ακολουθεί πάντα τελευταίος.

«Ο Άρης σήμερα είναι πέντε ετών. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να καλυτερεύσουμε την κατάστασή του. Του δίνουμε παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη, έτσι ώστε να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής», επισημαίνει η Χριστίνα.

Τις δύο γαϊδουρίτσες, Μανταλένα και Περιστέρα, που τις βρήκε η ομάδα τους τον Αύγουστο 2023 υποσιτισμένες και εγκαταλελειμμένες, καθώς ήταν μεγάλες σε ηλικία. Μάλιστα, τις είχαν δεμένες μεταξύ τους με σκοινί, πράγμα που σήμαινε ότι αν κινδύνευε η μία, η άλλη δεν θα μπορούσε να σωθεί.

«Η Περιστέρα «έφυγε», το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024, με το κεφάλι ψηλά, έχοντας πάρει, έστω τον τελευταίο χρόνο της ζωής της, όση αγάπη και φροντίδα δεν είχε πριν. Νικήθηκε από τον καρκίνο, έπειτα από μία κουραστική μάχη που έδωσε με τη νόσο. Μας λείπει, ήδη, και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα «τραγούδια» της και τα απαλά δαγκωματάκια της, για να της δώσουμε γλυκάκια», λέει χαρακτηριστικά η Χριστίνα.

Η κτηνιατρική φροντίδα των ζώων – Η διατροφή τους

Πρώτη τους προτεραιότητα, όπως υπογραμμίζει η Χριστίνα, είναι τα ζωάκια τους να είναι φροντισμένα και ασφαλή. Τους παρέχουν κτηνιατρική φροντίδα και κάθε είδος έχει τον δικό του κτηνίατρο. Δηλαδή, εξειδικευμένοι κτηνίατροι για τα μηρυκαστικά, τα ιπποειδή, ενώ μία φορά τον χρόνο μεριμνούν για την στοματική τους υγιεινή. Παράλληλα, φροντίζουν και για τον εμβολιασμό τους, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος.

Γενικότερα, τους παρέχουν οποιαδήποτε ιατρική φροντίδα χρειάζονται.

Παράλληλα, δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διατροφή των ζώων τους, γι΄αυτό και στην ομάδα τους υπάρχει ζωοτέχνης. Γιατί, όπως για τον άνθρωπο, η σωστή διατροφή είναι σημαντική για την υγεία του, έτσι και για τα ζώα.

Τα καταλύματα των ζώων

Το κάθε είδος ζώου έχει το ειδικά κατασκευασμένο κατάλυμα, σύμφωνα με τις ανάγκες του. Για παράδειγμα, ο φασιανός θέλει σκοτεινό χώρο.

Και οι χώροι που ζουν τα ζωάκια, έχουν και στέγαστρα.

Η Φάρμα Άμπελος Βοχαϊκού έχει έκταση 17 στρέμματα, από τα οποία τα 11 στρέμματα είναι διαθέσιμα στα ζωάκια και στο κοινό.

Επίσκεψη στην Φάρμα Άμπελος Βοχαϊκού

Η φάρμα είναι ανοικτή για το κοινό τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά προϋπήρχε εφτά χρόνια.

Στη φάρμα υπάρχει ξεναγός, ο οποίος διηγείται τις ιστορίες των ζώων και εξηγεί τη λογική και το έργο τους.

Καταλήγοντας, η Χριστίνα επισημαίνει: «Θέλουμε να έρθει το παιδί και ο ενήλικας, και να δουν τα ζώα φάρμας όπως πρέπει να είναι: φροντισμένα, ασφαλή και καθαρά. Ειδικά τα παιδιά, γιατί τα ζώα φάρμας είναι ό,τι καλύτερο για την ανάπτυξη της συναισθηματικής τους νοημοσύνης. Και στη συνέχεια, να παίξουν στην παιδική χαρά και να διασκεδάσουν.

Η Φάρμα Άμπελος Βοχαϊκού, διαθέτει καφετέρια και καντίνα για μεσημεριανό, παιδική χαρά, επιδαπέδια παιχνίδια και γηπεδάκι ποδοσφαίρου».