Άρης Betsson: Με Φορμπς στο σημαντικό παιχνίδι με τη Νεπτούνας

Με τον Μπριν Φορμπς στην αποστολή, «πέταξε» (με πτήση τσάρτερ) ο Άρης Betsson για τη Λιθουανία ενόψει της αναμέτρησης με τξ Νεπτούνας Κλαϊπέντα (Τρίτη 18/11, 19:00, Novasports 4), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστική του EuroCup.

Ο Αμερικανός γκαρντ ξεπέρασε τον τραυματισμό που του στέρησε την παρουσία στο τελευταίο ματς για το πρωτάθλημα κόντρα στον Παναθηναϊκό (16/11) και υπολογίζεται κανονικά στο πλάνα του Ίγκορ Μίλιτσιτς. Παροπλισμένος, όπως συνέβη και στο παιχνίδι κόντρα στους «πράσινους», παραμένει ο τραυματίας, Άλεξ Μερκβιλάντζε.

Μιλώντας για το παιχνίδι ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων» επισήμανε:

«Αντιμετωπίζουμε έναν δύσκολο αντίπαλο, μετά από δύο δυνατά παιχνίδια που δώσαμε, έχοντας μια μέρα στο ενδιάμεσο από αυτά και ένα δύσκολο ταξίδι να κάνουμε για να φτάσουμε στη βάση του. Θα παραταχτούμε, ωστόσο, με καθαρό μυαλό απέναντι στη Νεπτούνας. Παίζουν δυνατά στην επίθεση, πρέπει να προσέξουμε τους σουτέρ τους. Χρειάζεται να επιστρέψουμε πολλή ενέργεια για να κερδίσουμε».

Σε ανάλογο πνεύμα με τον προπονητή του τοποθετήθηκε και ο Γιώργος Γκιουζέλης, λέγοντας:

«Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο, εκτός έδρας, παιχνίδι, απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα. Αντιλαμβανόμαστε τις απαιτήσεις του αγώνα και σεβόμαστε την αντίπαλό μας, αλλά ταυτόχρονα προετοιμαστήκαμε σωστά για το ματς. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό πλάνο μας, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε στο παρκέ και πιστεύουμε στις ικανότητές μας. Είναι σημαντικό για μας το παιχνίδι, τόσο για βαθμολογικούς λόγους, όσο και για τη συνέχειά μας στη σεζόν. Θέλουμε να δείξουμε χαρακτήρα, να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά και να διεκδικήσουμε τη νίκη».