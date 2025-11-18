Μλάντοστ – Ολυμπιακός 14-13: Ήττα σε «νεκρό» χρόνο

Σε ένα παιχνίδι που… έσπασε καρδιές, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε για πρώτη φορά φέτος στο LEN Champions League, αφού η Μλάντοστ κατάφερε να κάμψει την αντίστασή του με 14-13, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου της διοργάνωσης. Ο αγώνας είχε εντυπωσιακή διακύμανση και κρίθηκε στην τελευταία φάση όταν οι Κροάτες κέρδισαν πέναλτι σε «νεκρό» χρόνο, στο οποίο και ευστόχησαν για να πάρουν εκείνοι το θετικό αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο στην πισίνα, ωστόσο ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που προηγήθηκε με τον Φουντούλη να κάνει το 1-0. Οι Κροάτες απάντησαν με τον Μπουλιούμπασιτς, αλλά οι Ερυθρόλευκοι πήραν ξανά τα ηνία με τον Γκίλλα να κάνει το 2-1. Ο Βρλιτς έφερε εκ νέου το παιχνίδι στην ισοπαλία, ενώ ο Βουκίσεβιτς έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στη Μλάντοστ με το 3-2. Οι Πειραιώτες δεν πτοήθηκαν και πλήρωσαν τους γηπεδούχους με το ίδιο… νόμισμα αφού με δύο σερί γκολ από τους Κακάρη και Ζάλανκι έκλεισαν μπροστά το πρώτο οκτάλεπτο με το 4-3.

Η Μλάντοστ άρχισε με γκολ του Βρσλιτς στη δεύτερη περίοδο ισοφαρίζοντας σε 4-4. Ο Ολυμπιακός με ωραίο γκολ του Άνγκιαλ πήρε το προβάδισμα, αλλά ο Βουκίσεβιτς απάντησε για το 5-5 και στιγμές μετά ο Μπίλιακα έβαλε μπροστά τους Κροάτες με 6-5. Σε παρόμοιο τέμπο, ήταν η σειρά των Ερυθρόλευκων να βρουν μαζεμένα γκολ με τους Δήμου και Γενηδουνιά για να προηγηθούν 7-6. Έτσι το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 7-6 για τους Πειραιώτες.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την Μλάντοστ να ισοφαρίζει 7-7 με τον Λάζιτς, αλλά ο Αλαφραγκής έγραψε το 8-7 κρατώντας σε θέση οδηγού τον Ολυμπιακό. Μάλιστα ο Φουντούλης με πέναλτι έδωσε αέρα δύο γκολ (9-7) για πρώτη φορά στους Ερυθρόλευκους και στη συνέχεια ο Πούρος έκανε το 10-7. Οι Κροάτες κατάφεραν να μειώσουν με τον Ναγκέφ να κάνει το 10-8, σκορ με το οποίο έκλεισε το τρίτο οκτάλεπτο.

Η τελευταία περίοδος άρχισε με τον Μπάσιτς να σκοράρει και να μειώνει σε 10-9 για την Μλάντοστ, ενώ ο Χαρκόφ έφερε τον αγώνα στα ίσα μετά από ώρα για το 10-10. Στη συνέχεια ακολούθησε άλλο ένα γκολ για την Μλάντοστ με τον Ναγκάεφ να κάνει το 11-10. Ο Γενηδουνιάς απάντησε με πέναλτι ισοφαρίζοντας σε 11-11, όμως ο Χαρκόφ σκόραρε για το 12-11. Ο Γενηδουνιάς βρήκε ξανά δίχτυα για το 12-12, αλλά ο Λάζιτς απάντησε για το 13-12. Ο Άνγκιαλ βρήκε το γκολ ισοφάρισης (13-13) για τον Ολυμπιακό, όμως οι Κροάτες κέρδισαν πέναλτι σε «νεκρό» χρόνο και ο Χαρκόφ δεν λάθεψε για το τελικό 14-13.