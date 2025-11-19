Θρίλερ στον Ισθμό της Κορίνθου: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο κανάλι
Τα στοιχεία του άνδρα που βρέθηκε νεκρός στο Ισθμό της Κορίνθου, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά - Οι λιμενικοί είδαν τη σορό του να επιπλέει στο νερό.
- Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»
- Θρίλερ στον Ισθμό της Κορίνθου: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο κανάλι
- Το Λούβρο θα προσθέσει 100 εξωτερικές κάμερες έως το 2026
- Υποτιμητική δήλωση για τη Βραζιλία έκανε ο Μερτς - Η ενόχληση του Λούλα
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν εντοπίστηκε σορός άνδρα μέσα στον Ισθμό της Κορίνθου.
Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, άνδρες του Λιμενικού, όταν έφτασαν στο σημείο τον είδαν να επιπλέει στο νερό.
Αφότου τον ανέσυραν και τον μετέφεραν στη στεριά ο άνδρας – αγνώστων στοιχείων- μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου.
- Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 29χρονο που ξυλοκόπησε τον 58χρονο
- Κτιριακή αναβάθμιση του περιφερειακού ιατρείου Κέας
- Τουρκία: Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών – Η ουσία AlP
- Θεσσαλονίκη: Αύξηση στις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία – Το 70% των θυμάτων είναι γυναίκες
- «Η Ρεάλ Μαδρίτης στο… κόλπο για τον Φλιν» (vid)
- «Έφυγε» ο σπουδαίος μουσικοκριτικός Αργύρης Ζήλος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις