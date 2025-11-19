Μωρό ή ψηφοδέλτιο; – Οι έγκυες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέξουν

Οι έγκυες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν μέσω πληρεξουσίου κατά τη διάρκεια της άδειάς τους, κάτι που αποτελεί ορόσημο για τις γυναίκες στην πολιτική.

Μέχρι τώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επέτρεπε την ηλεκτρονική ψηφοφορία ή την ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου – που σημαίνει ότι η ψηφοφορία κατ’ εξουσιοδότηση περνούσε σε άλλο μέλος του κοινοβουλίου.

Με τις αλλαγές που εγκρίθηκαν αυτή την εβδομάδα, οι έγκυες γυναίκες θα μπορούν να εκχωρούν την ψήφο τους τρεις μήνες πριν τον τοκετό και έξι μήνες μετά. Η πρόταση εγκρίθηκε με 605 ψήφους υπέρ από τους 640 που εκπροσωπήθηκαν στην αίθουσα.

Η Λώρα Μπαλαρίν, της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών S&D, περιμένει παιδί και χαιρέτισε την κίνηση, υποστηρίζοντας ότι η ψηφοφορία μπορεί να πάει καλά και πως κάθε άτομο έχει σημασία. Τόνισε πως η κίνηση αυτή, εάν εφαρμοστεί έγκαιρα, θα της επιτρέψει να συνεχίσει να εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους της.

«Δεν μου αρέσει να πρέπει να διαλέγω μεταξύ της σωματικής αποκατάστασης μετά τον τοκετό και του δικαιώματος ψήφου μου», σημείωσε η Μπαλαρίν στο Euronews. Η απόκτηση ενός παιδιού, υποστήριξε, δεν πρέπει να αποτελεί οπισθοδρόμηση για τις γυναίκες στην εργασία.

Ενώ η κατ’ εξουσιοδότηση ψηφοφορία έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει τώρα να εγκριθεί ομόφωνα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επικυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια προτού τεθεί σε ισχύ.

«Πρέπει να ενθαρρύνουμε περισσότερες γυναίκες να διεκδικήσουν το εκλέγεσθαι· πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να πάρουν τη θέση τους στο τραπέζι λήψης αποφάσεων», δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την ψηφοφορία την Πέμπτη.

Μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024, το Κοινοβούλιο γνώρισε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση της γυναικείας εκπροσώπησης από τις πρώτες άμεσες εκλογές του 1979.

Οι γυναίκες αποτελούν πλέον το 38,5% των ευρωβουλευτών – 277 στους 720 – 2,1% λιγότεροι από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Καμία τροποποίηση για την πατρότητα

Οι νέοι κανόνες, ωστόσο, θα ισχύουν μόνο για γυναίκες.

Ενώ οι προοδευτικές δυνάμεις του κοινοβουλίου προσπάθησαν να συμπεριλάβουν και τους πατεράδες, έπρεπε να υποχωρήσουν από την αρχική τους φιλοδοξία να καταλήξουν σε συμβιβασμό με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις.

«Έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο να ψηφίσω τον νόμο για το κλίμα ή να δω το παιδί μου να γεννιέται», δήλωσε στο Euronews ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Πρασίνων Ντάνιελ Φρόιντ. Η επιλογή, υποστήριξε, στο τέλος ήταν ξεκάθαρη: η οικογένειά του.

Όμως η κατάσταση αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε πέρυσι μια οδηγία σε ολόκληρη την ΕΕ, που ρυθμίζει την άδεια μητρότητας και τη γονική άδεια ώστε να περιλαμβάνει και τους δύο γονείς. Η ιδέα είναι ότι η άδεια μητρότητας τείνει να επηρεάζει την καριέρα μιας γυναίκας περισσότερο από ό,τι για έναν άνδρα, καθώς ο χρόνος που μένει μακριά από την εργασία είναι συνήθως μεγαλύτερος.

«Σε αυτό το Κοινοβούλιο, έχουμε νομοθετήσει για την άδεια μητρότητας και πατρότητας και για τους δύο και έχουμε εισαγάγει αυτό το δικαίωμα για όλους τους Ευρωπαίους. Θα πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα», πρόσθεσε ο Φρόιντ.

Όσο για την Μπαλαρίν, η οποία περιμένει το μωρό της στις αρχές του επόμενου έτους, και οι δύο γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανατροφή ενός παιδιού.

«Οι πατεράδες θα πρέπει επίσης να μπορούν να μένουν σπίτι με ένα νεογέννητο χωρίς να παρακάμπτουν το δημοκρατικό τους καθήκον», επισήμανε αναφερόμενη στους άνδρες συναδέλφους της.

Αδυνατούν να φτάσουν στο Ημικύκλιο του ΕΚ

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ψηφίζουν αυτοπροσώπως στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο, κάτι που περιλαμβάνει ταξίδια για τα 720 μέλη της Σώματος.

«Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι εάν εμποδίζεστε φυσικά να ταξιδέψετε στο Στρασβούργο ή στις Βρυξέλλες για να ψηφίσετε, τότε δεν πρέπει να χάσετε αυτό το δικαίωμα», υπογράμμισε η πρόεδρος Ρομπέρτα Μέτσολα.

Προς το παρόν, η μεταρρύθμιση θα ισχύει μόνο για την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη άλλα εμπόδια όπως η μακροχρόνια ασθένεια. Η διαδικτυακή ψηφοφορία δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και λειτούργησε κατά τη φάση του lockdown, αλλά δεν παρατάθηκε πέρα ​​από αυτό.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το σύστημα απέδειξε πως είναι δυνατή η ψηφοφορία χωρίς τη φυσική παρουσία στην αίθουσα και θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για τους ευρωβουλευτές που πάσχουν από ασθένεια ή κάποιο σωματικό εμπόδιο.